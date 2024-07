PS: Zriadenie národnostnej školy v Rakúsoch prehĺbi segregáciu rómskych detí. Rezort školstva sa ohradil

Zriadenie národnostnej školy v Rakúsoch v okrese Kežmarok podľa poslankyne za hnutie Progresívne Slovensko (PS) Ingrid Kosovej prehĺbi segregáciu rómskych detí. Na tlačovej besede uviedla, že to považuje skôr za legitimizáciu segregácie a prostriedok na to, ako sa vyhnúť pokute od EÚ za porušovanie rasovej smernice. Uviedla tiež, že rezort školstva túto školu vydáva za prostriedok desegregácie.

„Ministrove slová sú v rozpore s memorandom iniciatívy, pod ktoré sa podpísalo aj jeho ministerstvo. De facto sa ním akceptuje vytváranie takzvaných národnostných škôl všade, kde je väčšinová populácia rómskeho pôvodu, čo umožní samospráve stavať školu v tesnej blízkosti osady. To je dnes zakázané,” vysvetľuje Kosová. Podotkla však, že memorandum zároveň umožňuje zákaz obísť a deklaruje pri tom, že tento postup je v súlade s princípmi desegregácie. Tento „nebezpečný expriment" podľa Kosovej právne neobstojí ani u Európskej komisie a bude mať negatívne dopady na rómske deti.

Kosová vyzvala ministerstvo, aby namiesto skratiek, ktoré segregáciu prehĺbia, dôsledne implementovalo reálne desegregačné opatrenia, na ktoré má prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR aj eurofondov. Ide napríklad o integrovanie rómskych detí do zmiešaných kolektívov, s ktorým by s podľa Kosovej malo začať už v predškolskom veku. „Je tiež nevyhnutné zavrieť problémové čisto rómske školy či spustiť takzvané autobusovanie detí. Pomôcť môže aj zavádzanie doučovaní, aby deti dokázali prekonať znevýhodnenie vyplývajúce z predchádzajúceho nedostatočného vzdelania. Je toho veľa, čo môže ministerstvo robiť," vraví poslankyňa.

Kosová zdôraznila, že mnohí chápu, aké dopady má segregácia na životy rómskych detí. Poukázala na to, že im segregácia znižuje šance na uplatnenie na trhu práce a vymanenie sa z chudoby. Uviedla, že šance rómskych detí narodených v chudobných rodinách vyštudovať vysokú školu sú menšie než jedno percento. Zdôraznila, že na to dopláca celá spoločnosť, a to ako ekonomicky, tak aj hodnotovo. Kosová ocenila, že už predošlá vláda sa zaviazala k hľadaniu riešení segregácie na Slovensku. Aj minister Tomáš Drucker (Hlas) deklaroval, že sa plánuje v tejto oblasti angažovať. Poslankyňa v tejto súvislosti vyjadrila prekvapenie nad tým, že rezort školstva prednedávnom avizoval zriadenie národnostnej školy v Rakúsoch.

Rezort školstva sa voči Kosovej tvrdeniam dôrazne ohradil, označil ich za nezodpovedné a neúctivé voči národnostným menšinám na Slovensku. Ministerstvo upozornilo i na to, že vlani v decembri predstavilo komplexný projekt desegregácie, ktorý postupne napĺňa. Podpora vzniku tejto školy je podľa ministra systémovým krokom. „V žiadnom prípade však nie je náhradou iných opatrení smerujúcich k desegregácii slovenského školstva, ktoré presadzujeme. Každý kto tvrdí opak, si jednoducho vymýšľa,” zdôraznil. Rezort školstva pripomenul, že v rámci projektu desegregácie bola zverejnená aj Metodická príručka desegregácie vo výchove a vzdelávaní, súčasťou je aj monitoring segregácie, príprava skríningu niektorých detí zaradených do špeciálnych škôl či národný projekt z európskych prostriedkov, ktorý chce podporiť desegregáciu vo vyše desiatke lokalít na Slovensku. Podľa Druckera si eliminácia desegregácie vyžaduje flexibilitu i spoluprácu so samosprávami.

„Dôvodom štátnej intervencie v Rakúsoch je, že v súčasnosti na Slovensku neexistuje ani jedna verejná základná škola s plnohodnotným vyučovaním rómskeho jazyka. To ukazuje, že ide o systematický problém, nie o individuálne zlyhania či rozhodnutia obcí," uvádza ministerstvo. Drucker skonštatoval, že sme v situácii, v ktorej chýbajú kapacity a nevznikajú školy, no keď nieto škôl, nevznikajú ani kapacity. V prípade školy v Rakúsoch ministerstvo upozorňuje, že ide o pilotný projekt, má sa kreovať postupne, s prísnymi nárokmi a priebežným overovaním výsledkov. „Chceme predísť problémom, ktoré sú pri akomkoľvek pilotnom projekte možné. Do procesu plánujeme zapojiť široké spektrum aktérov, vrátane neziskových organizácií poskytujúcich podporu pre inovatívne školy,” vraví Drucker. Zdôraznil samozrejmosť zachovania práva na voľbu školy bude.

V obci Rakúsy pri Kežmarku by mala vzniknúť pilotná rómska národnostná škola. Podľa ministerstva školstva predstavuje projekt významný krok k podpore skvalitnenia rómskeho národnostného školstva na Slovensku. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, obec Rakúsy, Prešovská univerzita v Prešove a Asociácia škôl s vyučovaním rómskeho jazyka podpísali za účelom zriadenia školy memorandum o spolupráci. Cieľom je zmeniť súčasný stav a vytvoriť podmienky pre vzdelávanie v materinskom jazyku Rómov. Pilotná základná škola v obci Rakúsy umožní rómskym deťom nielen vzdelávanie v ich materinskom jazyku, ale má ambíciu prispievať aj k boju proti segregácii. Rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku predstavuje podľa rezortu ďalší krok k etablovaniu rómskej národnostnej menšiny ako štandardnej národnostnej menšiny na Slovensku. Memorandum bolo uzavreté na šesť rokov a jednotlivé strany deklarovali, že vyvinú maximálne úsilie na plnenie jeho cieľov.