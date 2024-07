SaS vyzýva VšZP, aby predložila ozdravný finančný plán

Poslanci zároveň odmietli, že by mal štát poisťovňu opätovne dofinancovať. Dofinancovanie iba VšZP je podľa Bittó Cigánikovej nespravodlivé. „Čo je toto za systém, že večne z peňazí na zdravotnú starostlivosť dotujeme len neschopných nominantov štátnej poisťovne?“ pýtala sa poslankyňa. Ministerstvo zdravotníctva situáciu vo VšZP rieši, informoval rezort. Vyjadrenie poslancov nazval populizmom. Poisťovňa hovorí o zvyšujúcom sa tlaku spochybňovať alebo poškodzovať jej reputáciu v súvislosti s aktuálne prebiehajúcou prepoisťovacou kampaňou.

Tomáš Szalay si myslí, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by mal VšZP nariadiť vypracovať ozdravný plán. Podľa aktuálneho zákona to môže urobiť iba v niektorých prípadoch. „Ja to v tom zákone vidím, že by úrad pre dohľad mohol ozdravný plán nariadiť už pri existujúcej legislatíve,“ vysvetlil Szalay. Poslanci by do zákona chceli zapracovať povinnosť ozdravný plán akejkoľvek poisťovni nariadiť, keď je v strate. Návrh by predbežne chceli predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu.

VšZP podľa Bittó Cigánikovej zadĺži akákoľvek vláda, pretože farmaceutické firmy majú veľké možnosti lobovať. Súčasťou riešenia je predaj VšZP na medzinárodnej burze, tvrdia poslanci. Štát by získal peniaze, ktoré by vedel investovať späť do zdravotnej starostlivosti, vysvetlili. „V takomto systéme ten súkromník nebude okrádať sám seba,“ povedala Bittó Cigániková s tým, že VšZP treba odpolitizovať.

Štát by mal podľa SaS zároveň šetriť tam, kde je to možné. Poslanci zároveň opäť vyzvali vládu, aby pri zdravotnej starostlivosti zaviedla spoluúčasť. O jej systéme je podľa nej možné diskutovať. Relatívne lacné lieky podľa Bittó Cigánikovej nie je potrebné preplácať úplne všetkým. „Sme my normálna krajina, aby my sme všetkým, ktorí na to majú peniaze, platili 50 centové, eurové, dvojeurové lieky a potom odmietame liečbu deťom, ktorým to zachráni život?“ pýtala sa na tlačovej konferencii poslankyňa.

Ak by k týmto krokom štát nepristúpil, VšZP bude podľa Szalaya stále strácať poistencov. Zastaviť takýto odchod je možné iba ak sa situácia vo VšZP zlepší, tvrdí.

V sektore podľa Bittó Cigánikovej chýba asi 300 miliónov eur. Za päť prvých mesiacov roka 2024 je VšZP v strate asi 50 miliónov eur, tvrdí Szalay. ÚDZS nedávno informoval, že VšZP v tomto roku očakáva stratu 169 miliónov eur. Stratu očakávajú v tomto roku aj súkromné poisťovne Dôvera a Union ZP.

VšZP pre TASR uviedla, že za očakávanou stratou v roku 2024 je najmä nárast nákladov na zdravotnú starostlivosť. Vo svojom stanovisku k štvrtkovej tlačovej konferencii podčiarkla, že sa pravidelne stáva terčom útokov zo strany politikov a rôznych záujmových skupín s cieľom spochybňovať alebo poškodzovať jej reputáciu, pozíciu na trhu a najmä dôveru poistencov. „V súvislosti s aktuálne prebiehajúcou prepoisťovacou kampaňou vnímame zvyšovanie tohto tlaku. Takéto konanie vyvoláva pochybnosti a neistotu u našich poistencov a zároveň zasahuje do budovania korektných vzťahov s našimi partnermi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ uvádza poisťovňa v stanovisku. Poistencov ubezpečila, že hlavnou prioritou VšZP je a naďalej ostáva záväzok zodpovedne sa o nich postarať.

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na výhrady poslancov SaS pre TASR uviedlo, že hľadá riešenia na zlepšenie situácie vo VšZP. Zároveň pripomenulo, že strana v minulosti bola súčasťou vlády. „Počas vlády, ktorej súčasťou bola SaS snáď VšZP hospodárila výrazne lepšie? No nie je tomu tak. Nebránime sa kritike, nie však od tých, ktorí sami mohli systém nastaviť tak, aby sme dnes tieto problémy nemuseli riešiť,“ napísalo ministerstvo s tým, že strana skĺzla k lacnému populizmu.