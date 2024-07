Celosvetová úroveň očkovania detí sa v roku 2023 zastavila a mnohí zostali bez život zachraňujúcej ochrany

Celosvetová úroveň očkovania detí sa v roku 2023 zastavila. Podľa údajov, ktoré zverejnili Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a UNICEF, sa celosvetové pokrytie očkovaním detí v roku 2023 zastavilo, čím v porovnaní s úrovňou pred pandémiou v roku 2019 zostalo ďalších 2,7 milióna detí bez očkovania alebo nedostatočne zaočkovaných. Obe organizácie zdôrazňujú potrebu pokračujúceho úsilia o dobiehanie, obnovu a posilnenie národného imunizačného pokrytia.

Mikas o osýpkach: Sme pod hranicou kolektívnej imunity Video Archívne video.

„Najnovšie trendy ukazujú, že v mnohých krajinách sa naďalej nedarí zaočkovať dostatok detí. Odstránenie medzery v očkovaní si vyžaduje globálne úsilie, pričom vlády a partneri musia investovať do primárnej zdravotnej starostlivosti a komunitných pracovníkov, aby sa zabezpečilo, že každé dieťa bude zaočkované, a že sa posilní celková zdravotná starostlivosť," uviedla výkonná riaditeľka UNICEF Catherine Russell. Podľa zistení sa počet detí, ktoré dostali tri dávky vakcíny proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (DTP) v roku 2023 zastavil na 84 % (108 miliónoch). Počet detí, ktoré nedostali ani jednu dávku vakcíny, sa však zvýšil z 13,9 milióna v roku 2022 na 14,5 milióna v roku 2023.

Čítajte viac Čierny kašeľ ohrozuje deti, no rodičia naďalej z presvedčenia odmietajú očkovanie

Viac ako polovica nezaočkovaných detí žije v 31 krajinách s nestabilným, konfliktom zasiahnutým a zraniteľným prostredím, kde sú deti obzvlášť ohrozené chorobami, ktorým sa dá predchádzať, z dôvodu narušenia a nedostatočného prístupu k bezpečnosti, výžive a zdravotníckym službám. Okrem toho 6,5 milióna detí neabsolvovalo tretiu dávku vakcíny DTP, ktorá je potrebná na dosiahnutie ochrany pred ochorením v dojčenskom a ranom detskom veku. Tieto trendy ukazujú, že celosvetové pokrytie očkovaním sa od roku 2022 v podstate nezmenilo, a čo je ešte alarmujúcejšie, stále sa nevrátilo na úroveň z roku 2019. Zároveň to odráža pretrvávajúce problémy s narušením zdravotníckych služieb, logistickými problémami, váhavosťou pri očkovaní a nerovnosťami v prístupe k službám.

Hrozí nám TBC z Ukrajiny? Toto je názor pediatra Video Archívne video.

Z údajov ďalej vyplýva, že miera zaočkovanosti proti smrteľnému ochoreniu osýpky sa zastavila, takmer 35 miliónov detí nemá žiadnu alebo len čiastočnú ochranu. V roku 2023 dostalo prvú dávku vakcíny proti osýpkam prostredníctvom bežných zdravotníckych služieb len 83 % detí na celom svete, zatiaľ čo počet detí, ktoré dostali druhú dávku, sa oproti predchádzajúcemu roku mierne zvýšil a dosiahol 74 % detí. Tieto údaje nedosahujú 95 % pokrytie, ktoré je potrebné na prevenciu vypuknutia ochorenia, odvrátenie zbytočných ochorení a úmrtí a dosiahnutie cieľov eliminácie osýpok. Za posledných päť rokov vypukli osýpky v 103 krajinách, v ktorých žijú približne tri štvrtiny dojčiat na svete. Hlavným faktorom bola nízka zaočkovanosť (80 % alebo menej). Naopak, v 91 krajinách so silným pokrytím očkovania proti osýpkam sa epidémie nevyskytli.

Čítajte viac Prekukol splnomocnenec Kotlár sprisahanie WHO? Medzinárodná hanba, odkázala mu opozícia. Dolinková žiada o pomoc odborníkov

„Epidémie osýpok sú kanárikom v uhoľnej bani, ktorý odhaľuje a využíva medzery v imunizácii, a ako prvé zasahujú najzraniteľnejších. Tento problém je riešiteľný. Vakcína proti osýpkam je lacná a dá sa dodať aj na tých najťažších miestach. WHO je odhodlaná spolupracovať so všetkými našimi partnermi, aby podporila krajiny pri odstraňovaní týchto nedostatkov a čo najrýchlejšej ochrane najviac ohrozených detí," vyhlásil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nové údaje poukazujú aj na niektoré svetlejšie miesta v pokrytí očkovaní. Stabilné zavádzanie nových a nedostatočne využívaných vakcín vrátane vakcín proti ľudskému papilomavírusu (HPV), meningitíde, pneumokokovým, detským obrnám a rotavírusovým ochoreniam naďalej rozširuje rozsah ochrany, najmä v 57 krajinách podporovaných organizáciou Gavi, Vaccine Alliance.

Čítajte viac Šuvada odporúčal, aby Slovensko nové medzinárodné zdravotné predpisy podporilo

Napríklad podiel dospievajúcich dievčat na celom svete, ktoré dostali aspoň jednu dávku vakcíny proti HPV, ktorá poskytuje ochranu proti rakovine krčka maternice, sa zvýšil z 20 % v roku 2022 na 27 % v roku 2023. Bolo to spôsobené najmä výrazným zavedením vakcíny v krajinách podporovaných organizáciou Gavi, ako sú Bangladéš, Indonézia a Nigéria. K zvýšeniu pokrytia vakcínou prispelo aj používanie jednodávkovej očkovacej schémy proti HPV. „Vakcíny sú teraz dostupné pre viac ako 50 % oprávnených dievčat v afrických krajinách, čaká nás ešte veľa práce, ale dnes vidíme, že máme jasnú cestu k odstráneniu tejto hroznej choroby," uviedla generálna riaditeľka Gavi, aliancie pre vakcíny, Sania Nishtar.

Čítajte viac WHO: Očkovanie zachránilo za uplynulých 50 rokov najmenej 154 miliónov životov

Pokrytie vakcínou proti HPV je však hlboko pod cieľovou hodnotou 90 % na odstránenie rakoviny krčka maternice ako verejného zdravotného problému a dosahuje len 56 % dospievajúcich dievčat v krajinách s vysokými príjmami a 23 % v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Nedávny prieskum medzi viac ako 400 000 použí­vateľmi digitálnej platformy UNICEF pre mladých ľudí U-Report ukázal, že viac ako 75 % z nich nevie alebo si nie je istých, čo je HPV, čo zdôrazňuje potrebu lepšej dostupnosti vakcíny a informovanosti verejnosti. Po získaní informácií o tomto víruse, jeho súvislosti s rakovinou a existencii vakcíny 52 % respondentov uviedlo, že chcú dostať vakcínu proti HPV, ale bránia im v tom finančné obmedzenia (41 %) a nedostatočná dostupnosť (34 %).