Lex atentát prejde testom: Zasiahol aj Dúhový Pride, trasu museli odkloniť od Pellegriniho paláca

NAKA odhalila skupinu, ktorá plánovala teroristický útok na Dúhovom Pride

Bezpečnostné opatrenia na Dúhovom PRIDE budú tento rok pomerne prísne, ale účastníkov obmedzovať nebudú. Hlavný program sa bude konať pri sídle vlády na Námestí slobody od hlavného poludnia až do desiatej hodiny večer. Dostať sa tam bude dať cez tri vstupy – od Žilinskej ulice, od Mýtnej ulice a od Námestia 1. mája.

Vstup na námestie s ikonickou fontánou bude kontrolovaný. Do areálu nevpustia ľudí so zbraňami alebo s predmetmi, s ktorými sa dá ublížiť. Ide napríklad o sklenené fľaše, dáždniky, kovové tyče, pyrotechniku či slzný plyn. „Vlastnú vodu si priniesť môžu v plastových fľašiach, avšak bezpečnostná služba môže ľudí vyzvať, aby si z nej odpili,“ uviedol pre Pravdu hovorca Mestskej polície hlavného mesta Peter Borko. Na námestí bude k dispozícii aj cisterna s pitnou vodou.

Vlajky a transparenty sú vítané, no ako uvádza organizačný tím, nesmú zavádzať, narúšať plynulosť sprievodu alebo spôsobovať bezpečnostné riziko. „Nesmú byť na kovových tyčiach, byť vyššie ako 2,5 m nad povrchom zeme, a nemali by predstavovať riziko pre ostatných,“ spresnili.

Organizátor festivalu Dúhový PRIDE Bratislava Martin Macko pre Pravdu uviedol, že bezpečnosť ľudí je pre nich absolútnou prioritou, aj preto po celý čas aktívne spolupracovali s bezpečnostnými zložkami. „Počas celého podujatia budú prítomné bezpečnostné zložky, vrátane SBS a mestskej či štátnej polície. Na našej stránke sme zároveň zverejnili pravidlá a odporúčania pre bezpečný Dúhový PRIDE Bratislava, ktoré si všetci účastníčky a účastníci mohli vopred prečítať,“ priblížil.

Zvýšený počet policajtov bude v sobotu vo všetkých mestských častiach, presné čísla policajtov z taktických dôvodov známe nie sú. Mestská polícia Bratislava a aj Policajný zbor posilnia výkon aj v kamerovom stredisku. Dohliadať na bezpečnosť bude tiež Útvar zásahovej jednotky a kynológie spolu s poriadkovými psa­mi.

„Radi by sme vyzvali aj prostredníctvom vás verejnosť, aby neváhala a už v prípade obáv z toho, že by mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu, kontaktovala mestskú políciu na linke 159. Včasné upozornenie našich operačných pracovníkov nám umožní monitorovať situáciu prostredníctvom kamier alebo ju preveriť hliadkou v teréne a tým zabrániť možnému protiprávnemu konaniu,“ vyzvala polícia.

Na PRIDE sa chystali zaútočiť teroristi

Národná kriminálna agentúra zasiahla len pár dní pred festivalom voči nebezpečnej skupine a zadržala podozrivé osoby, ktoré plánovali na PRIDE útok. „V rámci tejto skupiny sme zaznamenali aj komunikáciu ohľadom plánovania teroristického útoku na účastníkov 14. ročníka festivalu Dúhový PRIDE, ktorý sa uskutoční túto sobotu v Bratislave,“ spresnila polícia.

V rámci skupiny sa podľa polície mali šíriť správy s neonacistickou symbolikou, nenávistné prejavy a podnecovanie k násiliu alebo teroristickým útokom. Cieľom útokov mali byť moslimovia, židia, migranti alebo ľudia z LGBTI komunity. Na jej odhalení pracovali v rámci Europolu viaceré európske krajiny a USA. NAKA už podľa informácií polície podnikla kroky, aby túto skupinu rozložila.

Nesúhlasné postoje s ľuďmi z kvír komunity plánuje vyjadriť podľa hovorcu mestskej polície Borka skupina fanúšikov niektorých politických strán a hnutí, ktorú evidujú. Festival samotný a ani jeho účastníkov by sa to však dotknúť nemalo. „Takéto skupiny vieme monitorovať a zabrániť ich kontaktu s účastníkmi festivalu,“ uviedol.

Kadiaľ pôjde sprievod?

Policajné zložky budú sprevádzať aj samotný sprievod, časť bude na začiatku a časť na konci. Konkrétna trasa je však z bezpečnostných dôvodov utajovaná, neznámy je z rovnakých príčin aj čas, kedy má vyraziť. Známe je akurát to, že štart aj cieľ bude na Námestí slobody. „Aby ste nič nezmeškali, odporúčame prísť na začiatok podujatia,“ uviedli organizátori.

V hlavnom meste treba preto počas soboty rátať s prerušenou premávkou. „Vodičom dávame do pozornosti, aby od približne 12.00 hod počítali s dopravnými obmedzeniami, ktoré sa budú týkať predovšetkým Námestia slobody a ďalších ulíc centra Bratislavy. Ďalšie obmedzenia v cestnej premávke budú aj na Dunajskej ulici, Karadžičovej, 29. augusta a Dostojevskom rade, kde sa v priebehu dňa uskutoční ďalšie verejné zhromaždenie spojené s pochodom účastníkov,“ informovalo hovorkyňa Krajské riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková. Druhým podujatím, ktoré sa bude v sobotu konať, je pochod Hrdí na rodinu.

Polícia vodičom odporúča, aby sa od popoludnia až do večera vyhli uliciam v okolí Námestia slobody a presúvali sa alternatívnymi trasami. Vzhľadom na veľký počet účastníkov sprievodu sa očakáva aj krátkodobé zastavenie verejnej dopravy. Ulice budú uzatvorené na čo najkratší čas.

Z bezpečnostných dôvodov nie je tento rok známy ani presný časový rozpis interpretov, ktorí majú v rámci programu vystupovať. V sobotu zverejnia len to, kto bude hrať v ktorom programovom bloku.

Lex atentát v praxi

Bratislavský „prajd“ sa bude konať len necelý týždeň od kedy vstúpil do platnosti takzvaný Lex atentát, teda balík opatrení na posilnenie bezpečnostnej situácie na Slovensku. Zákon vznikol ako reakcia na teroristický útok na premiéra Roberta Fica (Smer) v máji v Handlovej.

Lex atentát zakazuje zhromaždenia v okruhu päťdesiatich metrov od miesta, kde rokujú alebo sídlia prezident alebo vláda. V prípade Ústavného súdu ide o vzdialenosť až sto metrov.

Ako potvrdil Macko, kvôli 50-metrovému zákazu od niektorých štátnych budov museli upraviť pôvodne plánovanú trasu sprievodu. „Trasa už nemôže ísť Banskobystrickou ulicou a pred Prezidentský palác ako minulý rok. Obmedzenia sa ešte týkajú malej časti Námestia slobody pred Úradom vlády SR. Naše podujatie to však v iných veciach zásadne neovplyvňuje,“ priblížil Pravde.

Zákaz vyplývajúci z Lex atentátu podľa Macka ovplyvní viac organizátorov podujatí v regiónoch, pretože finálne rozhodovanie o nepovolení zhromaždenia je na samospráve. „V iných mestách by to mohol byť problém, my máme dobrú spoluprácu so Starým mestom, ktorú si vážime,“ skonštatoval.

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol tento týždeň v ta3, že rezorty intenzívne pracujú na ďalších legislatívnych krokoch. Verí, že na jeseň sa predloží Lex atentát 2 a možno aj Lex atentát 3.

Slovenská kultúra, odraz spoločnosti

Samotný program na Námestí slobody však z hľadiska bezpečnosti nemusel byť nijak menený. Ako priblížil Macko, témou tohtoročného festivalu je slovenská kultúra. „Oslavujeme bohatstvo a rozmanitosť slovenskej kultúry a vyzdvihujeme prínos LGBTI+ ľudí pre našu národnú kultúru,“ spresnil.

Macko podotkol, že slovenská kultúra je odrazom našej spoločnosti a zahŕňa rôzne regióny, tradície, etniká a identity. „Je rozmanitá tak ako ľudia, ktorí ju tvoria. Toto sme sa snažili zohľadniť aj pri výbere umelcov a umelkýň, ktoré na festivale vystúpia,“ dodal.