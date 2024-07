Raši pre štátnu IT firmu podal trestné oznámenie. Strata dosiahla sedem miliónov eur

„Pokus so štátnou akciovkou stál dohromady daňových poplatníkov desať miliónov eur, keďže kumulovaná strata Slovensko IT dosiahla viac ako sedem miliónov eur a ďalšie milióny eur bude musieť na úplné ukončenie tohto slávneho podnikania doplatiť štát,“ uviedol minister investícií Richard Raši (Hlas). NKÚ ďalej odhalil 27 vážnych pochybení, protizákonných konaní a plytvanie štátnymi prostriedkami. Raši informoval, že podľa interných zistení rezortu malo dôjsť taktiež k spáchaniu trestného činu.

Orgány činné v trestnom konaní by mali zistiť, či bola nezodpovedným konaním firmy spôsobená škoda štátu a identifikovať osobu zodpovednú za toto pochybenie. Na základe kontroly NKÚ bol vypracovaný protokol, z ktorého vyplynulo, že zriaďovateľ Slovensko IT konal nad rámec svojich zákonných kompetencií.

Na základe protokolu NKÚ vznikla škoda spôsobená štatutármi vo výške takmer 498.000 eur. Ďalšia škoda vznikla pri nájme nehnuteľnosti v Košiciach, ktorá bola prenajatá v rozpore so zákonom. „Vzhľadom na zatiaľ ustálenú výšku spôsobenej škody a s poukázaním na zistenia NKÚ a skutočnosti vyplývajúce z protokolu NKÚ, ministerstvo podalo trestné oznámenie a postúpilo vec na ďalšie konanie,“ dodal súčasný šéf rezortu.

Ministerstvo uviedlo, že deklarovaný cieľ spoločnosti Slovensko IT, a teda úspora verejných zdrojov pri realizácii IT projektov, nemohla byť podľa správy NKÚ dosiahnutá, vzhľadom na spôsob riadenia spoločnosti už od jej vzniku. Štatutári spoločnosti podľa výsledkov kontroly nekonali v súlade so záujmami spoločnosti a akcionára, ani so stanovami spoločnosti.

Raši taktiež upozornil na nevhodné výberové konanie zamestnancov, ktorí podľa neho neboli dostatočne kvalifikovaní a neboli schopní vykonávať svoje pracovné povinnosti. Nekompetencia zamestnancov mala viesť k využívaniu subdodávateľov a vybudovaniu závislosti od tretích strán. Exministerka investícií a informatizácie Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) doposiaľ odmietla tvrdenia súčasného ministra a v júni tohto roka povedala, že z jeho strany ide o šikanu a zastrašovanie opozície.

Spoločnosť zamestnávala približne stovku ľudí, ktorí prvých osem mesiacov chodili do práce, no nedostávali žiadne zadania a po istú dobu si neplnila ani zákonné povinnosti vedenia účtovníctva či povinného štátneho výkazníctva.

Dohody pre mŕtve duše

„Zato 400-tisíc eur na odmenách si v jednom stratovom roku vyplatili, a to aj napriek vysoko nadštandardným platom, o ktorých sa väčšine Slovákov iba sníva. Finančný riaditeľ Jozef Graňačka, a niekdajší štátny tajomník MIRRI SR z čias Veroniky Remišovej, bral plat 7-tisíc eur. Pripomeniem aj viacero poburujúcich skutočností, ktoré sa v Košiciach odohrávali. Spoločnosť takmer dva roky porušovala zákon a neodvádzala povinné odvody na zdravotné a sociálne poistenie z manažérskych zmlúv v sume viac ako 80-tisíc eur. Slovensko IT dalo na školenia zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer k prvému polroku 2023 viac ako 23-tisíc eur bez toho, aby ich zaviazalo v spoločnosti zotrvať alebo nahradiť alikvotnú časť v prípade odchodu zamestnanca. Manažéri spoločnosti si svojvoľne platili viac ako 90 dohodárov na práce na projektoch, na ktoré nemali objednávku. Mnohí z nich boli iba tzv. mŕtve duše. Premrštené nájomné, ktoré nebolo využívané efektívne, nakoľko zamestnanci chodili do práce iba tri dni v týždni. Zopakujem aj to, že sme tam našli aj faktúru za barbera za 1 000 eur, ktorý strihal zamestnancov z peňazí daňových poplatníkov v pracovnom čase. Verejné zdroje sa míňali aj na stroje na cvičenie či najdrahšie iPhony,“ pripomenul niektoré zo zistení štátny tajomník Ivan Ivančin.

NKÚ v protokole o výsledku kontroly konštatuje, že vedenie spoločnosti nespravovalo zverené finančné prostriedky štátu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti, ako im to ukladá Obchodný zákonník. Na základe tohto protokolu je zrejmá minimálna škoda, ktorú mali štatutári spôsobiť vo výške takmer 498-tisíc eur. Ďalšia škoda vznikla pri nájme nehnuteľnosti v Košiciach, ktorá bola prenajatá v rozpore so zákonom, bez výberového konania, priamym zadaním a bez účelného využitia kapacít nehnuteľnosti.

„Vzhľadom na zatiaľ ustálenú výšku spôsobenej škody a s poukázaním na zistenia NKÚ a skutočnosti vyplývajúce z protokolu NKÚ, ministerstvo podalo trestné oznámenie a postúpilo vec na ďalšie konanie,“ uzavrel Raši.