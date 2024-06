Pellegrini vyhovel koalícii a podpísal zrušenie RTVS

Prezident Peter Pellegrini v nedeľu podpísal zákon o Slovenskej televízii a rozhlase. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Kancelárie prezidenta SR.

Pellegrini ešte v stredu avizoval, že o podpise zákona sa rozhodne až počas budúceho týždňa. Urobiť tak chcel po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu. „Považujem za dôležité podrobne sa oboznámiť so schváleným znením zákona, obzvlášť v situácii, keď je tento zákon predmetom výraznej pozornosti doma i v zahraničí. Platí však moje vyjadrenie, že pokiaľ v tomto zákone nevzhliadnem rozpor s ústavou alebo zásah do slobody slova, som pripravený ho podpísať. Nebudem podliehať mediálnym tlakom ani emóciám, ktoré situácia v RTVS vyvoláva, a budem posudzovať výlučne text zákona,“ uviedol prezident.

Čítajte viac Z RTVS zrejme zmiznú známe tváre, Šimkovičová avizuje prepúšťanie

Rozhlas a televízia Slovenska sa tak zmení na STVR. Riaditeľa má voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi ministerstva kultúry. Poradným orgánom rady má byť deväťčlenná etická komisia. Vyplýva to zo zákona o STVR, ktorý minulý týždeň schválili poslanci Národnej rady. Zákon je po podpise prezidentom účinný od 1. júla. Dňom účinnosti zákona zanikne funkcia súčasného šéfa RTVS Ľuboša Machaja aj mandát členov súčasnej Rady RTVS.

Protest zamestnancov RTVS Video

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) už avizovala prepúšťanie vrátane známych tvári. O odchode niektorých zamestnancov prehovorila Šimkovičová ešte v čase, kedy zamestnanci RTVS protestovali proti zmene zákona. Protest trval asi tri hodiny, približne 150 zamestnancov a spolupracovníkov telerozhlasu počas neho pochodovalo cez hlavné mesto.

„Pýtala som sa kolegov, koľko ľudí na proteste bolo. Povedali mi, že tam bolo okolo 5 percent z tých zamestnancov. A v rámci konsolidácie práve 5 percent by sme mali teda prepúšťať,“ uviedla Šimkovičová v Téme dňa na TA3.

Čítajte viac Dva roky na čele RTVS: Končí sa éra Ľuboša Machaja. Čo rezonovalo v telerozhlase pod jeho vedením?

Zároveň je vysoko pravdepodobné, že na obrazovke skončia aj moderátori relácie O 5 minút 12, ktorú od roku 2019 moderuje Marek Makara. Od novembra 2023 sa v kresle strieda s Martou Jančkárovou. Práve tieto dve mená spomínali niektorí koaliční poslanci, ktorí kritizovali RTVS kvôli údajnej neobjektivite.