Kubina: Proces s „čurillovcami" bude veľký záťažový test nezávislosti a nestrannosti súdnej moci

Súdny proces so siedmimi policajtmi okolo Jána Čurillu bude podľa ich obhajcu Petra Kubinu veľký záťažový test nezávislosti a nestrannosti súdnej moci. Napísal to na sociálnej sieti v reakcii na to, že prokurátor Krajskej prokuratúry Trnava podal na „čurillovcov" na Mestský súd Bratislava I obžalobu.