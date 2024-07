Huliak: Andrej Danko bol pozvaný do ruskej Dumy

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko bol pozvaný do ruskej Dumy. Na tlačovej besede to uviedol poslanec parlamentu Rudolf Huliak (zvolený za SNS). Dodal, že ako delegácia SNS mali možnosť zúčastniť sa na rokovaní v parlamente Ruskej federácie.

Poslanec sa vyjadril, že ho to veľmi mrzí, že sa tak neudeje, dôvody prečo, nešpecifikoval. Zdôraznil ale, že orientácia Slovenska len na jednu svetovú stranu je podľa neho nezmyselná.

„My sme malý národ, ekonomicky slabý, hospodársky dlhé roky znevýhodňovaný. Myslím si, že orientácia Slovenska na všetky svetové strany je v prvom rade potrebná na naše prežitie," tvrdí Huliak.

Zachovanie neutrality Slovenska, vojenskej i politickej, by podľa Huliaka malo byť cieľom vlády do budúcich rokov. „Aj toto bola otázka dnešných dní, že sme sa mohli zúčastniť rokovania ruskej Dumy a nadviazať aj spoluprácu do budúcna."