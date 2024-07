S čím sa (ne)dá zmieriť?

Ak chceme zmeniť svet, musíme začať od seba. So Slovenskom to inak nebude. Naša spoločnosť je hlboko rozdelená, a mnohí by sme to radi zmenili. Volanie po zmierení zaznieva zo všetkých strán, no málokto vie povedať, ako zmierenie vyzerá.

Ak teda zmierenie (zdanlivo) neprichádza, s čím sa zmieriť (ne)chceme?

Prečo sa pýtame?

Slovenská spoločnosť už dlhšie pociťuje nepríjemné rozdelenie. Máme pocit, že s „nimi” sa nedá rozprávať. Uzatvárame sa do svojich bublín, kde s nami každý súhlasí. Ak sa nám potom zdá, že máme nebezpečne rozdielne názory, nesúhlas v nás vyvoláva pocit ohrozenia a nepriateľstvo.

Atentát na premiéra bol pre nás aj v takto vyhrotenej atmosfére šokom. Mnohí sme presvedčení, že takto nie je ďalej možné pokračovať. Niečo sa musí zmeniť. Zhodujeme sa, že ak chceme dosiahnuť spoločenský zmier, každý z nás musí začať od seba.

Lenže čo je to zmierenie? Chceme ho v skutočnosti? A ako si ho predstavujeme?

Naše zmierenie

Zmierenie je široký pojem, pod ktorým si rôzni ľudia môžu predstaviť všeličo. Naznačuje, že spory vystriedala harmónia, súlad, absencia konfliktu. Problém je v tom, že demokracia je systém postavený na konflikte a nesúhlase – a na predpoklade, že v ich svetle vyhrá to najlepšie riešenie. Ako skĺbiť potrebu zmierenia s prítomnosťou konfliktu? Dokážeme nesúhlasiť konštruktívne?

Ako na krivdu?

Polarizáciu spoločnosti charakterizuje pocit krivdy a existenčného ohrozenia. Vieme si popri vlastnej krivde uvedomiť aj pocity ostatných, ktorí to môžu vidieť podobne? Všetkým by nám prospelo, keby sme sa na seba pozerali s dôverou. Ako uveriť, že máme voči sebe dobré úmysly, aj keď spolu nesúhlasíme?

Nesúhlas nemusí znamenať hrozbu, a už vôbec nie nenávisť. Často kladieme rovná sa medzi to, čo ľudia hovoria, a to, akí sú. Vieme sa naučiť rozlišovať medzi názorom a človekom? A vieme komunikovať tak, aby sme svojimi slovami nevyvolávali v ostatných pocit ohrozenia?

O projekte

OZ DEMDIS inovatívnymi metódami nachádza zhody a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Aktuálna diskusia je súčasťou projektu „Zmierenie”, ktorého snahou je dostať sa pod povrch a hľadať nové spôsoby zmierňovania napätia v spoločnosti. Viac informácií o DEMDIS a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.