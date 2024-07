SAV dostane od vlády o takmer 55 miliónov eur viac. Na čo ich plánuje využiť?

Slovenská akadémia vied (SAV) dostala od vlády navýšené financovanie. Na roky 2024 až 2026 by mala dostať o temer 55 miliónov eur viac, z toho 12,5 milióna v aktuálnom roku. Ide o desaťpercentný nárast v porovnaní s pôvodným rozpočtom.

„Ide o prostriedky, ktoré už boli z rozpočtu vyčlenené na plnenie opatrení vládnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030," informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková. Stimul prináša možnosť výkonového financovania, ktoré na rozdiel od bežného financovania umožňuje financovať zámery a projekty, ktoré by sa mali udiať. „Príslušný ústav, alebo centrum sa zameria na cieľ, ktorý chce dosiahnuť v horizonte najbližších rokov. Po uplynutí daného obdobia bude dávať inštitúcia odpočet toho, či cieľ splnila. Ak ho nesplní, v ďalšom období už nebude daný ústav podporovaný v takej výraznej miere," vysvetľuje Tináková s tým, že ústavy, ktoré ciele naplnia, by mali byť naďalej financované rovnakým spôsobom.

Predseda SAV Pavol Šajgalík skonštatoval, že navýšenie rozpočtu inštitúcie je dobrou správou pre vedu na Slovensku. „Prvýkrát dostávame okrem svojho bežného rozpočtu, ktorý je kapitolou v štátnom rozpočte, navyše prostriedky, ktoré by mali ísť do rozvojových programov. Základný rozpočet nám umožňuje udržiavať akadémiu v bežnom stabilnejšom stave. Teraz máme prostriedky na rozvojové programy, ktoré sme vždy ťažko a márne hľadali,“ vyjadril sa.

Podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec ozrejmil, že finančný stimul by mal pomôcť zaistiť stabilné a predvídateľné financovanie verejných výskumných inštitúcií a napomôcť tak zvýšeniu kvality výskumu na Slovensku. „Novinka v podobe výkonnostných zmlúv má posilniť motivácie ústavov SAV zlepšovať sa v konkrétnych oblastiach, ktoré sú overeným zdrojom nárastu kvality vedy aj v iných krajinách. Medzi tieto oblasti patrí napríklad kvalita výsledkov výskumných projektov, spolupráca so súkromnými firmami či zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce,“ uviedol.

Prostriedky by SAV chcela využiť aj na prestavbu svojho bratislavského areálu na Patrónke. Ako uviedol Šajgalík, v súčasnosti by takéto areáli malo byť zelené a čo najväčšmi prístupné verejnosti. „Urobili sme významný krok a vypísali sme architektonickú súťaž, ktorej výsledkom je navrhovaný model, ktorý v sebe zahŕňa všetky tieto atribúty a má doslova svetovú úroveň. Úrad pre plán obnovy a využívanie eurofondov je ten, ktorý by mohol pomôcť SAV pri financovaní prestavby nášho areálu,“ uzavrel.