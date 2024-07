Klimatológ: Leto 2024 sa zrejme zaradí medzi päť najteplejších. Supertropické noci sú veľkou záťažou

Nasledujúce dni budú búrlivé. Do konca týždňa bude horúce a dusné počasie Video Zdroj: TV Pravda

V niektorých okresoch v posledné dni teplota dosiahla 35 až 36 stupňov Celzia. Sú tieto vysoké teploty na prvú polovicu júla výnimočné? O čom tieto vysoké teploty svedčia?

Samozrejme, denné maximá teploty vzduchu okolo 36 °C sú aj v prvej polovici júla na juhu Slovenska vysoké, no mali sme už v nedávnej minulosti aj teplejšie dni. Napríklad, v roku 2015 bolo v lete na juhu Slovenska až 23 supertropických dní s teplotou vzduchu 35 °C a viac, pričom v prvej polovici júla to boli tri dni, v roku 2012 až sedem dní, s maximom v Hurbanove 37,3 °C, čo bola zároveň aj takmer najvyššia teplota od roku 1951 v prvej polovici júla (11. júla 1968 bolo 37,5 °C). Na prelome júla a augusta sa ale vyskytli na Slovensku maximá teploty až okolo 40 °C.

V posledných rokoch sme ale v prvej polovici júla zaznamenali aj vysoké denné priemery teploty vzduchu, napríklad 8. júla 2021 v Hurbanove až 31,5 °C, čo je o viac ako 11 °C nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951–2000. Pre obyvateľov Slovenska predstavujú veľkú záťaž aj vysoké nočné teploty vzduchu, aj v posledných dňoch sme zaznamenali na Slovensku početné tropické noci, keď teplota vzduchu nepoklesla pod 20 °C. Počas dvoch nocí sme mali na Záhorí miestami aj supertropickú noc, lebo teplota vzduchu neklesla pod 25 °C.

Môžeme na základe teplôt v tomto týždni vyvodiť aký zvyšok leta nás čaká? Budú padať rekordy?

Rámcové výhľady počasia sa robia aj na niekoľko mesiacov dopredu, no nemajú dostatočne vysokú úspešnosť, najviac okolo 65 percent ako predpoveď priemernej teploty vzduchu na nasledujúci mesiac. Predpoveď teploty vzduchu na jednotlivé dni sa dá s prijateľnou úspešnosťou predpovedať teraz do 15 dní. Na základe toho môžeme predpokladať, že júl 2024 bude mať na Slovensku priemer teploty blízky rekordným hodnotám z rokov 2015 a 2021, august 2024 by mal byť asi o 1 °C teplejší ako priemer z obdobia 1991–2020 a asi o tri stupne Celzia teplejší ako priemer z obdobia 1961–1990. Leto 2024 (VI-VIII) bude tak patriť asi medzi päť najteplejších od roku 1881 (odvtedy máme merania z viacerých staníc na Slovensku). V júli 2024 ešte zrejme zažijeme v najbližších dňoch maximálnu teplotu okolo 38 °C, denné hodnoty maxím teploty vzduchu sa na viac ako desať dní nedajú úspešne predpovedať.

V košickej zoo kvôli veľkým horúčavám podávali niektorým zvieratám zmrzlinu a sprchovali ich Video Zdroj: tasr

Očakávate ochladenie aspoň počas nocí? Prečo sa počas tropických nocí vzduch nedokáže výrazne ochladiť?

Leto je v strednej Európe typické premenlivým počasím. Slnečný svit dosahuje v nižších polohách len menej ako 50 percent z možného trvania, viac ako 50 percent času je teda slnko zakryté oblačnosťou. Asi v tretine dní sa v lete vyskytujú merateľné zrážky, väčšinou vo forme krátkych prehánok. Typické sú aj prechodné ochladenia, keď denné maximá teploty vzduchu dosahujú na nížinách len 15 až 20 °C a v noci klesá teplota vzduchu na nížinách aj hlbšie pod 10 °C. V najbližších desiatich dňoch také počasie nie je na Slovensku vo výhľade.

Je dnes kvôli klimatickej zmene náročnejšie predpovedať počasie?

Predpovedné modely majú v sebe zabudovanú aj charakteristickú klímu z nedávnej minulosti. Keďže sa klíma v strednej Európe otepľuje približne o 0,4 °C za desať rokov, je potrebné tieto okrajové podmienky priebežne meniť. Mení sa ale aj všeobecná cirkulácia atmosféry na severnej pologuli, čo vnáša do vývoja synoptických situácií nové aspekty. Zdá sa ale, že svetové meteorologické strediská sa s novou situáciou úspešne vyrovnali, pretože predpovede počasia do siedmich dní sa v posledných rokoch výrazne zlepšili.

Profesor Milan Lapin Foto: Ivan Majerský, Pravda Klimatológ Milan Lapin Klimatológ Milan Lapin Je významný slovenský klimatológ, ktorý pracuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí tam od roku 1996. Vedúcim Katedry meteorológie a klimatológie bol v rokoch 1996 až 2002. V rokoch 1971 až 1996 pracoval v Slovenskom hydrometeorolo­gickom ústave. Prezidentka Zuzana Čaputová mu v máji 2022 udelila Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročnú odbornú a vedeckú činnosť v problematike klimatickej zmeny a za propagáciu témy.