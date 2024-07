Politické strany v tohtoročných eurovoľbách minuli o tretinu viac ako v roku 2019

Politické strany v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu minuli o tretinu viac ako v tých predchádzajúcich, v roku 2019. Celkovo minuli 7,3 milióna eur. Strana Smer - sociálna demokracia investovala do kampane zo všetkých strán najviac financií, konkrétne 1,61 milióna eur.

Politológ Štefančík o výsledkoch eurovolieb: Prekvapila ma pozícia Hlasu, za neúspechom SNS môžu byť udalosti po Dankovej nehode Video Archívne video.

Za ňou sa umiestnilo hnutie Progresívne Slovensko s výdavkami v hodnote 1,04 milióna eur a tretia skončila strana Hlas – sociálna demokracia, ktorá na eurokampaň minula 0,99 milióna eur. Informovala o tom mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na sociálnej sieti.

„Výsledné čísla ukázali, že na víťazstvo v eurovoľbách bolo nevyhnutné investovať do kampane šesťcifernú sumu. S Progresívnym Slovenskom o prvenstvo súperiaci Smer vykázal napokon najvyššie výdavky. Strana si do nich zahrnula aj nákladnú šnúru podujatí k Medzinárodnému dňu žien (výdavky 424-tisíc eur), ktoré organizuje pravidelne. Top desať kampaní podľa výdavkov opäť potvrdilo výhodu väčších zavedených strán, ktoré mohli rátať s miliónmi štátnych príspevkov získaných za umiestnenie vo vlaňajších parlamentných voľbách," uviedla TIS. Ďalej informovala, že desať preferenčne najsilnejších strán dokopy minulo až 6,9 milióna eur. Zvyšných 14 strán so sumárnymi výdavkami 400-tisíc eur sa podľa organizácie ocitli v úlohe štatistov.

Pokračovala s tým, že jedinou stranou bez štátnych príspevkov, ktorá mala mandát v europarlamente na dosah je Demokrati. Vo voľbách získali 4,7 percenta voličov a v záverečnej správe vykázali kampaň za 160-tisíc eur. TIS sa domnieva, že za úspešnú kampaň sa dá považovať aj tá, ktorú predstavilo hnutie Republika. To vo voľbách obsadilo tretie miesto, získalo dva mandáty pre svojich poslancov, a to len s pol miliónovou kampaňou.