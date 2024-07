Slovensko by v prípade napadnutia bola ochotná brániť len štvrtina obyvateľov

Pokiaľ by bola Slovenská republika napadnutá, ochotných brániť ju by bola len zhruba štvrtina jej obyvateľov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre organizáciu Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO), o ktorom informoval Denník N.

Len 6,9 percenta respondentov na otázku o ochote brániť krajinu podľa denníka odpovedalo „určite áno". Najväčšiu ochotu v tejto súvislosti podľa denníka vyjadrili voliči Progresívneho Slovenska (35 percent), Demokratov (34 percent), strán Smer (30 percent) a Sloboda a Solidarita (29 percent).

Voliči SNS sú podľa prieskumu, naopak, najmenej ochotní brániť svoju vlasť so zbraňou v ruke, pričom túto ochotu vyjadrilo 19 percent opýtaných. Pokiaľ ide o stranu Maďarská aliancia, tam vyjadrilo ochotu bojovať 20 percent respondentov a v prípade strany Hlas 21 percent.

„Dôležitým kontextom je, že v otázke sa priamo nepýtali, proti akej krajine by sa Slovensko bránilo. Ak by si napríklad niekto za agresora dosadil v čase vojny proti Ukrajine Rusko, bolo to len na predstavivosti opýtaných,“ uviedol Denník N. Ako ďalej informoval, k obrane vlasti so zbraňou v ruke sa prihlásilo aj 17,5 percenta opýtaných žien.

V rámci prieskumu respondenti odpovedali aj na otázku, aký by si želali výsledok v prípade vojny na Ukrajine. Podľa výsledkov by si 34 percent voličov Republiky a 33 percent voličov Smeru prialo určite alebo skôr víťazstvo Ruska. Skôr alebo určite víťazstvo Ukrajiny by si želalo 77 percent voličov Progresívneho Slovenska, 69 percent voličov Demokratov, 55 percent voličov SaS, alebo 53 percent voličov KDH. Dočasný mier bez víťaza by si podľa prieskumu prialo 67 percent voličov Maďarskej aliancie, 64 percent voličov SNS, 55 percent voličov Smeru a 52 percent voličov Hlasu.