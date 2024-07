O prípadnej zmene ústavy sa môže podľa Takáča hovoriť najskôr na jeseň. Stohlová: Ide o zástupný problém

O návrhoch na prípadnú zmenu Ústavy SR sa môže prvýkrát rozprávať v septembri. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru Richard Takáč. Možnosť zmeny Ústavy spomenul nedávno premiér Robert Fico (Smer) ako hrádzu voči progresívnym a liberálnym ideológiám. Poslankyňa Národnej rady Tamara Stohlová (PS) to označila za zástupný problém.

Fico podľa Takáča pomenoval vo svojom prejave na bratislavskom Devíne reálny stav a problémy v spoločnosti. „Aj na základe toho vyjadrenia chceme určité hodnoty, ktoré patria do spoločnosti, ktorú zastupujeme aj my v Smere, zakotviť aj do ústavy. Hodnoty ako je manželstvo muža a ženy a veci s tým spojené,“ priblížil.

Fico na Devíne: Vystríhal pred ideológiami, volal po mieri Video

Rokovania podľa Takáča ešte neprebehli. Nevylučuje rozhovory s opozičným KDH. „Pokiaľ budú na stole takéto návrhy, určite budeme rokovať aj s KDH,“ dodal. O návrhoch na zmeny sa dá podľa neho prvýkrát rozprávať až v septembri, keďže aj parlament má prázdniny. Stohlová považuje „hrádzu voči progresivizmu“ za zástupný problém a odvádzanie pozornosti od toho, že sa neriešia skutočné problémy ľudí.

Takáč nevníma žiadny rozkol v Smere k téme zmierenia v spoločnosti. Potvrdil, že okrúhly stôl politických strán momentálne nebude. Dodal tiež, že rezorty intenzívne pracujú na ďalších legislatívnych krokoch. Verí, že na jeseň sa predloží lex atentát 2 a možno aj lex atentát 3.

Čítajte viac Doživotná renta pre Fica, zákaz protestov pred domami politikov. Pellegrini podpísal lex atentát

Minister odmietol, že by sa šli rušiť národné parky. Poslankyňa sa obáva, že dôjde k ich zmenšovaniu alebo znižovaniu ich ochrany. Takáčov rezort ide urobiť všetko preto, aby sa v rámci urýchlenej výsadby lesných porastov zakrývali plochy, ktoré nie sú zarastené, aby bolo dostatok stromov. Koalícia nemá podľa Stohlovej žiadnu víziu prípravy na klimatické zmeny.