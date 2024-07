Vojaci NATO na Slovensku majú nové velenie. Španielov privítali Kaliňák aj Pellegrini, poďakovali Čechom

Pri tejto príležitosti bol v priestoroch Centra výcviku Lešť slávnostný nástup. Mnohonárodnej bojovej skupine doteraz velilo Česko. Informoval o tom podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Česká republika odovzdala Španielsku velenie v mnohonárodnom bojovom zoskupení NATO na Slovensku, ktoré sa v krajine sformovalo pred dvoma rokmi v rámci posilnenia východného krídla Severoatlantickej aliancie po ruskej invázii na Ukrajinu. Česko bolo prvou veliacou krajinou jednotky, ktorá je umiestnená v Centre výcviku Lešť na strednom Slovensku. Práve tam zástupcovia Španielska pri slávnostnom ceremoniáli prevzali velenie nad týmto bojovým zoskupením.

Mnohonárodné bojové zoskupenie NATO na Slovensku teraz číta vyše 1000 príslušníkov, z toho necelú polovicu tvoria Česi. Podľa dostupných informácií v súvislosti so zmenou veľkej krajiny sa počíta so zmenšením českého zastúpenia v zoskupení, v ktorom by celkový počet vojakov mal naopak stúpnuť.

Slovenský prezident Peter Pellegrini v príhovore pred nastúpenými príslušníkmi bojového zoskupenia vyjadril vďaku Česku, že bez váhania v roku 2022 prevzalo úlohu veľkej krajiny. „Som veľmi rád, že českí vojaci na Slovensku zostávajú,“ uviedol. Príchod príslušníkov bojového zoskupenia na Slovensko pred dvoma rokmi podľa Pellegriniho výrazne prispel k pocitu bezpečnosti obyvateľov Slovenska.

Taktiež slovenský minister obrany Robert Kaliňák vyjadril vďaku Česku a doterajšiemu veliteľovi zoskupenia Petrovi Blechovi. „Chcem poďakovať Petrovi Blechovi za všetky výsledky, ktoré skupina dosiahla za posledné dva roky,“ uviedol Kaliňák.

Náčelník Generálneho štábu Armády ČR Karol Řehka v súvislosti s vytvorením bojového zoskupenia na Slovensku hovoril o rýchlej reakcii na vojenskú inváziu ruských vojsk na Ukrajinu. „Bola to veľká zodpovednosť a výzva. Sme schopní čeliť akejkoľvek výzve,“ povedal.

Mnohonárodné bojové zoskupenie NATO na Slovensku po svojom vzniku absolvovalo sériu cvičení. Predvlani na jeseň centrála NATO uviedla, že zoskupenie je schopné bojového nasadenia.

Vojaci v zoskupení NATO na Lešti pravidelne rotujú. Do českého kontingentu sa zapojili tiež príslušníci českej Aktívnej zálohy.