Vláda pri rozdeľovaní dotácií uprednostňuje koaličných starostov a primátorov, tvrdia progresívci

Vláda na výjazdových rokovaniach rozdáva dotácie do okresov, kde si voliči zvolili koaličných starostov a primátorov. Do týchto okresov sa dostáva desať až tridsaťnásobne viac peňazí ako do miest a obcí, kde vládne niekto nezávislý alebo predstaviteľ opozície. V stredu o tom na tlačovej konferencii informovali opoziční poslanci parlamentu Marek Lackovič, Michal Šimečka a Jana Hanuliaková (všetci PS).