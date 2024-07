Šimkovičová čelí trestnému oznámeniu. Podpora rasizmu a antisemitizmu tu nemá miesto, tvrdí Inštitút ľudských práv

Ako spresnil, trestné oznámenie podali na Generálnej prokuratúre SR pre podozrenie, že sa výrokmi v rozhovore pre portál Topky.sk 3. júla dopustila šírenia a podpory rasizmu a antisemitizmu. Ako organizácia pripomenula, ministerka sa vyjadrila, že Európa vymiera, nerodia sa nové deti, pretože tu je pretlak LGBTI. Šimkovičová dodala, že zvláštne je, že pri „bielej rase“.

Podľa Weisenbachera je šokujúce, že ešte ani nie po dvoch rokoch od teroristického útoku na Zámockej, keď zomreli dvaja ľudia, hovorí členka vlády niečo takéto. „Aj výroky verejne činných osôb, ktoré sa nedajú nazvať inak ako šírenie nenávisti, podnecujú homofóbiu, rasizmus a antisemitizmus. Žiaľ, kvôli tomu strašnému útoku vieme, že od slov k činom nie je ďaleko,“ zdôraznil riaditeľ IĽP a doplnil, že podpora a šírenie homofóbie na Slovensku stále nie sú postavené mimo zákon, no rasizmus a antisemitizmus áno, a preto očakáva, že orgány činné v trestnom konaní Šimkovičovú odstíhajú v plnom rozsahu zákona. „Podpora rasizmu a antisemitizmu nemá v Európe v roku 2024 čo hľadať. Vieme, kam takéto tendencie viedli v minulosti. Vyzývame ministerku Šimkovičovú, aby okamžite odstúpila,” vyhlásil Weisenbacher.

IĽP súčasne pripomenul, že ministerka Šimkovičová je známa svojím pôsobením v dezinformačných médiách a vo funkcii ministerky sa opakovane dostala do konfliktu s umelcami, mimovládnymi organizáciami či aktivistami za ľudské a menšinové práva. IĽP má teda podozrenie, že sa ministerka dopustila porušenia zákona, a to hanobenia rasy a podnecovania k národnostnej, rasovej či etnickej nenávisti. „Vzhľadom na to, že tieto skutky spáchala ako verejný činiteľ, môže prichádzať do úvahy aj odňatie slobody na dva roky až päť rokov. Je nepochopiteľné, ako môže členka vlády SR hovoriť v takýchto intenciách o ‚bielej rase‘, akoby židovské alebo rómske deti boli neželané, akoby Slovensko nebola republika svojich občanov a občianok, ale akési kmeňové spoločenstvo postavené na etnickej a rasovej príslušnosti,” uzavrel právnik IĽP Daniel Grejták.