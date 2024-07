Dva pokusy a dobiehajúci Čellár. NR SR rokuje zrýchlene: Mohla sa tomu koalícia vyhnúť? Čaká sa na ďalší pozmeňovák

Poslanci sa v pondelok doobeda mimoriadne zasadli do poslaneckých lavíc. Koaličný trojlístok musel narýchlo zvolať všetkých svojich poslancov, aby vedeli zmeny Trestného zákona schváliť. Nakoniec však Národná rada SR (NR SR) v prvom pokuse uznášaniaschopná nebola. Koalícii chýbal jeden poslanec. Nakoniec druhý pokus stihol poslanec Hlasu Miroslav Čellár (Hlas). Opozícia hovorí o amaterizme, koalícia o šírení dezinformácií. Zákon prerokujú poslanci v skrátenom konaní a hlasovať by sa mohlo už dnes.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) odmieta, že opravujú opravené opravou. Opozícia hovorí o neschopnosti a mnohých novelách či pozmeňujúcich návrhoch, ktorým mohli predísť, ak by reagovali na výhrady opozície už koncom minulého roka.

Susko na margo novely: Nejde o žiadne opravy, ale o technickú novelu Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Smer odmieta kritiku opozície

Poslanci Smeru sa opierajú o argument, že čakali na rozhodnutie Ústavného súdu SR (ÚS SR), ktorý im dal za pravdu, a reagujú na obavy Európskej komisie (EK). Susko na konci rozpravy k skrátenému legislatívnemu konaniu zopakoval, že Ústavný súd SR rozhodol jasne a zo 435 bodov boli protiústavné len štyri body. „Dokonca rozhodol, že je v súlade s právom Európskej únie. Spravodajca konštatoval, že novela prináša pozitívne zmeny,“ uviedol.

Gröhling: SaS nebude hlasovať za novelu Trestného zákona Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

„Nejde o opravy nijakého babráctva, nijakých chýb, ale ide o reakciu na konzultácie s EK v súvislosti najmä s dezinformáciami, ktorými je Komisia kŕmená zo strany opozičných poslancov v europarlamente od začiatku tejto novelizácie,“ argumentoval Susko. Novelu označil za čisto technickú. „Krátkou novelizáciou ubezpečujeme najmä EK o tom, že žiadne peniaze z fondov ohrozené nebudú,“ uviedol minister spravodlivosti s tým, že nerozumie opozícii, ktorá návrh kritizuje a pýta sa, či ich cieľom je, aby prišlo Slovensko o peniaze. Poslanec Smeru Tibor Gašpar pokračoval v útokoch smerom k opozičným poslancom a je presvedčení, že klamú a hecovali ľudí, aby išli do ulíc.

To podľa nich viedlo k atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer). „Som zvedavý, ako bude hlasovať opozícia, pretože to ukáže prvý obraz. Či im ide skutočne o Slovensko a o to, aby neboli zadržané finančné prostriedky alebo či to je len hra na politiku a na idey,“ uviedol. Poslanec Smeru Richard Glück však odmieta, že by po novelizácii išlo o dva druhy korupcie – prísnejšiu eurofondovú a menej prísnu, pokiaľ sa týka peňazí daňových poplatníkov na Slovensku – ako hovorí opozícia. „Vždy budú OČTK a súdy musieť vždy hľadať riešenie, aby bola nahradená škoda štátu alebo iným subjektom,“ uviedol.

Čítajte viac Mimoriadna letná schôdza NR SR: Koalícia nakoniec našla potrebný počet, PS hovorí o amaterizme

Podľa poslankyne SaS Márie Kolíkovej chce Európska komisia chrániť svoje peniaze, aj preto koalícia vracia späť prísnejšie tresty. Opozícii prekáža, že za kradnutie „slovenských“ peňazí budú menšie tresty, ako za kradnutie tých európskych. Minister obrany Robert Kaliňák to označil za znôžku nezmyslov. Obe strany si tak vysvetľujú podľa Suska len krátku a technickú novelizáciu rôzne. Prakticky by to mohlo znamenať, že pri európskych peniazoch nebudú platiť niektoré z alternatívnych trestov ako je napríklad domáce väzenie.

Premiér Fico podvečer zverejnil ďalšie video, v ktorom obvinil opozíciu z toho, že schôdza parlamentu musí byť pre jej sabotážne aktivity v orgánoch EÚ, ktorých cieľom je finančne poškodiť Slovensko. „Dnešná schôdza nie je kvôli babráctvu vládnej koalície. Je preto, lebo opozícia urobila kus špinavej roboty na Európskej komisii, žalovala na Slovensko a chcela ho finančne poškodiť,“ povedal.

Opozícia je však iného názoru najmä preto, že na sporné časti upozorňovala už koncom minulého roka. Poslankyňa Progresívneho Slovenska (PS) Beáta Jurík v pléne uviedla, že skráteným konaním k novele vládna koalícia potvrdzuje, že všetko, na čo opozícia počas dvoch mesiacov na prelome rokov upozorňovala, bola pravda. „Tým, že ste tu, ste potvrdili, že sme sa počas dvojmesačnej obštrukcie nemýlili,“ povedala. „Dnes ste potvrdili, že vaša novela nebola v súlade s právom EÚ,“ podotkla poslankyňa. „Je to prvýkrát, čo koalícia priznala, že sme mali pravdu a že zbabrali trestnú novelu,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling.

Opozícia bude proti

„Vláda, premiér Fico a minister Susko dostali spravodlivosť na lopatky,“ hovorí poslankyňa SaS Mária Kolíková. Z Trestného zákona si podľa nej urobili trhací kalendár a nedokážu urobiť zmenu tak, aby bola novela platná a účinná. „Nevieme, čo platí, a to prospieva len páchateľom trestnej činnosti. V tomto chaose je ťažké, aby sa prokurátori, vyšetrovatelia či sudcovia pripravili na to, čo ich čaká,“ povedala Kolíková.

Šimečka: Smer zneužíva atentát na premiéra na mobilizáciu voličov Video Zdroj: ta3

Poslankyňa SaS je presvedčená, že sa mal Ústavný súd obrátiť na Európsky súdny dvor. Liberáli za novelu hlasovať nebudú, aj keď im koalícia vyčíta, že tým dosiahnu len to, že Slovensko príde o peniaze. Opozícia argumentuje tým, že opravené bude treba znova opraviť. „Ďalší dôvod je, že je pre mňa je zložité zahlasovať len za ochranu európskych peňazí, to je rezignácia na národné záujme. Akože úplná,“ dodala Kolíková.

Ani PS novelizáciu nepodporí. Slovensko podľa nich potrebuje hrádzu proti babráctvu Ficovej vlády. „Narýchlo prijímajú zákony pre svojich vlastných ľudí a robia to tak amatérsky, že ohrozujú záujmy všetkých ostatných ľudí na Slovensku,“ povedal predseda PS Michal Šimečka a pripomenul, že opozícia dlhé mesiace protestovala práve preto, že videla rozpor s európskou legislatívou.

Foto: Ivan Majerský Susko, Minister spravodlivosti Boris Susko v Národnej rade SR počas mimoriadnej schôdze k novele trestných kódexov. Schôdzu musel iniciovať v lete, aby EK nezmrazila Slovensku čerpanie eurofondov.

„Musia preto novelizovať už novelizovanú novelu a dúfať, že tentokrát sa im už konečne podarí predísť tomu, aby bola opäť plná protiústavných a protieurópskych chýb,“ zdôraznil Šimečka. „Koalícia však nemôže čakať, že im pomôžeme hlasmi pri ich zlej novele Trestného zákona. My tu nie sme na to, aby sme im pomáhali presadzovať beztrestnosť a amnestie pre ich ľudí,“ dodal.

„Je absurdné, že minister Susko odôvodňuje skrátené legislatívne konanie hroziacimi hospodárskymi škodami, no stále nevidí svoje zlyhanie,“ uzavrela Jurík. Susko v pléne priznal, že Slovensko môže prísť o eurofondy. Podľa poslanca za hnutie Slovensko Júliusa Jakaba sa v parlamente koná festival chaosu a neschopnosti vládnej koalície. „Znižovaním trestných sadzieb pre svojich kumpánov ohrozili celé Slovensko a všetkých obyvateľov takmer pripravili o miliardy eur z Európskej únie. Teraz musia svoje babráctvo narýchlo opraviť,“ povedal.

Opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH) v pléne poukázal na to, že zodpovednosť za potrebu ďalšej novelizácie Trestného zákona nesie koalícia. Zámeru novelizovať Trestný zákon rozumie, a to najmä v súvislosti so snahou neohroziť finančné prostriedky z EÚ. Je však podľa neho možné, že navrhovaná právna úprava nebude dostatočná a budú potrebné ďalšie legislatívne zmeny. „To, že tu dnes sedíme a rokujeme, stále svedčí o tom, že si dokážeme problémy riešiť sami," zdôraznil. Susko prístup KDH ocenil.

Druhý pokus natesno a možný pozmeňovák

Krátko po pol desiatej sa začali poslanecké lavice napĺňať a zastupujúci predseda parlamentu Peter Žiga (Hlas) vyzval poslancov, aby sa prezentovali. NR SR však nebol na prvý pokus uznášaniaschopný, prítomných bolo 75 poslancov. Z radov Hlasu chýba Miroslav Čellár a zo SNS Peter Kotlár. Zo Smeru už poslancami nie sú Erik Kaliňák a Ľuboš Blaha, ktorých zvolili do europarlamentu. Opozícia sa neprezentovala.

Predseda poslaneckého klubu PS Milan Dubéci uviedol, že sa neprezentovali preto, lebo chceli poukázať na to, že koalícia nesie zodpovednosť za riadenie štátu a má byť v práci. „Myslím si, že to ukazuje len spôsob riadenia štátu zo strany koalície,“ uviedol. „Hovorí sa, že sa ide stavať hrádza proti progresivizmu, ja by som chcel postaviť hrádzu proti amaterizmu,“ poznamenal. „Asi z Chorvátska ešte dolietavajú. Ja to vidím skôr na také dubajské typy, nie na draždiakové typy,“ reagoval na to, odkiaľ sa poslanci asi vracajú.

Po pol hodine stihol v krátkych nohaviciach dobehnúť poslanec Hlasu Čellár a koalícia mala potrebných 76 hlasov. Sľuby zložili aj dvaja náhradníci – Ján Horváth a Ján Kačmár (obaja Smer). Poslanci si nakoniec schválili zrýchlené konanie už 78 hlasmi a do prvého čítania sa prihlásilo sedem rečníkov a krátko pred siedmou večer posunula koalícia novelu novely Trestného zákona do druhého čítania. Za hlasovalo 78 koaličných poslancov. Druhým čítaním bude NR SR pokračovať zajtra od deviatej ráno. Konečné hlasovanie by mohlo byť takisto už v utorok. Zatiaľ nie je jasné ako prebehne zvyšok rozpravy. „Dozvedeli sme sa na grémiu, že ak bude rozprava trvať príliš dlho, nie že ju obmedzia, ale že ju rovno utnú,“ uviedol Gröhling. Koalícia však zatiaľ k žiadnemu obmedzeniu, podobne ako v minulosti nepristúpila.

Čítajte viac Gašparovi, Bödörovi a ďalším štyrom osobám zrušili obvinenie z decembra 2023

V kuloároch sa okrem toho začalo hovoriť o ďalšom pozmeňujúcom návrhu zo strany koalície. Trestný zákon tak bude upravovaný už piatykrát. Poslanec Smeru Richard Glück poobede uviedol, že zatiaľ nevie, akou formou bude ďalšie zmeny minister Susko riešiť. Ide o ďalšie pripomienky EK, o ktorých sa zrejme ešte minulý týždeň nevedelo, aj preto neboli súčasťou aktuálnej novelizácie. „Videli sme, že celé to konanie v NR SR trvalo takmer dva mesiace, boli štrajky aj protesty. Počúvali sme o protiústavnosti, o nejakom promafiánskom balíčku. Na konci dňa sa ukázalo, že nič z toho nie je pravda. Ústavný súd konštatoval, že na 99 percent je táto novela správna,“ uviedol. ÚS SR však konštatoval, že novela nie je v rozpore s Ústavou SR, nie že je správna, to súd neposudzuje.

Glück na otázku, prečo zákon neopravili skôr uviedol, že museli počkať na rozhodnutie Ústavného súdu SR. „Museli sme najprv počkať, ktoré z ustanovení pozastaví alebo natrvalo ich označí za protiústavné, tým pádom by neboli nikdy zavedené do trestného poriadku,“ uviedol. Naznačil, že koalícia rátala s tým, že v zákone mohli byť protiústavné časti. Ďalšie pozmeňujúce návrhy budú podľa Glücka možné, len pokiaľ bude nutné opraviť niečo ďalšie po rozhovore s EK. O iných novelách či pozmeňujúcich návrhoch z iniciatívy koalície informáciu nemá.