Deti budú musieť za lekárom cestovať desiatky kilometrov. Štát zlyhal v nábore pediatrov

Štátu došli riešenia a vzhľadom na nedostatok pediatrov musela vláda pristúpiť k zatvoreniu viacerých pohotovostí pre deti. Za týmto krokom sú vyčerpaní lekári, ktorí museli často slúžiť od skorého rána až do 22. hodiny večer. Niekedy aj trikrát týždenne. Zo zákona síce dostali nárok na náhradné voľno, to si však nemali kedy vybrať, pretože na ďalšie ráno musia otvoriť svoje ambulancie. Navyše, polovica pediatrov je v dôchodkovom veku a z tých zvyšných sa veľká časť k dôchodku blíži.

Elena Prokopová o náročnosti práce pediatrov (2023) Video

Napätie sa postupne stupňovalo a štátu medzičasom došli riešenia. Preto, aby vyšiel v ústrety unaveným pediatrom, sa rozhodol prijať stabilizačné opatrenia na zachovanie ambulantnej pohotovostnej služby. Bez nich sa podľa rezortu zdravotníctva ambulantnú starostlivosť pre deti definitívne nepodarí udržať.

Na Slovensku sa v pondelok rozbehlo upratovanie detských pohotovostí. Niekoľko pohotovostí skončilo už minulý rok, ďalšie zatvoria v nasledujúcej fáze v novembri. Od júla však zaniklo už desať pohotovostí – v Galante, Ružomberku, Medzilaborciach, Myjave, Námestove, Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch, Sabinove, Senici a tiež ambulancia Košice-okolie.

Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas) rušenie nemusí znamenať, že mestá prídu o pohotovosť. Môžu totiž zriadiť takzvané doplnkové body. „Nebude to pevný bod, ktorý by zriadený zákonom, ale ak majú personál, majú pediatrov, ktorí sú ochotní slúžiť, tak môžu pre svojich občanov zabezpečiť takzvaný doplnkový bod,“ uviedla s tým, že detské pohotovosti budú po novom otvorené od 16. hodiny do 20. hodiny. Do júla bývali otvorené do desiatej večer. Podľa údajov rezortu zdravotníctva rodičia po 20. hodine služby pohotovoti nevyhľadávajú a ich počty sa mesačne pohybujú v jednotkách. Pohotovosti totiž slúžia na náhle zhoršenie zdravotného stavu dieťaťa, ktoré neznesie odklad do rána. Typickým príkladom sú vysoké horúčky.

„Zachraňujeme zvyšky systému, ktorý nám kolabuje, lebo dneska sme sa dozvedeli, že každým rokom nám klesá počet pediatrov,“ vyjadril sa Jozef Božik, predseda Združenia miest a obcí Slovenska.

Od júna tohto roku štát naplánoval koniec týchto detských pohotovostí (v zátvorke je uvedené, kde bude najbližšia detská pohotovosť): Galanta (po novom Dunajská Streda)

Košice – okolie (po novom Košice)

Medzilaborce (po novom Humenné)

Myjava (po novom Skalica)

Námestovo (po novom Trstená)

Nové Mesto nad Váhom (po novom Trenčín)

Piešťany (po novom Trnava)

Ružomberok (po novom Dolný Kubín)

Sabinov (po novom Prešov)

Senica (po novom Skalica) Druhá várka zatvárania detských pohotovostí odštartuje v novembri, zrušenie zasiahne tieto mestá: Dubnica nad Váhom (po novom Považská Bystrica)

Kráľovský Chlmec (po novom Trebišov)

Partizánske (po novom Topoľčany)

Pezinok (po novom Bratislava)

Šaľa (po novom Nové Zámky) ZDROJ: MZ SR

Cieľom je odľahčiť detských lekárov

Faktom zostáva, že na Slovensku je málo pediatrov a sú prestarnutí. V roku 2021 bolo u nás podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií 841 pediatrov. Len v ambulanciách minulý rok chýbalo 229 detských lekárov. „V súčasnosti máme na Slovensku asi 1,1-milióna detí a o tieto deti sa v súčasnosti stará asi 930 pediatrov. Priemerný vek týchto pediatrov 60 rokov. V systéme ich chýba asi 250 a kým prídu noví, bude to trvať desať rokov,“ uvádza hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.

Na pohotovostiach podľa vlaňajších údajov ministerstva pracujú prevažne starší lekári, keďže priemerný vek pediatrov je 59 a pol roka. Slúžiť na pohotovosti musia zo zákona. Na Slovensku doteraz fungovalo 55 detských pohotovostí, s redukciami v júli a novembri ich počet klesne na 40. „Pokiaľ by body ostali tak, ako boli doteraz, postupne vzhľadom na vek, zdravotný stav a vôbec stav v primárnej pediatrii by vypadávali lekári zo služieb v týchto pohotovostiach. Nebolo by schopné zabezpečiť toľko pevných bodov pohotovostnej služby,“ spresnila hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Prokopová.

Pediatri zo zatvorených pohotovostí sa navyše presunú do tých, ktoré fungujú – bude sa ich tam teda striedať viac. „Skrátime ambulantnú pohotovostnú službu do 20. hodiny. Zabezpečíme to, aby starší pediatri boli doma v normálnom čase a mali dostatok oddychu,“ uviedla hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre primárnu pediatriu Elena Prokopová. Na Slovensku zároveň chýba 20 percent primárnych pediatrov a takmer každý druhý pediater je v dôchodkovom veku. Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že 24 percent lekárov je starších ako 80 rokov. „Väčšina pediatrov je už v dôchodkovom veku. Ak títo pediatri budú vyčerpaní týmito pohotovostnými službami, tak na konci dňa dôjde k ohrozeniu základnej ambulantnej starostlivosti,“ uviedol na margo informácie všeobecný lekár pre deti a dorast Martin Matejka.tovosť sa nájde päť pediatrov, ktorí počas týždňa budú ambulovať až do 18. hodiny.

Kedy sa má chodiť na pohotovosť? Ambulantná pohotovostná služba (APS) poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre pacientov, ktorých zdravotný stav sa náhle zhoršil, ale nemusí im priamo ohrozovať život. Ide teda o prípady, keď by pacient za normálnych okolností využil služby všeobecného lekára. Osobitne sa prevádzkuje pre dospelých a pre deti a dorast. Samostatne sa poskytuje tiež APS pre zubné lekárstvo.

Do APS patria napríklad vzniknuté ochorenia s následným zhoršením zdravotného stavu bez ohrozenia života (napr. vysoké teploty, alergické reakcie, bolestivé stavy, závraty a podobne).

Služba nie je určená pre ťažké stavy, ako napríklad infarkty alebo vážne zranenia. O takýchto pacientov je bezodkladne postarané na urgentných príjmoch v nemocniciach. V prípade potreby sa priamo volá záchranka. Na pohotovosť nepatrí ani dlhotrvajúci kašeľ, nádcha, dlhotrvajúce mierne bolesti brucha, krátkodobá redšia stolica. ZDROJ: NPZ

Dve hodiny tam, dve naspäť

Znižovanie počtu detských pohotovostí spustil už vlani Dolinkovej predchodca, minister zdravotníctva v úradníckej vláde Michal Palkovič. Minulý rok v auguste zaniklo šesť pohotovostí pre deti. Do konca tohto roka skončí celkovo 15 ambulancií pohotovostnej služby.

Napríklad v Prešovskom kraji chýba 48 lekárskych miest, v dôchodkovom veku je 32 percent pediatrov. V období od roku 2017 do roku 2023 pribudlo v kraji priemerne len 1,5 ambulancie ročne. Väčšina lekárov pritom pracuje aj po dovŕšení dôchodkového veku.

Primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky (Most-Híd) sa pred časom pre Korzár vyjadril, že nápady spojené s rušením detských pohotovostí sú cynické a ponižujúce. „Takéto odborné opatrenia dokážu priniesť len ľudia, ktorí nič netušia o reálnej situácii a potrebách obyvateľov,“ priblížil si. Pre ilustráciu opísal, že napríklad obyvatelia Malých Trakán v okrese Trebišov, kde žije asi tisíc obyvateľov, budú merať až 75 kilometrov dlhú cestu. „Ak sa na nich usmeje šťastie, snáď nebudú musieť čakať ani pri železničnom priecestí a po ošetrení dieťaťa ich čaká, samozrejme, rovnako dlhá cesta domov. A to všetko na vlastné náklady,“ upozornil primátor.

Zrušením detských pohotovostí v niektorých regiónoch sa výrazne zníži ich dostupnosť, no optimalizujú sa aj počty pohotovostí na západe Slovenska. „Od 1. júla 2024 končí detská pohotovosť v Nemocnici Myjava,“ ozrejmila jej riaditeľka Elena Štefíková. Povolenie od ministerstva mala len do 30. júna. K rovnakému dátumu skončila aj pohotovosť v neďalekej Senici na Záhorí a v juhovýchodne položenom kúpeľnom meste Piešťany. „Dôvodom zrušenia detskej pohotovosti v Piešťanoch je dôchodkový vek pediatrov,“ vysvetlila Mária Baďurová z tejto okresnej nemocnice.

Podľa Lekárskeho odborového združenia (LOZ) to pediatriu nezachráni, práve naopak. „V Bratislave vychádza služba na APS raz za dva – tri mesiace a ideme im pomôcť, že dve hodiny za dva, tri mesiace im skrátime, a pritom im ministerstvo chce pridať každý týždeň prácu do 18. hodiny štyrikrát mesačne,“ uviedol Peter Visolajský, pediater a predseda LOZ. Problém s novými pravidlami nastáva aj v prípade, že je pediatrov v regióne pomenej.

Vzhľadom na to, že od pondelka skončilo desať detských pohotovostných ambulancií musia detskí pacienti v prípade potreby dochádzať do vzdialenejších okresov. Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že všetky návrhy, ktoré ministerke priniesli na stôl, odignorovala a jej rokovania ostali bez výsledku a alternatívnych riešení sa detskí pacienti a ich rodičia nedočkali.

"Rezortu zdravotníctva sme navrhovali niekoľko opatrení. Napríklad zlúčiť pohotovosti pre dospelých a pre deti. Zachovať samostatné detské pohotovosti pri akútnych nemocniciach a zabezpečiť telefonickú konzultačnú a triediacu službu pred návštevou pohotovosti či rozšíriť možnosti slúžiť na všetky lekárske špecializácie,“ vymenúva návrhy poslanec KDH Peter Stachura a dopĺňa aj riešenie umožniť lekárom na pohotovosti pracovať nielen v ambulancii, ale aj na telefóne.