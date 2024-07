Kaliňák predstavil plány, ako chce modernizovať obranný priemysel. Pomôcť má nová linka aj oprava F-16 na Považí

Kaliňák: Slovenskému obrannému systému chceme vrátiť zašlú slávu Video Zdroj: tasr

Kaliňák chce naštartovať a zmodernizovať slovenský obranný priemysel. Prispieť má k tomu nová linka na vŕtanie hlavní pre delostrelecké systémy za dva milióny eur vo fabrike ZTS – Špeciál v Dubnici nad Váhom, ktorá umožní navýšiť výrobu, ale aj projekty, ako je oprava stíhačiek F-16 zo Slovenska a okolitých krajín na Považí.

K posilneniu obranného priemyslu sa štvrtá vláda Roberta Fica (Smer) zaviazala vo svojom programovom vyhlásení vlády. „Máme tri časti na Slovensku, ktoré boli historicky známe svojou výrobou v zbrojárskom priemysle, či už to bolo Považie, Turiec, alebo Detva,“ uviedol Kaliňák s tým, že do týchto regiónov chce vrátiť život a starú slávu, ktorú slovenský obranný priemysel vždy mal.

Dvojmiliónová linka, ktorú symbolicky v Dubnici odovzdal, je súčasťou nového projektu v celkovej hodnote desiatich miliónov eur. Ako povedal, naštartuje sa vďaka nej kompletná obnova technológií na výrobu 100– až 150-milimetrových hlavní spoločnosti ZTS – Špeciál.

Prevádzok s podobnou technologickou schopnosťou je podľa Kaliňáka v rámci Európy len približne štyri alebo päť. „Spoločnosť ZTS – Špeciál je unikátna svojou schopnosťou vyrábať kanóny kalibru od 30 do 155 mm. To, čo sa tu vyrába, ľudia, ktorí tu pracujú, sú naozaj jedineční a v celej Európe je len zopár miest s takýmito technologickými možnosťami,“ uviedol šéf rezortu obrany. Dubnická fabrika má podľa neho nie montáž, ale výrobu s vysokou pridanou hodnotou, aj preto je možné počítať s postupným zásadnejším nárastom platov. Nová linka by sa do plnej prevádzky mala dostať už počas leta v auguste.

Trhy v Strednej Ázii aj na Ďalekom východe

Kaliňák si od zvýšenia kapacity sľubuje aj schopnosť lepšie odpovedať na požiadavky trhu. Ako povedal, objednávky už dnes vysoko prevyšujú kapacitné možnosti. „Aj preto sme pristúpili k tomu, že rozšírenie výroby je vo všetkých našich závodoch nevyhnutné,“ dodal. Vďaka novým technológiám bude možné v závode ZTS – Špeciál vyrábať až 10 hlavní mesačne, čo je násobne viac ako doteraz.

Šéf rezortu si myslí, že špecializácia slovenského obranného priemyslu má šancu preraziť vo svete. „Budeme spôsobilí odpovedať na všetky požiadavky trhu,“ vyhlásil. Neskôr dodal, že o výrobky majú záujem trhy od západnej Európy až po Juhovýchodnú Áziu a Blízky východ.

Mimoriadny záujem je podľa Kaliňáka o automatický mínomet kalibru 120 milimetrov. „Ešte len bol predstavený a záujem o tento výrobok je naozaj mimoriadny zo všetkých kútov sveta. Aj my sa budeme špecializovať na trhy, ktoré kedysi boli tradičné pre Slovensko, či už sú to krajiny Strednej Ázie, alebo Ďalekého východu. Toto je niečo, v čom sme boli vždy silní,“ vyzdvihol.

Rozšírenie kapacít prinesie aj nové pracovné miesta. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti ZTS – Špeciál Miroslava Sima tento rok zamestnali 40 ľudí a prijať by chceli ďalších päťdesiat až sto. „V tomto segmente nie je veľa zbrojársky zdatných ľudí. Sú to strojári, postupne sa do zbraňovej problematiky zaúčajú," doplnil Sim. Fabrika aktuálne zamestnáva približne 150–160 zamestnancov. Počty objednávok si podľa Kaliňáka časom budú zrejme vyžadovať aj viaczmenné prevádzky.

Opravovňa F-16 v Trenčíne

Rozšíriť by sa mohlo aj portfólio Leteckých opravovní Trenčín, ktoré by mali mať dve hlavné úlohy – servis a opravu lietadiel F-16. A to nielen pre tie slovenské. „Momentálne diskutujeme s viacerými zahraničnými firmami o spoločnom podniku, ktorý by nám umožnil, aby sme kvalitu týchto opráv a servisov vedeli vykonávať nielen pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky, ale aj pre zahraničie,“ uviedol Kaliňák s tým, že stíhačky F-16 pribudnú aj v okolitom regióne. Opravovať by sa v Trenčíne mohli aj vrtuľníky Blackhawk.

Nové pracovné miesta by mohol podľa podpredsedu vlády priniesť aj spoločný projekt so zbrojárskym holdingom ZVS na východnom Slovensku. „To isté platí aj pre Konštruktu Defence, ktorú chceme takisto rozvíjať a uvažujeme o nových zákazkách, ktoré by mohla získať,“ predstavil plány.

Strana Demokrati reagovala, že ide o ďalší z projektov, ktorý zamestná desiatky ľudí a posilní našu ekonomiku. Podotkla však, že ho inicioval bývalý minister obrany Jaroslav Naď. „Ďakujeme aj vám pán Kaliňák, že so sebou nosíte vždy nožnice. Na to množstvo projektov, ktoré iniciovala, rozbehla, schválila a realizovala vláda Eduard Heger ich budete ešte veľakrát potrebovať,“ uviedli Demokrati na sociálnych sieťach.