Pellegrini odsúdil útok na detskú nemocnicu v Kyjeve. Podľa prezidenta to nenaznačuje snahu Ruska sadnúť si za rokovací stôl

Prezident SR Peter Pellegrini v utorok odsúdil ruský raketový útok na najväčšiu detskú nemocnicu na Ukrajine. Zároveň vyjadril ľútosť nad obeťami, ktorých životy si zásah vyžiadal. Uviedol to pred začiatkom summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) vo Washingtone. Informoval o tom odbor komunikácie kancelárie prezidenta SR.

Ukrajina tvrdí, že ruská armáda v pondelok počas dňa zasiahla nemocnicu Ochmatdyt v Kyjeve strategickou riadenou strelou s plochou dráhou letu Ch-101. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová zase vyhlásila, že nemocnicu zasiahla ukrajinská raketa systému protivzdušnej obrany NASAMS. Ruské pondelkové útoky na ukrajinskú metropolu si vyžiadali najmenej 32 obetí vrátane štyroch detí a vyše dve stovky zranených. Po ľuďoch uviaznutých v troskách pátrali stovky záchranárov a dobrovoľníkov.

„Je to veľká tragédia a veľké nešťastie pre všetky obete, zranených a ich rodiny,“ povedal Pellegrini v súvislosti s útokom na nemocnicu. „Takéto útoky nenaznačujú snahu Ruska sadnúť si za rokovací stôl. Ale ak sa o to nepokúsime, počet obetí bude narastať nielen na fronte, ale aj v radoch civilného obyvateľstva a Ukrajina bude z mesiaca na mesiac čoraz viac decimovanou krajinou,“ uviedol Pellegrini.

Čo si myslí Pellegrini o Orbánových ukrajinských aktivitách? Video

Zopakoval, že všestranná pomoc Ukrajine, do ktorej je SR zapojená od začiatku vojny viac ako niektoré veľké a ekonomicky silné štáty, musí ísť ruka v ruke so snahou svetového spoločenstva o zastavenie paľby. „Našou spoločnou snahou by malo byť rokovanie o mieri. Túžba po mieri totiž neznamená podporu agresora,“ zdôraznil slovenský prezident.

Vo Washingtone sa plánuje stretnúť so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Pellegrini sa ho podľa svojich slov bude pýtať na jeho víziu ukončenia konfliktu na Ukrajine.

Pellegrini vyjadril presvedčenie, že rozvážna zahraničná politika SR môže byť v budúcnosti výhodou a Slovensko vďaka nej môže byť krajinou, ktorá prispeje k zmiereniu medzi Západom a Východom.

Čítajte viac Fico prvýkrát od atentátu viedol vládu. Ukrajine ponúkol pomoc po ruskom útoku na detskú nemocnicu

Reagovala aj opozícia

Podpredseda parlamentu a predseda PS Michal Šimečka vyzval premiéra a prezidenta k odsúdeniu ruského útoku. „Môžeme mať rôzne názory na zahraničnú politiku. Ak ale Rusko bombarduje detskú nemocnicu, zabíja deti na dialýze, tak snáď musíme byť schopní odsúdiť tento barbarský čin všetci. Vyzývam predsedu vlády, prezidenta republiky, aby odsúdili tento útok, a zároveň poskytli nášmu partnerovi, nášmu susedovi, ktorý čelí ruským útokom, maximálnu pomoc. Či už humanitárnu alebo aj inú,“ vyhlásil.

Premiér Robert Fico medzitým telefonoval s predsedom vlády Ukrajiny Denysom Šmyhaľom. Potvrdil mu ponuku hospitalizovať na Slovensku detských onkologických pacientov z Kyjeva, no ruský útok priamo neodsúdil. Dohodli sa, že technický prevoz a následnú hospitalizáciu zabezpečia ministri zdravotníctva.

Čítajte viac Hrozba Ruska aj Číny. Podporil by Pellegrini Orbánove cesty a s čím išlo Slovensko na summit NATO?