Bývalý policajt Vorobjov sa opäť postavil pred súd, tentokrát za korupciu

V súčasnosti čelí obvineniu z korupcie, pričom podľa obžaloby prednesenej prokurátorom mal v máji 2018 prijať úplatok 2 000 eur od iného policajta za vybavenie výpisu z bankového účtu v ČSOB jednej trenčianskej firmy. Obžalovaný odmietol v tomto prípade dohodu o vine a treste, prehlásil, že je nevinný a súhlasil s tým, že bude vypovedať.

„Obžalovanému je kladené za vinu, že v rámci svojej služobnej činnosti ako príslušníka policajného zboru vykonal určité úkony, ktoré síce boli v poriadku a boli v súlade so zákonom, avšak, čo sa mu kladie za vinu v tejto obžalobe je to, že za to neoprávnene zobral finančnú odmenu,“ popísal kauzu prokurátor Michal Šúrek.

Čítajte viac Expolicajta Vorobjova z kauzy Očistec podmienečne prepustili na slobodu

„Na úvod chcem uviesť, že som žiadne peniaze neprijal. Kontaktoval ma pán Žáčik (bývalý policajt Milan Žáčik, pozn.), chcel poradiť, ako získať výpis a či to vieme urýchliť. Podarilo sa to, bola to bežná záležitosť, išlo len o bežnú radu. Potvrdil to aj pracovník banky aj môj podriadený,“ uviedol vo výpovedi obžalovaný s tým, že Žáčik vždy menil výpoveď podľa toho, ako on vypovedal. „Tento skutok sa nestal, štyri roky som bol vyšetrovaný, pričom vyšetrovateľ Ján Čurilla mi sám povedal, že to je blbosť a je to postavené na vode,“ doplnil Vorobjov.

Čítajte viac Saková: Vorobjov lustroval Kuciaka na príkaz nadriadeného

„V rámci dohody o vine a treste som bol odsúdený v kauze Očistec na dvojročný trest odňatia slobody. Ku všetkým skutkom som sa priznal, pričom tento skutok, pre ktorý som teraz trestne stíhaný, je v porovnaní s nimi nepatrný a nevidím dôvod, prečo by som sa k nemu nepriznal, keď som sa priznal k ďaleko závažnejším skutkom,“ dodal obžalovaný.

Obhajca Hlbočan o Očistci: Je to politická objednávka, stojí to na kajúcnikoch Video Archívne video.

Ako svedok sa pred súd postavil expolicajt NAKA Milan Žáčik, ktorý usvedčuje obžalovaného. Úplatok vo výške 10 000 eur podľa jeho slov dostal ako poďakovanie za vybavenie bankového výpisu pre Dušana Michalca, ktorý mal nejaký problém ohľadom eurofondov. V kancelárii následne odovzdal 4 000 eur kolegovi Ivanovi Bobockému, ktorý tiež vystupuje ako svedok v tejto kauze a bol s ním v priateľskom vzťahu. „Asi o mesiac neskôr som sa pri vstupe do obchodného centra Eurovea v Bratislave stretol s Vorobjovom a podal som mu ruku, v ktorej som mal peniaze s tým, že to je poďakovanie za ten výpis,“ uviedol svedok s tým, že išlo o 2 000 eur. Samotný Žáčik, ktorý je podľa jeho slov v súvislosti s týmto skutkom tiež obvinený, si nechal 4 000 eur.

Podľa slov obžalovaného Vorobjova sa výpoveď Žáčika určite nezakladá na pravde. V roku 2018 sa medzi nami žiadny telefonický mobilný kontakt neuskutočnil, neviem sa vyjadriť k tomu, kedy to presne malo byť, aby som sa k tomu mohol vyjadriť,“ povedal k výpovedi svedka s tým, že to miesto, kde sa malo odohrať prebranie úplatku, je úplný nezmysel. „Do detailu si pamätám všetky svoje skutky, za ktoré som bol odsúdený, žil som a žijem s nimi. Tento skutok sa ale nestal,“ uzavrel Vorobjov.

Ďalší svedok a rovnako bývalý policajt NAKA Bobocký pred súdom popísal podobne ako Žáčik celý skutok, pričom uviedol, že Žáčik mu dal tritisíc alebo štyritisíc eur a „povedal mi, že chce dať obžalovanému 2 000 eur. Či mu ich vyplatil to neviem“. Rovnako ako prvý svedok priznal, že bol odsúdený v kauze Očistec, pričom uzavreli obidvaja dohody o vine a treste, pričom dostali tresty odňatia slobody na tri roky s odkladom na štyri roky.

V rámci dohody o vine a treste odsúdeného bývalého príslušníka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Vorobjova prepustili podmienečne na slobodu v apríli 2023. Pavol Vorobjov pôsobil v minulosti ako šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA. Figuroval napríklad v kauze nezákonných lustrácií.