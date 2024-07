Búrky ochromili železničnú dopravu na juhu, v Žilinskom a Nitrianskom kraji vyvracali stromy

Ako uviedol hovorca ZSSK Dominik Drevický, v dôsledku nepriaznivého počasia, sprevádzaného silnými búrkami a nárazovým vetrom, došlo k poškodeniu trolejového vedenia a podmytiu tratí. „To viedlo k úplnému ochromeniu železničnej dopravy v tejto oblasti. Medzinárodné vlaky EuroCity (EC) z Budapešti a Prahy sú v súčasnosti vedené odklonom cez Rajku,“ skonštatoval Drevický.

Vnútroštátne osobné vlaky a rýchliky sú nahrádzané náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a premávajú po odklonených trasách. Obmedzenia v doprave budú pretrvávať až do odstránenia následkov nepriaznivého počasia. Podľa Drevického sa ZSSK situáciou aktívne zaoberá a monitoruje ju. Konkrétne spoje a ich aktuálny stav je priebežne riešený, cestujúci budú o ďalšom vývoji informovaní.

„Všetky aktuálne informácie o meškaniach a operatívnych zmenách odporúčame sledovať na sociálnej sieti Mastodon, ktorá slúži ako kanál pre dopravné spravodajstvo. Tento ‚feed‘ je prístupný aj na webovej stránke ZSSK, na jeho sledovanie nie je potrebný Mastodon účet. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme situáciu čo najrýchlejšie vyriešili,“ dodal Drevický.

Spolu 63 zásahov profesionálnych a dobrovoľných hasičov si v Žilinskom kraji vyžiadalo nepriaznivé daždivé počasie spojené so silným vetrom a búrkami. Podľa Márie Pohankovej Zahatlanovej z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline zasahovalo od piatka (12. 7.) 6.00 h v priebehu nasledujúcich 24 hodín spolu 56 profesionálnych a 107 dobrovoľných hasičov a bolo nasadených 53 kusov hasičskej techniky.

Najviac zásahov absolvovali príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Žiline, z hasičských staníc v Žiline, Bytči, Terchovej a Rajci mali spolu 14 výjazdov. Príslušníci OR HaZZ v Martine (hasičské stanice Martin a Turčianske Teplice) zasahovali päťkrát, príslušníci OR HaZZ v Čadci (hasičské stanice Čadca, Kysucké Nové Mesto a Turzovka) osemkrát a po jednom zásahu zaznamenali hasiči v Liptovskom Mikuláši a príslušníci žilinskej Záchrannej brigády HaZZ.

„Hasiči odstraňovali spadnuté stromy z ciest, miestnych komunikácií, ale aj železničnej trate či elektrických vedení. Pomáhali pri odčerpávaní vody, pri strhnutých alebo poškodených strechách či pri zabezpečovaní stavebného materiálu uvoľneného vplyvom silného vetra. V jednom prípade pomohli so zabezpečením elektrickej energie pre pacienta pomocou elektrocentrály,“ priblížila zásahy hasičov Pohanková Zahatlanová.

Silná búrka v piatok (12. 7.) večer napáchala škody vo viacerých okresoch Nitrianskeho kraja. Vyvracala stromy, ničila elektrické vedenie, strechy domov a škody narobila aj na kúpalisku Thermal Park Nitrava v Poľnom Kesove. Viaceré obce v Nitrianskom kraji na svojich webových stránkach informujú o popadaných konároch i celých stromoch, niekoľko dedín zostalo po búrke bez elektriny.

Voda na krátko zaliala aj viaceré ulice v Nitre. Kúpalisko Thermal Park Nitrava neďaleko Nitry informovalo, že pre škody spôsobené búrkou zostane v sobotu zatvorené. „Musíme upratať a dať celý areál do poriadku,“ uviedlo kúpalisko, ktoré zverejnilo aj fotografie spadnutých stromov, zničených stánkov, prevrátených stolov a ležadiel vo svojom areáli.

Silná búrka narobila škody aj v Novozámockom okrese. S ich odstraňovaním pomáhali aj členovia Dobrovoľnej civilnej ochrany Nové Zámky. „V spolupráci s integrovaným záchranným systémom sme vyrazili do terénu na pomoc s odstraňovaním škôd po veternej smršti, ktorá narobila rozsiahle škody. Odstraňovali sme konáre stromov v Palárikove ale i padnuté stromy v Šuranoch v časti Nový Svet i v meste Šurany,“ uviedli na sociálnej sieti.

Zasahovali aj dobrovoľní hasiči z obce Tvrdošovce. „Našou obcou sa prehnala silná búrka, ktorá stihla napáchať nemalé škody. Boli vyvrátené stromy, popadané konáre alebo poškodené strechy. Hneď ako to bolo možné a bezpečné sme vyrazili do terénu, aby sme tieto škody odstránili,“ informovali.

Búrka vyvracala stromy a ničila strechy domov aj v obci Gbelce. „Veterná smršť spôsobila veľké škody v celej našej obci. Poškodené sú elektrické vedenia, strechy rodinných domov, garáží a iných stavieb, vyvrátené a polámané sú stromy a sú poškodené aj osobné motorové vozidlá. Z tohto dôvodu zostala naša obec bez elektriny, ktorú už kompetentní z plných síl riešia. Škody na vedeniach sú ale také veľké, že bude trvať určitý čas, kým sa dodávky elektriny obnovia,“ uviedla obec.