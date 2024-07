Na Bratislavu sa valí rockové peklo. Ak idete na nedeľňajší koncert AC/DC, príďte včas

V súvislosti s nedeľným koncertom skupiny AC/DC na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Kompletne uzavretý bude Vajnorský nadjazd pre automobilovú dopravu, a to od 12.00 h do 3.00 h nasledujúceho dňa. Slúžiť bude pre peších smerujúcich od konečnej zastávky električiek na Zlatých pieskoch. Pripomína to starosta Vajnôr Michal Vlček. Na nedeľňajšom koncerte AC/DC môže byť viac ako 100-tisíc divákov.