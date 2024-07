Kým nebude na Rázsochách nemocnica, štát by mohol prísť o pozemky. Lamačania tam chcú stavať domy

Problémy pri Rázsochách pribúdajú aj po tom, čo sa ministerstvo zdravotníctva úplne vzdalo snahy tento projekt dokončiť. Podľa zistení Pravdy pôvodní majitelia pozemkov, na ktorých mala vzniknúť univerzitná nemocnica, sa zaoberajú možnosťou získať ich späť. Poukazujú na to, že štát nesplnil účel vyvlastňovania, a preto by zmluvu so štátom mohli vypovedať.

Starosta Lamača: Ministerstvo o zmene na Rázsochách s nami nekomunikovalo Video Zdroj: TV Pravda

Podľa vizualizácií ministerstva zdravotníctva má na Rázsochách o niekoľko rokov stáť moderná budova Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). „V predloženej koncepcii návrhu výstavby Národného ústavu detských chorôb v lokalite Rázsochy sa využijú súčasné platné povolenia, ktoré umožnia realizovať výstavbu v kratšom časovom horizonte, ako aj existujúci medicínsky program Národného ústavu detských chorôb,“ píše ministerstvo zdravotníctva v predloženom návrhu. „Rozloha pozemku podľa rezortu umožní vybudovanie zázemia pre rodičov počas hospitalizácie detského pacienta,“ vysvetľovala šéfka rezortu Zuzana Dolinková (Hlas) koncom mája. Dodala, že vizuál nemocnice by mal byť veľmi „príjemný“ a prispôsobený deťom.

Vzhľadom na to, že štátu sa nepodarilo v tejto lokalite za 30 rokov postaviť dávno avizovanú nemocnicu, plán vyzerá veľmi ambiciózne. V neprospech zámeru hovorí aj stav areálu, na ktorom má vyrásť moderná detská nemocnica. Zanedbaná pustatina totiž zarástla burinami, vchod do areálu mala chrániť brána, tá je však pokazená. Pri vstupe nie je ani ochrana. Starosta mestskej časti Lamač Igor Polakovič pre Pravdu vysvetľuje, že do roku 2019 pozemok bol viac-menej chránený. „Vždy tam bol iba jeden vrátnik na obrovskú plochu a boli tam psy, ale neboli voľne pustené. Bežne sa dalo dostať do tej lokality,” povedal. Po zbúraní skeletu nemocnice však už nie je čo chrániť.

Divočina v Lamači

O tom, že ide o stavenisko, dnes svedčí len tabuľka s informáciami o budúcej stavbe univerzitnej nemocnice. Tú je však náročné si všimnúť, lebo ju skrývajú kríky a stromy, ktoré vyrástli po tom, čo tabuľu nainštalovali. Areál budúcej nemocnice dnes patrí skôr divej prírode než štátu. Starosta mestskej časti Lamač Igor Polakovič priznáva, že ani pevnejší plot nezabránil tomu, aby si obrovský pozemok nevybrali za pastvu srnky a diviačie rodiny.

Jediná stavba, ktorá sa na Rázsochách nachádza, je opustený plechový hangár. Aj ten však obsadila divá zver. Novinársky tím Pravdy v ňom narazil na samca daniela, ktorý bol z nečakanej návštevy dosť vyplašený a z budovy rýchlo utiekol. Hangár pred rokom vyhorel a doteraz v budove neupratali ani následky požiaru. Všade je popol a po zemi sú rozhádzané zhorené dokumenty z kolaudačných rozhodnutí spred 20 rokov.

Aj keď pre mnohých sú Rázsochy len zanedbaná lúka, pre stovky ľudí ide o pozemky, ktoré v minulosti patrili ich rodinám. Do polovice 80. rokov totiž v tejto časti Lamača boli záhrady. Ešte za čias socializmu sa rozhodlo, že na tomto mieste má byť postavená veľká nemocnica. Na tento účel štát začal vykupovať a vyvlastňovať záhradné pozemky od ich pôvodných majiteľov. O pôdu na malebných sklonoch Malých Karpát prišli desiatky rodín.

Štát síce pozemky kupoval, no nevyplácal za ne vysoké sumy, hovorí starosta Polakovič. Z kúpnej zmluvy z roku 1986, ktorou disponuje redakcia Pravdy, vyplýva, že pri odkupe vychádzala cena jedného štvorcového metra na necelých 20 československých korún. Nie všetci však dostavali za „štvorec” rovnakú sumu, niektorým rodinám štát vyvlastňoval pozemky za cenu 50 halierov za meter. Na porovnanie: v roku 1987 sa takáto suma platila za výtlačok novín Pravda.

Zmluvy by mohli byť neplatné

Pôvodní vlastníci sa síce nesťažujú na nespravodlivú cenu, ale podľa mnohých z nich zmluvy so štátom dnes treba prehodnotiť. Pôvodní vlastníci a ich potomkovia totiž poukazujú na to, že v kúpnych zmluvách sa zapisoval účel, na ktorý chcel štát pozemky nadobudnúť. V zmluvách sa písalo, že na pozemkoch sa má postaviť univerzitná nemocnica. Ministerstvo zdravotníctva však koncom mája definitívne rozhodlo, že tá na Rázsochách nebude. Pôvodní majitelia sa preto domnievajú, že majú nárok na získanie svojich majetkov späť. Keď sa nesplnil účel vyvlastnenia, teda nebola postavená nemocnica, zmluva by mala byť neplatná. Z toho podľa nich vyplýva, že štát by mal majetky vrátiť ľuďom.

Situáciu redakcii Pravdy nahlásila Bratislavčanka Ingrid. Jej zosnulá babka mala na Rázsochách viacero pozemkov, časť z nich štát odkúpil alebo vyvlastnil. Dnes rodina rozmýšľa, či by od štátu nešla pýtať majetky späť. „Veď sa pozrite, 50 rokov sa na tých pozemkoch nič nerobí. Stal tam skelet nemocnice, ten zbúrali a teraz sa rozhodli, že tú nemocnicu tam stavať nebudú, lebo už tam chcú detskú nemocnicu. Podľa mňa bude takisto trvať 30 rokov, kým tam vôbec niečo bude stáť,” rozhorčene vraví Ingrid.

Veľký záujem Lamačanov o vyvlastnenú pôdu pre Pravdu potvrdil aj starosta mestskej časti Polakovič, podľa neho by sa situácia mohla dotknúť stoviek ľudí. „Presne nevieme, koľko parciel tam bolo vyvlastnených, lebo tieto historické dáta my nemáme. Ale, samozrejme, obyvatelia majú dokumenty, keď sa im to vykupovalo. Hovorím o stovkách dotknutých, lebo pôvodní vlastníci majú dedičov, takže sa to rozvetvuje. Napríklad pôvodná zmluva bola medzi štátom ako kupujúcim a manželským párom ako predávajúcim. Ale dnes je tých právnych nástupcov už viacej, kľudne aj desať, ktorí by si teraz uplatňovali tie nároky,” vysvetľuje starosta Lamača.

Polakovič sa tiež čuduje, že z rezortu zdravotníctva nemal informácie o zmene stavby dopredu, hoci s ministerstvom pravidelne rokuje. „Keby sme to vedeli dopredu, tak by sme vedeli aj ministerstvo upozorniť na tieto možné dosahy. Keďže tie zmluvy sú nadviazané na stavbu vyslovene univerzitnej nemocnice, tak podľa niektorých právnych názorov to znamená, že ak tam bude nejaký iný účel, tak pôvodní vlastníci môžu od zmlúv odstúpiť a požadovať navrátenie tých pozemkov naspäť,” povedal. Dodáva tiež, že téma vrátenia pozemkov na stole už bola, lebo štát nie prvý raz mení plány s Rázsochami. Aj preto pôvodní vlastníci majú k téme vypracované právne stanoviská ešte z minulosti a tie nevylučujú úspech.

Lokalita je atraktívna

Najnovšie plány ministerstva sú také, že na mieste plánovanej univerzitnej nemocnice na Rázsochách by mal štát postaviť novú budovu NÚDCH, ktorý dnes sídli na Klamároch. Mal by však stáť na menšej ploche ako plánovaná nemocnica. Tu Lamačania vidia ďalší dôvod na to, aby o vyvlastnené pozemky zabojovali. Z nového zámeru vyplýva, že časť pozemkov štát pre výstavbu budovy NÚDCH jednoducho nepotrebuje, vysvetľuje starosta Lamača. Podľa neho preto má zmysel vrátiť ľuďom aspoň časť ich majetkov alebo aspoň túto otázku otvoriť.

Dolinková v Ide o pravdu: Pri Rázsochách sa roky neurobilo nič. Kritizujú tí, ktorí to mohli pohnúť Video Zdroj: TV Pravda

V bývalej záhradkárskej oblasti by rád videl znovu chatky alebo rodinné domy. Podobne to podľa neho vidia aj obyvatelia mestskej časti. „Vlastníci týchto pozemkov sú pôvodní Lamačania, 99 percent tých ľudí má záujem na pozemkoch stavať rodinné domy. Dokončujeme územný plán zóny a ten je zameraný hlavne na výstavbu rodinných domov a mestských víl,” uviedol pre Pravdu. Tvrdí, že nemá informácie o tom, že by o pozemky v tejto lokalite mal záujem niektorý z veľkých developerov.

Ak by sa Lamačanom podarilo vypovedať zmluvy, zrejme by bolo treba meniť aj územný plán mesta Bratislava. Momentálne je totiž rozsiahly pozemok určený na výstavbu typu občianskej vybavenosti ako napríklad školy, škôlky, zdravotnícke alebo voľnočasové zariadenia. Nový plán ministerstva zdravotníctva zatiaľ zmenu nevyžaduje. „V prípade zmeny zámeru na Rázsochách zo všeobecnej národnej na detskú nemocnicu územný plán meniť netreba – naďalej pôjde o vyššiu občiansku vybavenosť,” povedal pre pravdu hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.

Foto: MZ SR NUDCH, vizualizácia, rázsochy, Národný ústav detských chorôb Vizualizácia Národného ústavu detských chorôb, ktorý majú postaviť na Rázsochách.

Čisto hypotetická hodnota pozemkov na Rázsochách, ak by teda všetky boli vrátene majiteľom a dali by sa na nich stavať domy a vily, môže byť okolo 20 miliónov eur. Odborníci oslovení Pravdou však pochybujú, že opätovné vyvlastňovanie majetkov by prebehlo bezproblémovo. Lokalita Rázsoch je výhľadovo zaujímavá, priznáva analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Martin Lazík. Podľa neho sa však pozemky nedajú vrátiť v pôvodnom stave spred 40 rokov. „Do oblasti už bolo zainvestované aj z pohľadu inžinierskych sietí a dopravného napojenia a tuto investíciu realizoval štát. Územný plán v danej časti je prispôsobený potrebám nemocnice, s ktorou sa tam dlhodobo rátalo a aj ráta,” argumentuje expert.

Šanca je malá

Šanca na úspech je malá až nemožná, súhlasí odborníčka na pozemkové právo Martina Beňová. „Nárok na vydanie nehnuteľností vyvlastnených v období rokov 1948 až 1989 si oprávnené osoby mohli uplatniť na základe zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. A to za splnenia podmienky, že vyvlastnená nehnuteľnosť existuje a že nikdy neslúžila účelu, na ktorý bola vyvlastnená. Tento nárok si však bolo možné uplatniť iba do 31. 12. 1992,” tvrdí právnička.

Pripomína tiež, že stavebný zákon začiatkom 90. rokov prešiel úpravou, nová legislatíva limitovala možnosť vypovedať vyvlastňovaciu zmluvu. Požiadať o jej zrušenie totiž bolo možné v prípade, že pozemky sa v priebehu troch mesiacov nezačali používať na ten účel, na ktorý boli vyvlastnené. Aj keď sa napríklad na pozemkoch reálne nestavala nemocnica, vypovedať zmluvu bolo už vtedy takmer nemožné, vysvetľuje právnička. „Za začatie užívania sa považovala aj hospodárska zmluva o odovzdaní pozemku do trvalého užívania na účel, na ktorý ho vyvlastnili. Podobná úprava možnosti zrušenia vyvlastnenia je aj v aktuálnych právnych predpisoch,” uviedla Beňová. Nárok na vrátenie pozemkov nemá oporu v ustanoveniach právnych predpisov, sumarizuje odborníčka.

Pravda k téme oslovila aj ministerstvo zdravotníctva, rezort však nereagoval na naše otázky o tom, ako bude situáciu riešiť. „Verím, že je ten záujem novej detskej nemocnice na Rázsochách. Štát má tam pozemok tam a to bolo vyvlastnené za záujmom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pre Lamačanov je dôležité, aby tam nemocnica stála,” povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) pre televíziu JOJ pred niekoľkými dňami.

Starosta Lamača Igor Polakovič oceňuje, že rezort zdravotníctva po medializácii prípadu začal s mestskou časťou komunikovať. Vraví tiež, že vlastníkov pozemkov na Rázsochách chce podporiť aspoň tým, že ich dá dokopy, aby vedeli spojiť sily a konať efektívnejšie. Hoci proti vzniku detskej nemocnice nič nemá, pochybuje o schopnosti štátu dokončiť projekt. „Po tých všetkých našich skúsenostiach sme veľmi skeptickí. Ak by sa to podarilo, tak by to bolo fantastické. Myslím si, že by to aj prinavrátilo nejakú dôveru v štát, že konečne je schopný pohnúť s niečím, čo nebol schopný vyše 30 rokov urobiť. Boli by sme radi, keby sa už toto rozhodnutie dodržalo, ale skepsa je obrovská,” zhrnul.