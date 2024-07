Najdrahšie oslavy SNP v histórii: vláda vyčlenila rekordnú sumu, v Banskej Bystrici budú F-16 aj ohňostroj

Koncom leta sa v Banskej Bystrici pripravuje veľký sviatok. Ministerstvo obrany pod vedením Roberta Kaliňáka (Smer) už teraz naplno plánuje oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Vláda SR prednedávnom schválila rozpočet podujatia, ktorý sa vyšplhal na necelé tri milióny eur. Koaliční politici v minulosti neraz kritizovali svojich predchodcov najmä za to, že oslavy povstania boli skromné a bez účasti verejnosti. Tento rok to chcú napraviť: celkové výdavky na podujatie zrejme budú rekordné.

Masívne oslavy výročia SNP sú po niekoľkých rokoch späť. Vláda schválila rozpočet a poverila jeho organizáciou ministerstvo obrany. Spoluorganizátormi sú Úrad vlády a rezort kultúry. Podľa schváleného dokumentu štát plánuje vynaložiť na zabezpečenie osláv 80. výročia SNP 2,7 milióna eur. Ako rezort obrany uvádza v predloženom materiáli, 29. augusta si Slovensko pripomenie jeden z najvýznamnejších medzníkov novodobých slovenských dejín.

„SNP sa zapísalo zlatými písmenami nielen do dejín nášho národa, ale aj do európskych dejín protifašistického odporu ako dôležitý, neprehliadnuteľný historický fakt,“ argumentuje ministerstvo s tým, že výročie SNP je pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov sviatkom, ktorým preukazujú úctu základným hodnotám modernej štátnosti. Pokračuje v košatom odôvodnení výdavkov tým, že povstanie bolo činom „demonštrujúcim vôľu svojbytného národa vziať svoj osud a riadenie budúcnosti do vlastných rúk, majúc na pamäti politické a kultúrne dedičstvo predkov a stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť“.

Foto: TASR, Ján Krošlák SR Banská Bystrica SNP75 výročie oslavy BBX Prehliadka vojenskej techniky počas centrálnych osláv 75. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

Americké stíhačky a ohňostroj

Ministerstvo v materiáli prezradilo aj jednotlivé body oslavného programu, ktorým chce Slovákom pripomenúť politické a kultúrne dedičstvo predkov. Celoštátne oslavy sa budú tradične konať v Banskej Bystrici 28. a 29. augusta. Na prvý deň je naplánovaná historická prezentácia, dynamické ukážky klubov vojenskej histórie, slávnostný koncert Štátnej opery Banská Bystrica a tiež slávnostná recepcia. Náklady na tieto podujatia ministerstvo predbežne odhaduje na 60-tisíc eur.

Podľa dokumentu rezort plánuje aj rozsiahlu marketingovú podporu osláv. Štát by totiž mal zaplatiť natáčanie reklamnej video pozvánky, mediálnu kampaň, tlač grafických materiálov a nákup darčekových predmetov. Celkové výdavky na propagáciu slávnostného podujatia tak prevyšujú 250-tisíc eur, vyplýva zo zámeru ministerstva obrany.

Najväčšie náklady však súvisia s druhým dňom osláv, 29. augustom. Rezort avizuje okrem oficiálneho programu vojenskú prehliadku, súčasťou ktorej má byť aj let moderných stíhačiek F-16. Príhovory hostí a ústavných činiteľov, ako aj prehliadku by mala v priamom prenose vysielať slovenská verejnoprávna televízia. Ministerstvo obrany v dokumente z konca júna píše o priamom prenose na RTVS, táto inštitúcia však už zanikla a od 1. júla vznikla nová televízia – STVR. Nie je tak jasné, či by si rezort obrany mal nanovo dohodnúť vysielanie osláv, alebo môže pokračovať v plnení starej zmluvy. Nie je tiež známe, či by organizačná zmena ovplyvnila cenu služby. Ministerstvo vo vládnom materiáli uvádza, že na RTVS vynaloží 118-tisíc eur. Rezort obrany na otázky Pravdy k tejto téme nereagoval.

Neplánuje sa šetriť ani na organizačných výdavkoch. Vláda totiž schválila, že na stavbu a dekorácie hlavného pódia, LED obrazovky, ozvučenie, tribúny, VIP-stany a produkciu dokopy vynaloží 835-tisíc eur. Ďalších 260-tisíc budú stáť bezpečnostné opatrenia, teda náklady na prácu policajtov a zabezpečenie zábran v mieste konania osláv. Necelých 450-tisíc ministerstvo obrany plánuje zaplatiť za umelecké služby či honoráre pre umelcov a účinkujúcich z galavečera, uhradí im tiež dopravu a ubytovanie. Okrem toho 300-tisíc z rozpočtu slávnostných podujatí je určených na opravy cestných komunikácií po vojenskej prehliadke. Teda po tom, čo po mestských cestách prejde ťažká vojenská technika, ktorá môže poškodiť asfaltovú vrstvu. Ohňostroj a ohňové efekty by mali stáť 30-tisíc eur, uvádza sa v dokumente.

Celkové výdavky na oslavy však budú vyššie. Ministerstvo obrany totiž v dokumente nezarátalo náklady, ktoré súvisia s organizáciou vojenskej prehliadky. Tie vychádzajú minimálne na ďalší milión eur, vyplýva z informácií o verejných obstarávaniach rezortu. Ministerstvo totiž vyhlásilo súťaž na dodanie stravovacích služieb pre 3-tisíc vojakov, ktorí sa majú v priebehu 17 dní ubytovať na vojenskej základni Sliač a následne sa zúčastniť prehliadky pri príležitosti výročia SNP. Ministerstvo v podkladoch uvádza, že tri denné dávky stravy plus dve dávky vitamínov by mali stáť najviac 9,4 eura na jedného človeka. Celkovo by tak cena zákazky mala byť okolo 500-tisíc eur, ministerstvo však v tendri uviedlo dvojnásobne vyššiu cenu. Na žiadosť Pravdy o vysvetlenie rezort neodpovedal.

Foto: TASR, Pavol Zachar SR prezident Pellegrini inaugurácia BAX Na snímke uprostred zľava vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), prezident SR Peter Pellegrini počas prehliadky jednotiek Ozbrojených síl SR na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 15. júna 2024.

Kontrolóri kritizovali predražené pódium

Jednoduchý prepočet tak naznačuje, že tento rok by sa mali konať zatiaľ najdrahšie oslavy výročia SNP, ide o sumu 3,7 milióna eur. Predošlý rekord patril vláde Petra Pellegriniho z roku 2019, vtedy rozpočet výročia povstania vláda vyčíslila na 3 milióny eur. Išlo o šesťnásobne vyššiu sumu, než výdavky na oslavy 70. výročia z roku 2014, ktoré podľa medializovaných informácií stáli 480-tisíc. Z toho takmer polovica sumy sa použila na úpravy areálu Pamätníka SNP.

Vysoké výdavky na oslavy z roku 2019 pred niekoľkými rokmi kritizovali aj vládni audítori. Najvyšší kontrolný úrad vo svojej správe upozornil, že štát mohol na organizácii podujatia ušetriť. Podľa zistení NKÚ cena za výstavbu hlavného pódia dosiahla 310-tisíc eur. Teda niekoľkonásobne prevyšovala ceny v iných rokoch, tie sa pohybovali okolo 20-tisíc eur. Dôvodom podľa vtedajšieho riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva bol veľkolepý charakter osláv, ktorý si vyžadoval drahšie dekorácie. Tento rok sa cena hlavného pódia odhaduje na 170-tisíc eur.

V posledných rokoch oslavy SNP stáli rozpočet od 600-tisíc do milióna eur. Hlavné podujatia sa tiež konali v Banskej Bystrici za účasti vysokých štátnych predstaviteľov a zahraničných hostí. Programy však boli skromnejšie a zamerané boli najmä na vzdanie úcty hrdinom povstania. V rokoch 2020 a 2021 boli oslavy zredukované na pietne akty a menšie kultúrne podujatia pre pandémiu covidu. Vlani bol areál Múzea SNP otvorený pre širokú verejnosť, ale oslavy sa konali bez prejavov politických lídrov či ústavných činiteľov.

Tento prístup predošlej vládnej garnitúry neraz kritizovali aj súčasní vládni politici. Strana premiéra Roberta Fica dokonca dva roky za sebou organizovala vlastné oslavy SNP. „Ak bude Smer po parlamentných voľbách vo vláde, vrátime oslavám Slovenského národného povstania všetku úctu a slávu, ktorú si zaslúžia,“ avizovala strana pred parlamentnými voľbami 2023.

Konsolidácia sa blíži

Treba uznať, že tento sľub politikov zo Smeru sa zrejme podarí naplniť. Problémom však je načasovanie, lebo v týchto dňoch by sa vláda mala zaoberať najmä šetrením verejných financií. Slovensko v roku 2025 čaká konsolidácia na úrovni jedného percenta hrubého domáceho produktu, čo v prepočte predstavuje zhruba 1,4 miliardy eur. Kabinet ministrov preto už schválil zavedenie niekoľkých nových spotrebných daní – z tabakových výrobkov a sladených nápojov. Ministerstvo práce v posledných týždňoch tiež oznámilo niekoľko opatrení, ktorými plánuje znížiť výdavky. Jedným z nich je zníženie 13. dôchodku predčasným penzistom, ďalej rezort chce okresať dávky v hmotnej núdzi.

Ide však o opatrenia, ktoré prinesú do štátnej pokladnice len zlomok potrebnej sumy. Aké budú najmasívnejšie konsolidačné opatrenia, to by sa mala verejnosť dozvedieť na jeseň. Teda krátko po oslavách 80. výročia SNP, na ktoré štát vynaloží takmer štyri milióny eur.