Vodiči pozor. Problémovú cestu pod Strečnom čaká do konca septembra sedem víkendových uzáver

Ako doplnil, cesta bude uzatvorená počas siedmich augustových a septembrových víkendov. „Cesta bude počas víkendov uzatvorená vždy od soboty od 7.00 h do nedele do 19.00 h vrátane noci zo soboty na nedeľu. Na rokovaní krízového štábu nám boli predstavené aj obchádzkové trasy, či už pre nákladnú alebo osobnú dopravu,“ poznamenal Choma s tým, že zhotoviteľ sanačných prác si v piatok prevzal stavenisko stavby a pripravuje už oplotenie a zabezpečenie celého priestoru.

Úplné uzávery úseku cesty I/18 sú naplánované na 10. – 11. augusta, 17. – 18. augusta, 24. – 25. augusta, 7. – 8. septembra, 14. – 15. septembra, 21. – 22. septembra a 28. – 29. septembra. Štátny tajomník ministerstva dopravy pripomenul, že vodiči musia počítať aj s čiastočnými uzáverami cesty v priebehu pracovných dní. „V októbri očakávame, že svah bude úplne zastabilizovaný a nebude hroziť riziko padania kameňov,“ dodal Choma.

Slovenská správa ciest (SSC) bude vodičov pripravovať na dočasné dopravné obmedzenia už od začiatku augusta. „Všetky obchádzkové trasy budú značené informačnými tabuľami aj dočasným dopravným značením. Nákladná doprava bude smerovaná už od Trnavy na Banskú Bystricu a ďalej na Donovaly. Regionálna doprava a osobné vozidlá budú smerované cestami druhej a tretej triedy cez Terchovú,“ uviedol generálny riaditeľ SSC Norbert Polievka.

Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľom je česká spoločnosť Swietelsky stavební, ktorá sa v zmluve zaviazala vykonať dohodnutý rozsah diela za 140 dní od odovzdania staveniska. „Dielo by malo byť ukončené do konca novembra. Ale po rozhovore so zhotoviteľom dúfame, že pokiaľ nám to meteorologické podmienky umožnia, tak sa táto lehota skráti,“ doplnil Polievka.

Na ceste I/18 pod Strečnom vyhlásili 9. februára mimoriadnu situáciu pre riziko pádu skál. V úseku medzi skalami Margita a Besná došlo 7. februára k zosuvu svahu. Bol taký silný, že poškodil vozovku a potrhal krajnicu. Popadané skaly poškodili dve vozidlá, pri udalosti sa nikto nezranil. V úseku sú osadené betónové zábrany so záchytným sieťovým zariadením a dopravným značením je dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch.