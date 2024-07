Výzvy na zmierenie krachujú, Smer a SNS sú proti. Politológovia: Matovič a Fico za jedným stolom? Nemožné

Sadnúť si či nesadnúť si? To je tá otázka. Zdá sa, že s návratom premiéra a šéfa Smeru Roberta Fica sa okrúhly stôl vyriešil pomerne rýchlo. Prezident Peter Pellegrini avizoval prvé stretnutie po tom, čo to zdravie Ficovi dovolí. Odvahu povedať okrúhlemu stolu definitívne nie však dostali po Ficovom návrate aj poslanci Smeru a SNS, aj keď ani v Smere nepanuje na zmierenie rovnaký názor. Hlas je ešte iniciatíve ako-tak otvorený, podpredseda vlády Peter Kmec pre Pravdu uviedol, že by sa mohol konať začiatkom septembra. Pochybnosti však má aj druhá strana.

Z koaličných strán tak ochotu vyjadruje zatiaľ len Hlas. SNS v stretnutí zmysel nevidí, podobne ako niektorí členovia Smeru. Problémom je pre koalíciu najmä hnutie Slovensko Igora Matoviča.

Kmec: Okrúhly stôl by mohol byť začiatkom septembra. KDH je za, no nevidí to reálne Video Zdroj: TV Pravda

Jedna výzva, jedno uznesenie a útlm

S iniciatívou okrúhleho stola prišli hneď deň po atentáte prezidenti Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini. V spoločnom vystúpení oznámili, že do paláca chcú pozvať všetkých lídrov parlamentných politických strán. „Stojíme tu spolu, lebo chceme vyslať signál porozumenia v tejto napätej situácii,“ uviedla Čaputová. „Slovenskú republiku až dovčera (15. mája) zdobila schopnosť vyriešiť všetky politické krízy ústavnou a demokratickou cestou. O osude našej vlasti rozhodovali občania vo volebných miestnostiach, nie ozbrojení násilníci na uliciach,“ uviedol Pellegrini.

Čítajte viac Dva mesiace po atentáte: Hlas stráca voličov v prospech Smeru aj PS, SNS upadá a KDH je nad priepasťou

Líder SNS Andrej Danko už vtedy hovoril, že ak mu Fico odporučí, aby sa ho zúčastnil, tak sa ho zúčastní. Dodal, že jediný, kto podľa neho môže takéto stretnutie zvolať, je šéf Smeru. Opatrný vo vyjadreniach bol aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer), ktorý dočasne prevzal premiérovu agendu. Postupne však začali obaja komunikovať, že okrúhly stôl sa bude konať vtedy, keď to Ficovo zdravie dovolí. Krátko nato Pellegrini vyhlásil, že na okrúhly stôl zrejme ešte nedozrel čas.

„Ak dnes politická scéna nie je pripravená na vzájomné zmierenie, buďme naň pripravení my všetci,“ uviedol 19. mája s tým, že účelom stretnutia strán mala byť snaha dospieť k dohode na základných pravidlách slušného politického správania. „Posledné dni a tlačové konferencie nám však ukázali, že niektorí politici jednoducho nie sú schopní základnej sebareflexie ani po takejto tragédii,“ komentoval Pellegrini.

O dva dni poslanci v parlamente jednohlasne schválili uznesenie odsudzujúce atentát s tým, že spolupráca na ňom bola konštruktívna. Tým sa však pokusy o akési zmierenie skončili a priepasť sa prehlbovala aj naďalej. Aj keď poslanci dookola hovorili o potrebe pokoja a zastavenia polarizácie spoločnosti, festival vzájomného obviňovania pokračoval. Fico v prvom verejnom prejave po atentáte jasne ukázal na vinníkov a strelca označil za „aktivistu slovenskej opozície“, napriek tomu, že vyšetrovanie nie je ani zďaleka ukončené. „Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti, ktorú politicky neúspešná a frustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnuteľných rozmerov,“ uviedol.

Okrúhly stôl začiatkom septembra?

Po návrate Fica do práce bolo ešte jasnejšie, že cesta k politickému zmiereniu bude tŕnistá, ak nie nemožná. Svedčili o tom slová o stavaní obrovskej hrádze proti progresivizmu a liberalizmu. Sám sa však za prekážku zmierenia nepovažuje. „Nepovažujeme za slabosť, ale za prejav zmierenia, že sme vám po septembri nezačali vykopávať dvere a nepozatvárali sme vás, ako ste to robili vy. Ešte raz, priatelia v opozícii a vo vašich médiách. Atentát spáchal váš aktivista. Vy po 5. júli opätovne nabádate k podobným činom ďalších vašich aktivistov,“ vyhlásil.

Pellegrini o okrúhlom stole: Ešte zrejme nedozrel čas Video Zdroj: FB/Peter Pellegrini

Pellegrini ešte myšlienku okrúhleho stola oživil po inaugurácii. „Ak mu to (Ficovi, pozn. red.) zdravie umožní, mohli by sme zorganizovať prvý okrúhly stôl predstaviteľov parlamentných politických strán,“ vyhlásil v polovici júna. Počas prvého mesiaca v úrade stretnutie neriešil, keďže absolvoval prvé zahraničné cesty. Podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas) v nedeľu pre Pravdu uviedol, že zatiaľ žiadne zmeny ohľadom okrúhleho stola neregistruje, no vie, že prebiehajú intenzívne rokovania.

„Ponuka pána prezidenta platí a viem, že tam prebiehajú intenzívne rokovania, či by sa takýto okrúhly stôl mohol uskutočniť začiatkom septembra,“ uviedol. Hlas je totiž aktuálne jediná koaličná strana, ktorá iniciatívu okrúhleho stola stále víta. „My, ako Hlas, sme pripravení na to, aby sa tá politická debata vrátila spred roku 2010, predtým ako tu prišlo do politiky to najväčšie zlo. Budeme iba radi, ak sa aj ostatné strany zúčastnia,“ uviedol pred časom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Čaputová, Pellegrini, Fico, vyhlásenie, atentát Spoločné vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej a jej nástupcu Petra Pellegriniho po atentáte na premiéra Roberta Fica.

V Smere sa na zmierenie takisto nepozerajú rovnako. Kaliňák odloženie okrúhleho stola vítal, no konštantne tvrdil, že diskusia potrebná je. „Myslím si, že sú nejakí kandidáti, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť,“ povedal. Na margo odmietavého postoja Smeru uviedol, že on ho nikdy nemal, no za iných hovoriť nechce. „Nechcem za nikoho hovoriť v tejto chvíli, ale myslím si, že určitá diskusia s opozíciou bude určite nevyhnutná. Predviedli sme to predsa pri lex atentáte. Mali sme s nimi rokovania, čiže my sme už vlastne tú ruku podali,“ hovoril Kaliňák počas summitu vo Washingtone začiatkom júla.

„V akom formáte to bude, to vám to vám naozaj neviem povedať, ale je jednoznačné, že v tejto situácii Slovensko nemôže ostať,“ dodal. Iný názor však má poslanec Smeru a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. „Ja určite nie som za žiadne zmierovanie. Povedal som to aj pár dní po tom, čo sa stalo v Handlovej. Budú ľudia, ktorí, ako ste povedali, vám napľujú do dlane a ktorí úplne v pohode pokračujú v tom štýle vyjadrovania sa, žitia vo verejnom priestore ako predtým,“ vyhlásil v Infovojne. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že Smer záujem o okrúhly stôl nemá. Podľa Takáča je však názorová línia strany jednoznačná. „Nevnímam ja žiadny rozkol z pohľadu strany Smer-SD,“ povedal.

Opozícia neverí koalícii a naopak

Podobne je na tom aj najmenšia koaličná strana. „SNS nevidí dôvod sedieť za okrúhlym stolom s Matovičom. Udalosti posledných dní nám ukazujú, že opozícia len predstiera záujem o zmier. Dôvod je jednoduchý. Nevládnu, tak poukazujú na demokraciu, keď vládol Ódor z PS. Videli sme, ako si zmier predstavujú. Nie, ďakujeme za takúto ponuku,“ zhodnotila pre Pravdu hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. Danko už v máji hovoril, že jediný, kto môže zvolávať okrúhle stoly, je Fico.

Šimečka: Stále verím, že okrúhly stôl bude Video Zdroj: FB (archívne video z 19. mája)

Práve líder hnutia Slovensko Igor Matovič je pre koaličné strany najväčším problémom. A to aj pre stranu Hlas, ktorá je stále za stretnutie za okrúhlym stolom. Matovič vyzval krátko po atentáte Šutaja Eštoka, aby odstúpil z postu ministra vnútra kvôli pochybeniu ochranky, čo koalíciu pobúrilo. Viacerí lídri označujú Matoviča za toho, kto priniesol do politiky vulgarizmy, protesty a „fejsbukovú“ politiku.

Hnutie Slovensko však chce viesť dialóg so všetkými relevantnými stranami. „Žiaľ, keď vidíme, ako predstavitelia koalície, dokonca už na čele s Robertom Ficom, naďalej burcujú ľudí k nenávisti, obávame sa, že ani na druhý pokus sa to nepodarí. Hnutie Slovensko je však takémuto dialógu naďalej otvorené,“ uviedol hovorca strany Matúš Bystriansky. Je otázne, či by si koaličné strany sadli s bývalým OĽaNO za jeden stôl, pokiaľ by ho nezastupoval Matovič.

Okrúhly stôl? S médiami si to predstaviť viem, hovoril Kaliňák. PS je pripravené zúčastniť sa na akomkoľvek stretnutí Video Zdroj: TV Pravda

„V prípade, že sa okrúhly stôl uskutoční, tak sa ho zúčastníme,“ potvrdila SaS. O úprimnom záujme koalície však pochybuje Progresívne Slovensko (PS) aj KDH. „Premiér Fico prirovnáva liberalizmus a progresivizmus k rakovine, dokonca hovorí o zmene ústavy. Je to zúfalý útok na státisíce voličov a voličiek na Slovensku, ktorí si vo voľbách vybrali hodnoty slobody, rovnosti a lepšej budúcnosti pre našu vlasť. S ohľadom na tieto výroky sa príliš nedá veriť úprimnému záujmu premiéra Fica o spoločenský zmier,“ reagoval líder PS Michal Šimečka.

„Ak by však premiér konečne pochopil, že šírenie nenávisti je najhoršou možnou cestou, za PS sme pripravení zúčastniť sa všetkých užitočných formátov. Veríme, že prezident Pellegrini bude vo svojich iniciatívach úspešnejší, než to bolo doteraz. Pre začiatok by mohol vyzvať svojich priateľov z koalície, aby prestali s podobnými vulgárnymi útokmi,“ uviedlo PS.

Čítajte viac Boj o šéfa NR SR ožil, mocenské pomery v koalícii sa menia. Ustúpi Hlas znova Smeru a SNS? Päť možných scenárov

V KDH sú takisto stále otvorení tomu, aby sa v politike presadzovala slušnosť. „Tak sme aj vnímali aktivity, ktoré prichádzali v prvom rade od odchádzajúcej prezidentky a prichádzajúceho prezidenta, ktorí boli za tento okrúhly stôl,“ reagoval poslanec KDH Jozef Hajko. „My sme prichystaní stále rokovať, len sa obávam, že situácia sa ďalej eskaluje, stále sa ukazuje na nepriateľov. Hovorí sa tu o nejakej rakovine v spoločnosti, čo počujeme priamo z úst predsedu vlády, takže nevidím tam nejaký úprimný záujem, že by k takýmto rokovaniam došlo, ale, opakujem, my sme stále ochotní rokovať,“ dodal.

Smer nemá o podobné gestá záujem

„Vidím to tak ako Jiří Kodet v Peliškách. Dávam tomu rok, maximálne dva,“ povedal na margo šance na okrúhly stôl politológ z Ekonomickej univerzity Radoslav Štefančík. V skutočnosti však podľa neho zrejme k žiadnemu okrúhlemu stolu v tomto volebnom období nedôjde. „Politici sa budú predháňať v tom, prečo si k tomu okrúhlemu stolu nemôžu sadnúť. Zrejme si budú klásť podmienky, iní sa vyhovoria na Matoviča. A tak stále dokola až do volieb,“ skonštatoval.

Premiér Fico prvýkrát od atentátu prehovoril: Odpúšťam a varujem. Do práce sa vrátim čoskoro Video Zdroj: FB/Robert Fico

Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera premiér Fico a jeho strana jasne ukazujú, že o takéto gestá nemajú záujem. Ak si sadnú za jeden stôl, zrejme nie všetci. „Vyzerá to tak, že ak sa niečo uskutoční, tak to bude napríklad s KDH, ale bez Matoviča a najskôr aj bez PS,“ hovorí politológ. „Neviem si ani predstaviť sedieť vedľa seba Igora Matoviča s Robertom Ficom a na čele stola s Petrom Pellegrinim,“ reagoval Štefančík.

Obaja politológovia sa zhodli, že Ficov návrat zohral kľúčovú úlohu v rámci okrúhleho stola. „Odkedy sa Fico vrátil na scénu, je po jeho prejavoch zrejmé, že gestá zmierenia nepodporuje,“ myslí si Cirner. Podľa Štefančíka niektorým stranám polarizácia vyhovuje. „Smer niekoľko rokov hucká ľudí proti sebe, postavili si na tomto modeli svoju komunikačnú stratégiu a teraz si majú sadnúť k niekomu, koho považujú za úhlavného nepriateľa? Viac tomu neverím, aj keď určite by som si to želal,“ zhodnotil.

Foto: TASR, Pavel Neubauer rokovanie vlády, Robert Fico, Predseda vlády SR Robert Fico (Smer) prvýkrát prichádza na rokovanie vlády po atentáte.

„Keby Robert Fico chcel, už sedia spolu a rozprávajú sa. Lenže on v každom svojom doterajšom prejave po atentáte jednoznačne ukázal, že o zmierenie nestojí,“ konštatuje politológ z Ekonomickej univerzity. Ak však Pellegrini myslel iniciatívu úprimne a vážne, mal by na okrúhlom stole podľa Štefančíka trvať. „Žijeme však v čudnej dobe, kde politici netrvajú na svojich zásadách a obracajú sa tak, ako vietor fúka. V prieskumoch verejnej mienky zisťujú, čo sa ľuďom páči a čo nie a podľa toho sa politicky správajú,“ uviedol.

„Koaličné strany sa k iniciatíve prezidenta stavajú tak, ako tie tri známe opičky: jedna si zakrýva uši, druhá oči a tretia ústa,“ dodal Štefančík. Aj podľa Cirnera sa Pellegrini vždy prispôsobí situácii. „On sám nebude aktívnym iniciátorom, ale nebude ani proti. Ak by si to politici alebo verejná mienka želali, tak to prezident zastreší,“ uviedol. „Pellegrini bude v prvom rade reprezentatívnym a ceremoniálnym prezidentom a v druhom rade bude akoby členom Hlasu, takže proaktívnym bude iba v otázkach potrieb vládnej koalície,“ dodal Cirner.