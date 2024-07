Liberáli vyzvali Pellegriniho, aby na summite NATO nepodkopával Slovensko a našu dlhoročnú snahu patriť na západ

Podľa predsedu strany Branislava Gröhlinga musí od slovenského prezidenta vzísť jednoznačné gesto, že naša krajina stojí na strane Ukrajiny, chceme jej pomáhať a brániť ju pred agresiou.

„Verím, že Pellegrini sa na tomto summite NATO odprostí od politiky Roberta Fica (Smer) a nebude prezentovať jeho fiktívny mier, ktorý tu stále šíri. Videli sme, ako zneužil oslavy Cyrila a Metoda na Devíne, keď chválil Viktora Orbána, ktorý išiel rokovať do Ruska s Putinom a vraj, keby mu to zdravotný stav dovolil, išiel by s ním," uviedol šéf liberálov na dnešnej tlačovej besede. Súčasne sa pýta, čo maďarský premiér Orbán vyrokoval, keď Rusi zaútočili na detskú nemocnicu v ukrajinskom Kyjeve. Pri tejto informácii taktiež zdôraznil, že slovenským partnerom by mala byť Severoatlantická aliancia a nie Ruská federácia, ktorá ohrozuje našu krajinu i krajiny našich susedov.

Členstvo a nečlenstvo v Severoatlantickej aliancii je podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) ako rozhodnutie medzi vojnou a mierom. Ďalej upriamil pozornosť na bezpečnostnú situáciu krajín, ktoré nie sú členom NATO a o toto členstvo sa usilujú. Podľa Krúpu je to z toho dôvodu, že členstvo v NATO považujú za jedinú záruku bezpečnosti a obranyschopnosti. Medzi tieto krajiny patrí už spomínaná Ukrajina alebo Moldavsko či Gruzínsko. „Aliancia má naďalej vitalitu a životaschopnosť. Vidíme to, že sa rozširuje ďalej a dnes má 31 členov," uviedol na tlačovej besede.

Krúpa sa súčasne pýta, s čím ide Pellegrini do Washingtonu na summit. „Aký bude konkrétny vstup Slovenska na summite? Že im dodávame elektrickú energiu? Alebo akým spôsobom budeme na Slovensku bojovať s propagandou a dezinformáciami? Príde tam Pellegrini, všetko schváli, vráti sa na Slovensko a bude kritizovať ďalej? Bude spochybňovať rozhodnutia aliancie tak, ako to robí Fico?," pýta sa poslanec.