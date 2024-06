Dankovi prekáža téma Kuciak a aj filmy o LGBTI. Pellegrini sa stal prezidentom vďaka Ficovi, tvrdí

Ako ďalšie „neprijateľné“ témy menoval aj vraždu novinára Jána Kuciaka či zelenú dohodu. Danko v relácii pri svojom postoji argumentoval kresťanskými hodnotami.

Jeho oponent v diskusii Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska reagoval, že Danko sa priznal k tomu, že vláda na čele so Smerom chce zmenami v RTVS a Audiovizuálnom fonde ovládnuť obsah verejnoprávnych mé­dií.

„Nebudú sa tu robiť filmy Sviňa a Únos,“ povedal Danko s odkazom na rovnomenné snímky inšpirované politickým dianím na Slovensku.

Smer odpovedá PS: Na počiatku bolo slovo SVIŇA Video

V súvislosti s dohodou green deal uviedol, že ju presadil eurokomisár Maroš Šefčovič a ako človeka ho šéf SNS neuznáva, ale nebude kvôli nemu rozbíjať koalíciu. Danko Šefčoviča, ktorý je kandidátom Slovenska na post podpredsedu Európskeho parlamentu na obdobie 2024 až 2029, dlhodobo kritizuje.

Danko tiež uviedol, že prezident Peter Pellegrini nespadol z neba, ale prišiel z koalície a bez koalície by prezidentom nebol. Ešte predtým skonštatoval, že pre vyriešenie sporu o to, kto má byť novým šéfom parlamentu, bude dôležitý rozhovor Pellegriniho a predsedu vlády Roberta Fica.

Valášek v tejto súvislosti skonštatoval, že si myslel, že prezidenti na Slovensku sú apolitickí. „Pellegrini, že odstupuje z postu predsedu Hlasu a bude apolitickým prezidentom, je fikcia a fraška," uviedol Valášek.

Šéf NR SR stále chýba. Čaká sa na Fica? Kaliňák: Nejde o dohodu medzi SNS a Hlasom, Pellegrini odišiel, situácia sa zmenila Video

Danko v reakcii zdôraznil, že koalícia má s Pellegrinim spoločnú históriu. „Aj vďaka môjmu rozhodnutiu v roku 2018 sa stal premiérom a on na to nezabúda," povedal Danko s tým, že prezidentom sa zase stal Pellegrini vďaka rozhodnutiu a podpore Roberta Fica. „Veď my máme svoje väzby," doplnil Danko.