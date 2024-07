Výrub stromov bude jednoduchší. Pellegrini podpísal exprezidentkou vrátenú novelu zákona o ochrane prírody

Súhlas na výrub dreviny sa už nebude vyžadovať na stromy s obvodom kmeňa do 60 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie. Taktiež súhlas nebude potrebný na súvislé krovité porasty v zastavanom území určeným na výstavbu s výmerou do 20 metrov štvorcových.

Povolenie nebude potrebné ani na stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie. Taktiež na stromy s obvodom kmeňa do 90 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce.

Ako uviedlo ministerstvo životného prostredia, cieľom novelizácie zákona o ochrane prírody a krajiny má byť zabezpečenie sprehľadnenia krajiny, ktoré má preventívne znížiť aj počty nebezpečných stretov človeka s medveďom. Taktiež má znížiť škody spôsobované zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Zmeny začnú platiť v deň ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Podľa novely zákona, ten, kto chce vyrúbať drevinu, ktorá rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody môže stanoviskom činnosť obmedziť, zakázať alebo určiť podmienky jej vykonania, ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny.

Ministerstvo životného prostredia informovalo, že novelizáciou sa zavedie nová zákonná výnimka na výrub krovitých porastov, ak rastú vo viniciach, a to za účelom výsadby nového viniča. Navrhovanou úpravou sa tiež zavedie aj nová zákonná výnimka na výrub krovitých porastov, ktorá reflektuje na potrebu čistenia terasových stupňov v ovocných sadoch a viniciach. Ako envirorezort doplnil, potreba čistenia terasových stupňov úzko súvisí so zabezpečením efektívnosti užívania ovocných sadov a viníc, ako aj s predchádzaním vzniku škôd na týchto plodinách. Vzhľadom na charakteristiku využívania pozemku ide o druh pozemku s výmerou nad 0,3 hektára, súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými ovocnými druhmi.

Podľa exprezidentky Čaputovej schválený zákon predstavoval podstatný zásah do ochrany prírody a krajiny, teda aj zásah do ústavou chráneného práva na priaznivé životné prostredie. „Na základe zákona sa má podstatne uvoľniť výrub drevín v intraviláne a ešte viac v extraviláne obcí, pričom toto uvoľnenie sa vzťahuje aj na územia s druhým a tretím stupňom ochrany. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že súčasná právna úprava vôbec neumožňuje udeliť súhlas s výrubom drevín na území s druhým a tretím stupňom ochrany,“ spresnila Čaputová potom, ako vrátila novelu zákona do parlamentu.

Dodala, že schválený zákon síce zavádza inštitút stanoviska orgánu ochrany prírody vo vzťahu k výrubu na takomto území, avšak nemá sa už naňho aplikovať Správny poriadok. Nepôjde tak o správne konanie, v ktorom by boli zaručené procesné práva účastníkov konania, vrátane opravného prostriedku. Tým sa priamo oslabuje aj ústavou zaručené právo na priaznivé životné prostredie.

Prezidentka tiež uviedla, že nesúhlas so znením schváleného zákona vyjadrili aj samosprávy zastúpené v Únii miest Slovenska z dôvodu, že bude umožnené odstraňovať stromy v mestách a prímestských oblastiach bez akejkoľvek náhrady.