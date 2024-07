Okruh trestných činov, pri ktorých môžu dať svedkovi ochranu, chce ministerstvo rozšíriť

Okruh trestných činov, pri ktorých možno svedka zaradiť do programu ochrany, by sa mohol rozšíriť. Vyplýva to z návrhu nového zákona o ochrane svedka. Ministerstvo vnútra (MV) SR ho opätovne predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, keďže pre predčasné ukončenie predchádzajúceho volebného obdobia neprešiel celým legislatívnym procesom v Národnej rade SR.