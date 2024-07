Ľudia sa skladajú na detskú nemocnicu a vláda dala na slávnosti 400-tisíc eur. KDH hovorí o klientelizme

Zdôraznila, že verejnosť má právo poznať konkrétne položky, na ktoré boli tieto peniaze použité, najmä v kontexte súčasnej ekonomickej situácie. „Ľudia na Slovensku sa skladajú na rekonštrukciu detskej neonatológie, organizujú zbierky pre svoje deti, blízkych a pre tých najslabších, o ktorých sa má postarať štát. Ľudia musia zbierať plastové vrchnáky z fliaš, aby pomohli zdravotne znevýhodneným, a v tomto čase si vládni politici zorganizujú oslavy za 400-tisíc eur, pričom nikto netuší, na čo konkrétne boli tieto peniaze použité. V čase, keď ľudia na Slovensku živoria a kolabuje štátny rozpočet, považujem takéto neprehľadné míňanie peňazí za neprípustné,“ uviedla Holečková.

Poslankyňa tiež upozornila na možné náznaky klientelizmu či korupcie. Podľa nej na slávnostiach na hrade Devín vystupovali osobnosti spojené so stranou Smer-SD, ako napríklad poslanec Dušan Jarjabek a skupina Čarovné ostrohy, ktorá často účinkuje na mítingoch strany Smer-SD. „Verejnosť má právo vedieť, koľko dostali za svoje vystúpenia zaplatené. Malo by to byť aj v záujme samotnej skupiny Čarovné ostrohy, aby vyvrátila podozrenia, že na mítingoch strany Smer hrala s vidinou budúcich zákaziek od štátu,“ dodala Holečková s tým, že apeluje na vládu, aby bezodkladne poskytla tieto informácie verejnosti. V opačnom prípade sa plánuje obrátiť na príslušné orgány o poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.