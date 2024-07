Okrúhly stôl začiatkom septembra? Kmec: Prebiehajú intenzívne rokovania. KDH je za, no nevidí to reálne

O snahách zvolať okrúhly stôl počúvame už niekoľko týždňov. Spočiatku bola ochota veľká, no postupom času klesala. Podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas) pre Pravdu uviedol, že prezident Pellegrini vedie intenzívne rokovania a nejaká forma okrúhleho stola by sa mohla konať začiatkom septembra. Člen predsedníctva KDH Jozef Hajko uviedol, že KDH je stále za rokovania za spoločným stolom, no zo strany koalície nevidí úprimný záujem.

S iniciatívou okrúhleho stola, kde by si sadli lídri všetkých strán, prišli prezidenti Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini deň po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer).

Rokovania sú intenzívne

Už vtedy však boli strany Smer a SNS zdržanlivé. Líder SNS Andrej Danko uviedol, že ak im to odporučí Fico, za stôl si sadnú. V Smere čakali na to, kým sa zdravotný stav Fica zlepší a vráti sa do práce. Po jeho návrate však bolo jasné, že o zmierenie veľmi záujem nemá. Koalícia pokračovala v obviňovaní opozície a opozícia vyčítala koalícii to, že takto zmierenie nevyzerá. Napriek tomu prezident Pellegrini v polovici júna po jeho inaugurácii hovoril o tom, že sa bude aj naďalej o pokúšať o stretnutie lídrov.

Ani v Smere nemajú na zmierenie za okrúhlym stolom jednotný názor. Viacerí majú problém sadnúť si za jeden stôl s predsedom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti Peter Kmec (Hlas) uviedol, že zatiaľ žiadne zmeny ohľadom okrúhleho stola neregistruje, no vie, že prebiehajú intenzívne rokovania. „Ponuka pána prezidenta platí a viem, že tam prebiehajú intenzívne rokovania, či by sa takýto okrúhly stôl mohol uskutočniť začiatkom septembra,“ uviedol.

KDH nevidí úprimný záujem

V KDH sú takisto stále otvorení tomu, aby sa v politike presadzovala slušnosť. „Tak sme aj vnímali aktivity, ktoré prichádzali v prvom rade od odchádzajúcej prezidentky a prichádzajúceho prezidenta, ktorí boli za tento okrúhly stôl,“ reagoval poslanec KDH Jozef Hajko.

„My sme prichystaní stále rokovať, len sa obávam, že situácia sa ďalej eskaluje, stále sa ukazuje na nepriateľov. Hovorí sa tu o nejakej rakovine v spoločnosti, čo počujeme priamo z úst predsedu vlády, takže nevidím tam nejaký úprimný záujem, že by k takýmto rokovaniam došlo, ale opakujem my sme stále ochotní rokovať,“ dodal. Za okrúhly stôl sú aj ostatné opozičné strany. Progresívne Slovensko aj SaS však takisto vnímajú stupňujúce sa útoky premiéra a neochotu zo strany koalície. Tá však tvrdí, že zmierenie ponúkla a odvoláva sa zas na opozičné útoky.