Minister Tomáš posiela podľa PS opatrovateľov privyrobiť si, rezort obviňuje bývalú vládu

To, čo minister práce Erik Tomáš pridal ľuďom so zdravotným znevýhodnením na dôchodkoch, teraz berie ich opatrovateľom. Tvrdí to opozičná strana Progresívne Slovensko (PS). Opäť sme tak podľa nej na Slovensku svedkami nedomyslených opatrení tejto vlády, ktorá ohrozené skupiny obyvateľstva ignoruje.

“Ide o prípady, keď dôchodok opatrovaného prevyšuje dvojnásobok životného minima, čo je v súčasnosti ani nie 548 eur. O túto sumu bude nižší opatrovateľský príspevok,” priblížila podpredsedníčka PS Simona Petrík. Minister pritom podľa nej argumentuje, že opatrovatelia si môžu ísť privyrobiť. „To asi nezažil realitu opatrovníctva, kde vo veľkej väčšine ľudia poskytujú takmer nepretržitú starostlivosť,” dodala.

Opatrovatelia si podľa poslankyne PS Veroniky Veslárovej nemôžu dovoliť prísť ani o cent vo svojich vyplácaných príspevkoch, často ide o ich jediný zdroj príjmu. “Pokiaľ by bol opatrovník v práci, zdravotne znevýhodnený nemá s kým ostať,” doplnila. Riešením by podľa nej bolo, ak by štát nešikanoval ľudí so zdravotným znevýhodnením a nekrátil im príspevky. Pomohlo by tiež, ak by sa sfunkčnila odľahčovacia služba, ktorá by odbremenila opatrovateľov.

“Minister Erik Tomáš sa stále odvoláva na veľkú novelu o sociálnych službách. Tá však bude realitou až v roku 2026. Dovtedy musia zdravotne znevýhodnení a ich opatrovatelia čakať, respektíve si pomáhať, ako vedia,” uzavrela Veslárová.

Ministerstvo práce v reakcii upozornilo, že spomínané zmeny priniesol zákon z dielne bývalej vládnej koalície, ktorý bol schválený ešte v roku 2022, ale niektoré jeho ustanovenia, vrátane nových pravidiel krátenia opatrovateľských príspevkov, nadobudli účinnosť až 1. júla tohto roku. „Presadila ho vtedajšia poslankyňa Za ľudí a súčasná členka strany Demokrati Jana Žitňanská a podporil ho vtedy aj Tomáš Valášek, podpredseda Progresívneho Slovenska, ktoré dnes tieto zmeny kritizuje," zdôraznil rezort.

Cieľom autorky bolo podľa neho zjavne zrovnoprávnenie všetkých poberateľov opatrovateľských príspevkov, a to tak, že už aj opatrovatelia v dôchodkovom veku majú nárok na plný opatrovateľský príspevok, ale zároveň sa rovnako jeho výška posudzuje v závislosti od príjmu odkázanej osoby, čo doteraz platilo len v prípade opatrovateľov v produktívnom veku. „Upozornili sme na to už v uplynulých týždňoch s tým, že podľa kvalifikovaných odhadov si viac ako 90 % poberateľov opatrovateľského príspevku polepší, ale chceme to odsledovať v praxi a v prípade potreby reagovať," pokračovalo ministerstvo.

Opätovne pripomenulo, že ide už len o dočasné obdobie, keďže k začiatku roku 2026 musí platiť reforma, ktorá absolútne zmení financovanie sociálnych služieb. „Po novom bude už len jeden komplexný príspevok pre odkázaného človeka a ten sa rozhodne, či ho použije na opatrovanie príbuznými, na domácu opatrovateľskú službu poskytnutú terénnym pracovníkom alebo na pobytové zariadenie," zhrnul rezort.