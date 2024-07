Smer naďalej vedie, s Hlasom a SNS by opäť zostavili vládu, ukazuje prieskum

V najnovšom prieskume volebných preferencií zvíťazil Smer so ziskom 23,5 percenta hlasov. Na druhom mieste podľa sondáže skončilo Progresívne Slovensko so ziskom takmer 22 percent.

Prieskum realizovala agentúra AKO od 9. do 15. júla na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Prieskum bol realizovaný exkluzívne pre televíziu JOJ 24.

Na treťom mieste skončil Hlas so ziskom 15,5 percenta hlasov, nasleduje KDH s takmer 7,5 percentami hlasov, Republika a SaS so ziskom zhodných 5,6 hlasov. Zoznam strán, ktoré by prekročili prah parlamentu, uzatvára SNS s rovnými piatimi percentami.

Ktorú zo strán by ste teraz volili? Smer Progresívne Slovensko Hlas KDH SaS Hnutie Slovensko SNS Republika Aliancia Demokrati Sme rodina ĽSNS Iná strana Nešla/nešiel by som voliť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 32,1% Hlas 23,7% Progresívne Slovensko 17,8% SaS 4,6% KDH 4,1% SNS 3,9% Republika 3,7% Demokrati 3,1% Hnutie Slovensko 2,1% ĽSNS 1,6% Nešla/nešiel by som voliť 1,4% Iná strana 0,8% Aliancia 0,7% Sme rodina 0,2%

Mimo NR SR zostali Demokrati (4,4 %), Maďarská aliancia (4,3 %), koalícia Igora Matoviča Slovensko (3,5 %) či Sme rodina (2,3 %).

Smer by tak v parlamente obsadil 42 stoličiek, Progresívne Slovensko 39, Hlas 27, KDH 13, Republika a SaS po 10 a SNS by sa ušlo deväť mandátov.

Peter Kmec (Hlas) a Jozef Hajko (KDH) o pláne obnovy Video