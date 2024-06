Michal s otcom ratovali vodiča autobusu. Bezmocnosť, zúfalstvo a zlý sen, opísal tragédiu v Nových Zámkoch

Michal Bily spolu s otcom boli medzi autami, ktoré v osudný deň čakali na priecestí. Okrem autobusu boli pred nimi ešte dodávka a jedno auto. Na facebooku uviedol, že po tom, ako pred nimi prefrčal prvý vlak, závory sa zdvihli tak „ako sme zvyknutí, tak ako to má fungovať, tak ako pravidelne vidíme na železničných priecestiach“.

Podľa jeho slov ako prvé prešlo priecestím osobné auto a následne sa pohol autobus. „Následne avšak zaznela trúba. Výrazná, vlakový klaksón. Môj mozog to absolútne nebral, nechápal. Vlak? Veď už prešiel, veď závory sú hore! To predsa nemôže byť vlak!,“ napísal.

Následný sled udalostí sa Michalovi vryl do pamäte a je ťažké si vôbec predstaviť, čo spolu s otcom museli prežívať a prežívajú doteraz. „Autobus, ktorý sa pomaly presúval cez koľajnice zľava zasiahla obrovská sila rútiaceho vlaku. Obrovská rana a výbuch. Viac ako polovicu autobusu vlak odtrhol od jeho zadnej časti a dobrých 300 metrov v plameňoch tlačil pred sebou. Zadnú časť odhodilo do priekopy,“ uviedol s tým, že spolu s otcom kričali od zúfalstva a bezmocnosti.

„Mohli sme sa iba prizerať, v tej chvíli už nebolo pomoci,“ dodal.

Želecnice v piatok predbežne vylúčili technickú poruchu na priecestí, kde sa tragická nehoda stala. Presná príčina tejto udalosti je podľa ŽSR predmetom vyšetrovania. Železnice doplnili, že údržba priecestia so závorami, kde sa nehoda stala, sa vykonáva dvakrát mesačne. Posledné údržby tu boli vykonané 30. mája a 15. júna.

„Prišlo nám to ako hororová scéna, zlý sen. Autobus, ktorý preváža ľudí práve pred našimi očami roztrhal vlak v plnej rýchlosti. Ako nič. Ako keď sfúknete sviečku,“ napísal ďalej Michal s tým, že k náraz došlo tesne za šoférom autobusu, ktorého rana vymrštila medzi koľaje. „Reagoval na môjho otca, ktorý mu oplachoval rany, tvár celú od nafty. Bolestivo stonal, no hlavne nechápal, čo sa stalo,“ opísal Michal.

Podľa Michala nebol šofér autobusu na vine. „Čakali sme na priecestí a čakali sme kedy sa dvihnú rampy. A tie sa dvihli a on šiel. Tak ako by šiel hocikto iný. Predpokladám, že túto trasu robí pravidelne a cez toto priecestie prechádzal mnoho krát. Tak ako vždy, aj teraz sa spoliehal na to, že keď sa otvoria závory, tak mu nehrozí nebezpečenstvo. Tak ako aj my všetci sa na to spoliehame,“ dodal.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru) v piatok uviedol, že nehodu pravdepodobne spôsobilo individuálne zlyhanie ľudského faktora. Koho konkrétne, neuviedol.

„Chápem, že ľudský faktor je v tomto smere myslené ako personál železníc, ktorý si nevšimol vlak na zlej koľaji. Ale je to veľmi nešťastná formulácia, lebo to znie, že šofér autobusu urobil chybu. A neurobil,“ dodal svedok nehody.

Tragická dopravná nehoda sa stala na chránenom železničnom priecestí na Dvorskej ceste vo štvrtok krátko po 17.00 h. Pri zrážke vlaku s autobusom zomrelo sedem ľudí, zranených bolo najmenej päť ľudí.