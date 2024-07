Taraba chce na Štrbskom Plese vybudovať parkovací dom. Potrebujeme parkoviská v podhorí, upozorňujú ochranári

Vysoké Tatry turistov stále lákajú Video Archívne video.

„Neďaleko bude kruhový objazd, Správa TANAP-u tam má pozemky s veľkosťou viac ako 7000 štvorcových metrov, ktoré sú už aj v územnom pláne,“ uviedol minister. Avizoval, že vlastníkom parkovacieho domu bude práve Správa TANAP-u, ktorá bude mať z tejto činnosti aj príjem do rozpočtu. Zdroje by podľa šéfa rezortu mohli byť v budúcnosti použité na rozvoj národného parku. Konkrétnu vizualizáciu s časovým harmonogramom a výškou nákladov plánuje rezort podľa ministra odprezentovať po lete. Taraba dodal, že v rámci TANAP-u majú vytypovanú ešte jednu lokalitu, kde by parkovací dom mohol v budúcnosti vyrásť.

„Parkovanie je na Štrbskom Plese náš najväčší problém, obec na nové parkoviská pozemky nemá, takže hľadáme iné alternatívy, ako to vyriešiť,“ uviedol Sýkora. Obec je podľa neho pripravená sa na výstavbe nového parkovacieho domu podieľať. Samospráva sa okrem toho už dlhšie snaží postaviť novú záchytnú parkovaciu plochu pri stanici zubačky v Štrbe. „Pohlo sa to, už máme pozemok prenajatý od Železníc Slovenskej republiky na tento účel, teraz bude dôležité získať na výstavbu financie,“ dodal starosta. Taraba prezentoval že v súčasnosti už na Štrbskom Plese budujú aj nové verejné sociálne zariadenia pre návštevníkov.

Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les tvrdí, že v prípade, ak pôjde o záber doteraz nezastavanej plochy, je výstavba parkovacieho domu veľký problém. „Výstavba na Štrbskom Plese už dávno prekročila únosnú mieru. Celkovo však Štrbské Pleso potrebuje v prvom rade výrazne zmenšiť dopravné zaťaženie osobnými automobilmi vybudovaním záchytného parkoviska v podhorí a posilnením verejnej dopravy – napríklad elektrických vlakov a elektrických autobusov,“ skonštatoval. Dodal, že okolie Štrbského plesa pokrývajú hektáre asfaltových parkovísk a ešte ďalej zhoršovať tento stav podľa neho neprichádza do úvahy. „Vyberať poplatok za parkovanie a investovať ho do rozvoja parku môže Správa TANAP-u aj v podhorí,“ dodal.

Rezort chce v súvislosti s infraštruktúrou v TANAP-e riešiť aj zosuvy na turistických chodníkoch. Taraba avizoval, že na tento účel uvoľnili z rozpočtu približne 400.000 eur. „V jednom prípade je už ukončené verejné obstarávanie, ide o Sliezsky dom,“ dodal. Na budúci týždeň vyhodnotí Správa TANAP-u verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu aj na stabilizáciu svahu a turistického chodníka vedúceho z Hrebienka na Rainerovu chatu. Časť jednej z najfrekvento­vanejších trás sa zosunula ešte minulý rok a v súčasnosti je stále uzavretá. „Financie v tejto oblasti budovania infraštruktúry nebudú problém,“ uzavrel minister.