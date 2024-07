O funkciu predsedu Špecializovaného trestného súdu sa uchádzajú sudcovia Králik a Truban

O funkciu predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa uchádzajú sudcovia Igor Králik a Michal Truban. Žiadosť o zaradenie do výberového konania bolo potrebné predložiť do 27. júna. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.