Kaliňák v Ide o pravdu: Fico sa vráti ako nová váhová kategória. Pri darovaní migov povýšila bývalá vláda politický aktivizmus nad zákon

Nové slovenské lietadlá F-16 majú kde pristáť, budú na letisku v Kuchyni a postupne sa zapoja do chránenia slovenského vzdušného priestoru, uviedol minister obrany Robert Kaliňák v relácii Ide o pravdu. Dva hangáre sú už pripravené, tretí sa dokončuje. Štát sa zároveň snaží zrýchliť rekonštrukciu letiska Sliač, kde nakoniec budú umiestnené.

Premiér Robert Fico sa po postrelení atentátnikom zotavuje, postupne dostáva do svojich pracovných povinností, diskutoval s predsedami koaličných strán aj prezidentom Petrom Pellegrinim o summite EÚ, uviedol Kaliňák o zdravotnom stave premiéra.

„(Ficov) zdravotný stav sa zlepšuje, samozrejme má stále určité obmedzenia, tie zranenia boli ťažké a rekonvalescencia trvá týždne, to si to telo vypýta, a ešte dlho trvať bude,“ povedal.

„Slovensko je po atentáte iné, že je potrebné urobiť mnoho krokov k tomu, aby sme situáciu normalizovali a mohli sa cítiť v takom Slovensku, o akom sme vždy snívali. Rešpektovať druhý názor je jedna zo základných osnov, ktorú sme si vybojovali aj v roku 89. Určite to bude už iné, myslím si, že aj on sám dá možno nové smerovanie, nové veci na ktorých záleží… a myslím si, že to bude iná váhová kategória ako doteraz, aj medzinárodne,“ podotkol Kaliňák k návratu Fica po rekonvalescencii k práci vo funkcii premiéra.

Kaliňák sa vrátil aj k darovaniu migov Ukrajine vládou, ktorá nedostala od parlamentu dôveru. „Politická vôľa bola silnejsšia ako zákon, čo je neprípustné. V štandardnom demokratickom štáte je toto neprípustné, politický aktivizmus aby bol nad zákonom, a v tomto prípade bol,“ uviedol.

Medzi úlohy ministra obrany patrí aj zachovanie obranyschopnosti, povedal Kaliňák. Vyradenie jediného leteckého prostriedku, ktorý sme mali bez náhrady, považuje za zásadné zníženie obranyschopnosti a porušenie úloh, ktoré Jaroslav Naď ako vtedajší minister mal. Tvrdí, že tam boli porušené ďalšie pravidlá a vláda takéto rozhodnutie ani nemohla urobiť.

„Žiadna iná krajina, aj tí najväčší rusobijci, nedali priame zbrane z priameho výkonu služby,“ povedal Kaliňák. Aj súčasné sľúbené dodávky lietadiel F-16 podľa neho dávajú partneri Ukrajine, lebo majú náhradu v podobe F-35. Naď neprisahal na ukrajinskú ústavu, „žiadny politik, ani poslanec, ani minister neprisahá na žiadnu cudziu ústavu“.

