Exprezidentku Čaputovú mrzí, že sa predčasne ukončila tohtoročná Pohoda, zraneným praje skoré uzdravenie

„Vždy som verila v empatické a pomáhajúce Slovensko. Som vďačná, že aj teraz sa ľudia v krízovej situácii prejavili správne," napísala na sociálnej sieti. Michalovi Kaščákovi a ďalším organizátorom festivalu odkázala, aby sa nevzdávali a už teraz sa teší na stretnutie na budúcoročnom festivale.

Exprezidentka Čaputová mala v sobotu na festivale absolvovať diskusiu s Erikom Taberym. „Tí, čo Pohodu poznáte, viete, že tento festival zďaleka nie je len o hudbe. Je o komunite zdieľajúcej spoločné hodnoty, je o ľudskosti, je o úprimnej radosti zo stretnutí a kamarátstiev, je o inšpirácii zo zaujímavých debát. Pohodu netvoria len interpreti a kapely, ktoré prídu zahrať. Festival musel skončiť, ale pohoda nemusí. Prenesme si pohodu domov, do našej každodennosti, do našich komunít, obcí a miest. Slovensko to dnes veľmi potrebuje," uviedla.

Organizátori festivalu Pohoda sa nakoniec rozhodli tento ročník ukončiť z bezpečnostných dôvodov. Ako uviedli na Facebookovej stránke Pohoda Festival, kontrolu všetkých stavieb nemohli urobiť skôr ako do 24 hodín, čo znemožnilo pokračovať v programe festivalu. Program festivalu Pohoda prerušili v piatok, dôvodom bola búrka a silný vietor, ktoré sa prehnali trenčianskym letiskom večer okolo 20:00. Na festivale bolo vyše 30-tisíc návštevníkov. Organizátori ich informovali o príchode búrky a odporučili im ukryť sa v autách, vypnúť si mobilné telefóny a nezdržiavať sa pri kovových konštrukciách stanov.

Podľa medializovaných informácií búrka a silný vietor spôsobili škody na viacerých objektoch v areáli letiska. Záchranári na mieste doposiaľ ošetrili 15 prevažne ľahko zranených ľudí vo veku od 19 – 49 rokov. Dvaja z nich boli cudzinci. Do nemocnice v Trenčíne a Považskej Bystrici transportovali 14 z nich. „Išlo prevažne o úrazy hlavy, pomliaždeniny horných a dolných končatín. Dve ženy utrpeli vážnejšie zranenia-zlomeniny driekovej chrbtice a panvy," uviedlo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na sociálnej sieti.

