Pád auta v strmom lesnom poraste neprežila jedna osoba, dve sa zranili

Posádke auta pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra, ktorých cez Operačné stredisko tiesňového volania požiadali o súčinnosť so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému.

„Horskí záchranári sa po príchode na miesto podieľali na vyslobodení a transporte uviaznutej osoby. Žiaľ, u tejto osoby mohli príslušné zložky na mieste skonštatovať iba smrť,“ uviedla HZS. Telo následne odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a Policajnému zboru SR.

„Ostatní účastníci nehody boli so zraneniami odovzdaní do starostlivosti rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocničného zariadenia,“ dodala HZS.