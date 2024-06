Štát za 17 dní zastrelil 16 medveďov. Extajomník Kiča: Zostanú na konci volebného obdobia vôbec dáke šelmy?

Zároveň zverejnil aj fotografie zabitých medveďov. Štátna ochrana prírody SR pre agentúru SITA potvrdila, že v období od 6. do 22. mája bolo eliminovaných 16 problémových, synantropných jedincov medveďa hnedého. „Každý tento prípad bol pred samotnou elimináciou individuálne posúdený a vyhodnotený. O počte eliminovaných jedincov medveďa hnedého v tomto roku bude ŠOP SR informovať v najbližšom období,“ uviedla Štátna ochrana prírody. Zároveň zdôraznila, že pri manažmente medveďa hnedého postupuje v zmysle platnej legislatívy. „V každom jednom prípade išlo o jedinca, ktorý stratil plachosť pred ľuďmi, respektíve predstavoval ohrozenie pre životy, zdravie a majetok občanov,“ prízvukuje ŠOP. Ministerstvo životného prostredia sa k odstrelu nechcelo vyjadriť, odporučilo na ŠOP.

Bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča (Demokrati) na sociálnej sieti napísal, že medzičasom Štátna ochrana prírody uzavrela dohody so 125 poľovníckymi združeniami. „Ak pôjdu týmto tempom, prežijú do konca volebného obdobia vôbec nejaké medvede? Páni Taraba, Kuffa, Huliak, Kysel, Slaštan, pochválite sa výsledkami vašej práce?,“ napísal Kiča na Facebooku.

Odstrelom medveďov sa chcú zaoberať aj slovenskí europoslanci za Progresívne Slovensko. Europoslanec Michal Wiezik uviedol, že zbiera dáta a z pozície europoslanca bude konať. „Zmluvy podpísané, medvede strieľané ako na bežiacom páse. Som presvedčený, že údajný súlad Tarabovej novely s európskou legislatívou si takto komisár nepredstavoval,“ skonštatoval Wiezik. Podľa neho Slovensko evidentne rezignovalo na preventívne opatrenia a cielenú likvidáciu problematických jedincov. „Toto je plošný odstrel. Kto vie, kde skončili zastrelené medvieďatá? Táto zvrátená prax nemá na Slovensku čo hľadať,“ uviedol.

Konať chce aj europoslanec Martin Hojsík (PS). „Keďže zníženie úrovne ochrany medveďov a ich svojvoľné strieľanie by mohlo poškodiť biodiverzitu a ochranu prírodného dedičstva na Slovensku, obrátim sa na vedenie ministerstva životného prostredia s otázkami o okolnostiach týchto odstrelov a rovnako túto situáciu budem konzultovať aj s príslušnými orgánmi Európskej komisie,“ avizoval.

Hojsík prízvukuje, že medveď hnedý je chránený druh európskeho významu. Právne predpisy Európskej únie umožňujú usmrtiť problematické medvede, ktoré stratili plachosť a môžu byť rizikom pre ľudí. No medveď do intravilánu nepríde len tak, netúži ublížiť ľuďom, ale hľadá potravu a jej podoba nie je dôležitá. „Práve preto sme v PS navrhovali, aby vnadiská boli vo väčšom odstupe od ľudských obydlí a ich počet bol znížený len pre odborne odôvodnené prípady, ako preventívne opatrenie, ktoré by pomohlo zabrániť vnikaniu medveďov do intravilánov obcí. Reakcia tejto vlády? Nepodporila to,“ poukázal.