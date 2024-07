Mimoriadna letná schôdza NR SR: Koalícia opravuje Trestný zákon, opozícia hovorí o babráctve

Parlamentné prázdniny prekazil nález Ústavného súdu SR (ÚS SR), ktorý označil časť noviel trestných kódexov za protiústavné, ale aj výhrady Európskej komisie (EK) a hrozba, že Slovensko príde o eurofondy. Viacero poslancov je však v lete na mimo Slovenska a koalícia sa preto musí zmobilizovať. Poslanci do lavíc zasadnú v pondelok o desiatej ráno.

Minister Susko o rozhodnutí Ústavného súdu Video Zdroj: FB/Boris Susko

Mimoriadna letná schôdza

Najbližšia schôdza parlamentu sa bude konať 10. septembra, no poslanci zasadnú do lavíc aj v lete. Na mimoriadnej schôdzi budú riešiť výhrady ÚS SR i EK. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) musí schôdzu zvolať v lete, aby EK nezmrazila Slovensku čerpanie eurofondov. „Naliehavosť prijatia návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní vyplýva predovšetkým z potreby reagovať na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj na tento nález nadväzujúce konzultácie s Európskou komisiou a záverečné rokovania so zástupcami Európskej komisie v otázkach ochrany finančných záujmov Európskej únie,“ uviedla vláda.

Vláda odobrila návrh zmien v Trestnom zákone zohľadňujúci konzultácie s EK, novelou sa bude zaoberať počas leta NR SR Video Zdroj: TASR/Jakub Popelka

„Na základe dostupných informácií očakávam, že vládou odsúhlasená novela Trestného zákona po jej schválení parlamentom a podpísaní pánom prezidentom bude v zbierke zákonov publikovaná, skôr ako bude publikovaný nález Ústavného súdu z 3. júla 2024. Ak by nastala situácia, že ten nález bude v zbierke zákonov publikovaný skôr ako tento nový návrh Trestného zákona, tak páchatelia budú stíhaní na základe priaznivejších pravidiel a táto novela by bola zbytočná,“ uviedol pre médiá Jozef Čentéš. Pôjde už o štvrtú novelizáciu veľkej zmeny trestných kódexov, ktorú vláda pretlačila začiatkom roka. Aj tentokrát chce zákon prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní napriek tomu, že ÚS SR videl nezákonnosť skráteného rokovania, no nevidel v nej porušenie ústavy. Vláda schválila ďalšiu zmenu nečakane 10. júla.

Okrem iného ide o úpravu trestných sadzieb pri niektorých trestných činoch. V rámci trestných činov marenie výkonu správy daní, nepriama korupcia a prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody sa navrhuje zosúladiť sadzby trestu odňatia slobody s požiadavkami plynúcimi z príslušnej smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ. „Na tento účel sa primerane upravujú sadzby trestu odňatia slobody,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Čítajte viac Čaputová odpovedá Ficovi: Nepoužívala som osobné útoky, rešpektujem nález súdu

Do Trestného zákona sa zavádza aj úprava posudzovania vplyvov novej zákonnej úpravy, ktorou dochádza k skráteniu premlčacích dôb v prípadoch, ak pred zmenou zákona došlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby pri trestných činoch, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ. Minister spravodlivosti Susko poukázal na to, že navrhované zmeny sa týkajú ustanovení súvisiacich s ochranou finančných záujmov EÚ. „Tieto zmeny sme v zásade navrhli upraviť po konzultácii s Európskou komisiou, aby sme eliminovali už vopred akékoľvek možnosti napádania Slovenskej republiky aj zo strany našej opozície aj z iných strán,“ povedal.

Hovoril o snahe schváliť novelizovanú legislatívu ešte pred nadobudnutím účinnosti nálezu ÚS SR v prípade novely trestných kódexov. Susko už po rokovaní vlády oznámil, že schôdza bude zvolaná už v lete. Zastupujúci predseda parlamentu Peter Žiga následne vyhlásil mimoriadnu schôdzu na pondelok. Súčasťou programu pondelkovej schôdze so začiatkom o desiatej je aj sľub poslancov a informácia Mandátového a imunitného výboru. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

Sporné časti podľa Ústavného súdu

Väčšina novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR, niektoré časti však nie, uviedol predseda súdu Ivan Fiačan. Priblížil, že vyslovený nesúlad s ústavou sa týka ustanovení o treste prepadnutia majetku a tiež prechodných ustanovení súvisiacich s premlčaním. Súd vyslovil za nesúladné s ústavou aj prechodné ustanovenie, ktoré malo ministrovi spravodlivosti umožniť podať dovolanie v neprospech obvineného spätne do troch rokov v prípade dohôd o vine a treste schválených pred 15. marcom 2024. Tiež možnosť využiť nezákonne získaný dôkaz v trestnom konaní v prospech obvineného.

Vyslovenie nesúladu s ústavou sa netýkalo zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) či zmien pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti. Protiústavný nebol ani proces prijímania legislatívy. V týchto častiach ÚS navrhovateľom nevyhovel. „ÚS nevidel také závažné nedostatky legislatívneho procesu, ktoré by spôsobili neústavnosť napadnutej novely trestného zákona,“ povedal Fiačan. V prípade zrušenia ÚŠP súd zistil, že podobné orgány sú v členských štátoch EÚ bežné. „V tejto veci je podstatné to, že ústava neupravuje organizáciu, štruktúru a činnosť prokuratúry, v tomto má parlament širokú voľnosť,“ skonštatoval Fiačan. Parlament novelu schválil 8. februára.

Rozsiahlu novelu prijatú vládnou koalíciou vo februári napadla ako celok bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová a opoziční poslanci. ÚS koncom februára rozhodol o pozastavení účinnosti zmien v Trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých ustanovení Trestného poriadku. Proces posudzovania ústavnosti zákona bol podľa neho náročný a právne stanoviská boli niekedy rozdielne až protikladné. Hlasovanie sudcov nebolo verejné, no Fiačan potvrdil, že vláda ako vedľajší účastník konania ešte vo februári podala námietku zaujatosti voči trom sudcom ÚS. Išlo o Rastislava Kaššáka, Ľuboša Szigetiho a Petra Molnára, ktorých menoval do funkcie bývalý prezident SR Andrej Kiska. ÚS ich však nakoniec z konania vylúčení neboli.

100 k nule vs. vládne babráctvo

Podľa Suska ÚS SR nekonštatoval rozpor s ústavou ani v jednom prípade kľúčových zmien, na ktorých je založená filozofia nedávno schválených trestných kódexov. Nemôžu byť preto podľa jeho slov žiadne pochybnosti, že SR má moderné trestné kódexy porovnateľné s vyspelými európskymi demokraciami. Nález ÚS SR považuje za jasný dôkaz, že sa bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová a opozícia mýlili. „Opozícia utrpela ďalšiu prehru a mala by sa zodpovedať za rozoštvávanie spoločnosti a ohováranie Slovenska v Bruseli, ktoré na konci dňa viedli k atentátu na predsedu vlády Roberta Fica,“ dodal Susko.

Čítajte viac Najprv ju hájila, teraz ju napráva. Vláda po tlaku ustupuje, premlčanie sa pri znásilnení nakoniec meniť nebude

Premiér Fico v súvislosti s rozhodnutím ÚS SR žiada Zuzanu Čaputovú, opozíciu, médiá a mimovládne organizácie, aby sa ospravedlnili za „prejavy nenávisti a organizovanie štvavých verejných protestov v súvislosti s vládnym návrhom zákona, ktorý okrem iného zrušil špeciálnu prokuratúru či skrátil premlčacie lehoty“. „Ústavný súd dnes rozhodol, že vládna koalícia spor o túto novelizáciu trestného zákonodarstva vyhrala nad nenávistnou opozíciou 100:0,“ písalo sa vo vyhlásení premiéra, ktorý vyzdvihol prácu rezortu spravodlivosti. Premiér Fico sa týmto vyhlásením prvýkrát prihovoril verejnosti od eurovolieb, ktoré sa konali 8. júna.

Ficova vláda podľa predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku novelizovala Trestný zákon „tak babrácky“, že ho opäť museli narýchlo a po niekoľkýkrát opraviť. „Je to presne, ako sme celý čas hovorili. Nielenže si sami udelili amnestiu a vyšli v ústrety kriminálnikom, zlodejom, a svojim ľuďom. Dokonca to celé urobili babrácky,“ uviedol. „Zmeskou babrákov“ nazval Ficovu vládu aj predseda strany SaS Branislav Gröhling.

Čítajte viac Právny spor pri trestnej novele. Ovplyvní obštrukcia koalície rozhodnutie Ústavného súdu? Mazák: Je to unikát

„Vláda dnes schválila novelu Trestného zákona, ktorou reaguje na námietky Európskej komisie (EK) a nález ústavného súdu. Ide pritom už o štvrtú zmenu zákona, ktorý má pomáhať zločincom a mafiánom na Slovensku. Toho zákona, ktorý pretláčali v skrátenom konaní a chceli ho mať z krku už v decembri minulého roka,“ uviedol. „Športovou terminológiou síce podľa nich zápas vyhrali, akurát práve hrajú predĺženie s EK a ÚS. Tak gratulujem,“ doplnil.

Podpredseda KDH hnutia Viliam Karas tvrdí, že ďalším zmenám v Trestnom zákone by sa vláda vyhla, keby jej novela prešla riadnou odbornou diskusiou. Tú však vládna koalícia odmietla. „Považujeme za nedôstojné, že nevyhnutné zmeny nám teraz musí diktovať Brusel. Navyše predložená novela prináša ešte ďalší chaos v prechodných ustanoveniach,“ uviedol Karas. Ficova vláda tak podľa KDH dokazuje, že nedokáže pripravovať dobré zákony na prospech ľudí. „Trestné právo sa dá meniť, buď odborne s ohľadom na verejný záujem ľudí alebo tak, ako to robí Smer, ktorého výsledkom práce je chaos a novela šitá na mieru vládnej koalície,“ uzavrel.