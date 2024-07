Pellegrini odvolal dvoch členov Súdnej rady SR, do funkcie ich vymenovala Čaputová

Prezident Peter Pellegrini odvolal dvoch členov Súdnej rady SR. Luciu Berdisovú a Tomáša Gábriša vymenovala do funkcie bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Vymenovanie nových členov avizoval na utorok (16. 7.).

Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová je podľa prezidenta Petra Pellegriniho človekom na správnom mieste a jej doterajšie kroky pokladá za veľmi správne. Medzi jej úlohy vo funkcii bude patriť okrem iného obnoviť naštrbenú povesť slovenského súdnictva, upravovať „skrivené reformy slovenského súdnictva“, ale aj disciplinárne sa vyrovnávať so sudcami, ktorí zneužívali svoje právomoci.

Uviedol to po prijatí Kosovej v Prezidentskom paláci. Predsedníčku Súdnej rady SR Pellegrini informoval, že v utorok vymenuje troch nových členov rady. Miesto jedného člena Súdnej rady SR sa uvoľnilo po sudcovi, ktorému sa skončil mandát. Prezident dnes zároveň odvolal ďalších dvoch členov súdnej rady, ktorí boli nominovaní prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Ide o Luciu Berdisovú a Tomáša Gábriša.

„Mená sa postupne finalizujú, definitívne rozhodnutie prijmem zajtra (v utorok 16. júla, pozn.) s tým, že už dopredu vás môžem uistiť, že všetci traja členovia alebo členky Súdnej rady SR budú pochádzať z advokátskeho prostredia a reálnej praxe, ale zároveň to budú aj ľudia z advokátskej samosprávy a podieľajú sa na riadení Slovenskej advokátskej komory,“ povedal Pellegrini. Súdna rada bude v plnej zostave fungovať až po septembrovej schôdzi parlamentu. „Budeme čakať do septembra na ďalších dvoch členov, ktorých nám navolí parlament,“ uviedla Kosová. Dodala, že verí, že noví členovia Súdnej rady SR budú vymenovaní čo najskôr, pretože na každé rozhodnutie rady treba 10 hlasov a čím je členov menej, tým je to ťažšie.