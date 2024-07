Šimečka: Premiér Fico stratil prehľad o tom, čo sa deje na Slovensku

Fico na Devíne: Vystríhal pred ideológiami, volal po mieri Video

Šimečka podotkol, že Fico sa už zrejme vracia do práce, vzhľadom na to, ž v piatok 5. júla vystúpil na Devíne pri príležitosti osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda, a v pondelok sa bol pozrieť na žatvu.

Predseda PS zdôraznil, že ich teší jeho návrat. „Slovensko neohrozuje žiaden imaginárny nádor liberalizmu či progresivizmu," uviedol Šimečka v kontexte Ficovho prejavu na Devíne, v ktorom apeloval na budovanie hrádze proti progrestivizmu a liberalizmu a vyjadril sa, že sa šíria ako rakovina. „Sú oveľa dôležitejšie témy, ktorým by ste sa mali venovať," adresuje šéf progresívcov premiérovi a vyzval ho, aby sa pustil do skutočnej práce.

Šimečka tvrdí, že Fico sa v prvých dňoch po návrate venuje vymysleným hrozbám, no nie zdravotníctvu, kde chýbajú lekári a pacienti dlho čakajú na termíny. „Nezaujíma ho ani bezpečnosť na Slovensku. Nerieši to, že policajti hrozia štrajkom, hovoria o nedostatku zamestnancov a nízkych platoch. Minister Matúš Šutaj Eštok strká hlavu do piesku pred ich oprávnenými požiadavkami, ale aj pred policajnou brutalitou na stanici v Košiciach," tvrdí ďalej líder PS. Šimečka tiež pripomenul i rusko-ukrajinský vojnový konflikt, ktorý podľa neho ohrozuje i Slovensko.