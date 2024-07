Progresívne Slovensko sa obáva ťažby v národných parkoch. Kuffa tvrdenia odmieta

Progresívne Slovensko sa obáva ťažby v národných parkoch. Situácia v ďalšom národnom parku, a to Muránska planina, podľa europoslanca Michala Wiezika naberá hrozivé kontúry. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Muránska planina: Cestou do rezervácií nás sprevádzal jeleň Video

„Ministerstvo životného prostredia si pripravuje pôdu na masívnu ťažbu v tomto chránenom území,“ komentoval Wiezik. Upozornil, že pre ťažbu v národnom parku existujú legislatívne mantinely. Odmieta zneužívanie kalamitnej ťažby. „Sme pripravení využiť všetky prostriedky, všetky legálne postupy, ktoré máme, aby sme devastácii národných parkov a nášho životného prostredia zabránili,“ vyhlásil.

Muránska planina z konského sedla Video

Bývalý štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča z mimoparlamentnej strany Demokrati zdôrazňuje, že Muránska planina patrí medzi najcennejšie chránené územia. „Rozsah ťažby najmenej 400.000 kubíkov dreva v priebehu dvoch rokov znamená, že ťažba sa vykoná excesívne, ako by išlo o bežné hospodárske lesy, a to najmä holorubmi,“ podotkol v tlačovej správe.

Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS) sa ohradila voči vyjadreniam predstaviteľov envirorezortu k národným parkom. Minister Tomáš Taraba (nominant SNS) sa podľa nej v reakcii na kritiku ohrozenia národných parkov vyhovára a popiera realitu. Poukázala napríklad na jeho slová, že nemá informácie o zmenšovaní národného parku Poloniny. Posiela mu oficiálny zápis z rokovania rady národného parku, na ktorom mala riaditeľka parku prezentovať návrh na zmenšenie chráneného územia.

Stohlová tiež odmietla Tarabovu interpretáciu správy OECD, ktorý pripisuje stav slovenských lesov v národných parkoch „ekoteroristom“.

Štátny tajomník F. Kuffa odmieta tvrdenia o ťažbe

Situácia s lykožrútom na Muránskej planine je vážnejšia, ako sa predpokladalo. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Filip Kuffa. Zároveň odmieta tvrdenia o tom, že MŽP chystá v tejto lokalite ťažbu.

Dodal, že ani národné parky neobišli škodcovia a nepoznajú jeho hranice. „Je to však spochybňované, že vraj my tlačíme do masívnej ťažby, že ideme rúbať lesy,“ spomenul.

Vedúci ochranného obvodu Tatranská Javorina Ján Slivinský povedal, že lykožrút smrekový sa môže šíriť vetrom na dlhé vzdialenosti. „Keď sa podcení, môže narobiť veľké škody. Vieme však s ním bojovať,“ objasnil s tým, že v zelených stromoch ešte chrobáka vyhľadajú. Podľa neho ich vedia identifikovať, napadnuté stromy dokážu vyznačiť a spracovať.