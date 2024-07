Po atentáte na premiéra vzrástol záujem o politiku. Kto podľa Slovákov najviac spája a kto rozdeľuje spoločnosť?

Po atentáte na premiéra Roberta Fica vzrástol na Slovensku záujem o politiku. Podľa občanov najviac spájajú spoločnosť prezident Peter Pellegrini a bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Vyplynulo to z prieskumu projektu Ako sa máte Slovensko?, ktorý dlhodobo sleduje postoje obyvateľov. Prieskum ukázal, že záujem ľudí o politiku je najvyšší za viac ako dva roky, pričom po atentáte ešte viac narástol. Politikmi, ktorí najviac rozdeľujú spoločnosť, sú podľa výsledkov prieskumu líder hnutia Slovensko Igor Matovič a premiér a predseda strany Smer Robert Fico.

Záujem o politiku je teda najvyšší od roku 2022. Počet ľudí, ktorí sa zaujímajú o politiku, na Slovensku rastie od straty parlamentnej väčšiny vlády Eduarda Hegera. V období pred parlamentnými voľbami v septembri sa o politiku zaujímalo 71 percent ľudí a na rovnakej úrovni sa tento podiel držal do marca tohto roku. Posledný prieskum však ukázal, že tento podiel narástol o viac ako šesť percentuálnych bodov, a to na najvyššiu nameranú úroveň 77,6 percenta za viac ako dva roky. Z prieskumu vyplynulo, že ako v minulosti, tak aj teraz platí, že o politiku sa častejšie zaujímajú muži, starší respondenti a obyvatelia s vyšším vzdelaním.

Respondentov sa v prieskume pýtali aj na to, kto by mal prispievať k zmieru v spoločnosti. Podľa výsledkov je skupina ľudí, ktorá si myslí, že je to skôr alebo hlavne úloha politikov, a skupina, ktorá túto úlohu prikladá politikom aj bežným ľudom súčasne rovnako veľká. Zmierovanie spoločnosti za úlohu bežných ľudí považuje len minimum respondentov.

„Zmierenie v spoločnosti vidia ako primárne úlohu politikov o niečo častejšie voliči opozičných parlamentných strán (51,9 %), naopak, úlohu politikov pri zmierovaní zdôrazňujú najmenej voliči strán vládnej koalície. Len podľa 40,1 % z nich je zmier v spoločnosti hlavne alebo skôr úlohou politikov.“ uvádza sa v prieskume. Výrazná väčšina voličov koalície (68,2 %), a tiež viac ako štvrtina voličov opozičných strán (25,5 %) uviedla, že spoločnosť rozdeľuje líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Druhou najviac polarizujúcou politickou osobnosťou je podľa opýtaných premiér a predseda strany Smer Robert Fico (41 %). Ako polarizujúcu osobu vidí Fica len 9,3 percenta voličov koalície, ale až 74,8 percenta voličov opozície. Naopak, politikmi najviac spájajúcich spoločnosť sú podľa občanov Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová. Pellegriniho tak vníma 75,6 percenta voličov vládnych strán a 20,5 percenta voličov opozičných strán. To, že Čaputová spája spoločnosť si myslí 75,4 percenta voličov opozičných strán, ale aj 13,9 percenta voličov vládnych strán.

Prieskum robili od 19. do 24. júna na vzorke 1 000 respondentov.