Progresívci žiadajú rýchle a dôkladné vyšetrenie údajnej policajnej brutality v Košiciach

Opozičné Progresívne Slovensko požaduje rýchle, dôkladné a poctivé vyšetrenie prípadu, pri ktorom údajne košickí policajti zmlátili človeka, ktorého zadržali. Ako uviedol poslanec a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak, prípadom by sa mal zaoberať Úrad inšpekčnej služby. Podľa vlastných slov však má Spišiak s policajnou inšpekciou veľmi zlé skúsenosti.

Policajti a boj o funkcie podľa Jaroslava Spišiaka Video

„Roky tam nič nepočuli, nevideli a o zločinoch policajtov nehovorili," uviedol Spišiak na margo úradu. Zároveň kritizoval ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, že o celej veci mlčí. „Ak má čas na telenovelové tlačovky o takzvaných čurillovcoch, prečo aj teraz nezvoláva brífingy pre médiá? Možno využíva rovnakú taktiku ako celá vláda. Teda, ak sa o niečom nehovorí, tak sa to nedeje," skonštatoval Spišiak.

Poslankyňa Lucia Plaváková v tejto súvislosti pripomenula, že prípady policajnej brutality sa na Slovensku objavujú pravidelne, pričom svoje o tom vedia najmä príslušníci rôznych menšín. „Od koaličných predstaviteľov vrátane ministra vnútra Matúša Šutaj Eštoka či podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sme počúvali o tom, akým hrozným podmienkam čelia ľudia pri zatýkaní, vo väzbe alebo vo väzení. Teraz môžu ukázať, či ich to zaujíma len vtedy, keď sa to týka ich samotných a ich blízkych, alebo sa zaujímajú aj o bežných obyvateľov a obyvateľky Slovenska," vyhlásila poslankyňa.

Podľa informácii Denníka N policajti na obvodnom oddelení Košice – Staré mesto bili zadržaného muža po hlave, trupe i končatinách a potom mu do konečníka strkali palicu ukončenú guľou. Úrad inšpekčnej služby začal v tejto súvislosti pred troma týždňami trestné stíhanie vo veci.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce v tejto súvislosti na zasadnutí ľudskoprávneho výboru parlamentu iniciovať poslanecký prieskum na danom policajnom oddelení, aby o veci získali viac informácií. „Predbežne som o tomto zámere hovorila s kolegom Mariánom Čaučíkom z KDH, ktorý to vníma rovnako, rada by som spojila sily aj s ďalšími kolegami z ľudskoprávneho výboru," povedala poslankyňa Vladimíra Marcinková. Ako ďalej uviedla, ak majú mať občania Slovenska pocit bezpečia, musia mať dôveru v políciu a istotu, že svoju moc nezneužíva. „Preto je dôležité, aby ministerstvo a policajný zbor vec adekvátne odkomunikovali verejnosti a urobili všetky potrebné kroky na to, aby ani agresori a ani brutalita nemali v bezpečnostných zložkách miesto," dodala Marcinková.