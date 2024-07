Dolinková čelí ďalšej kritike. Nemocnica aj rezort kolaps kardiocentra popierajú: PS aj KDH avizujú mimoriadny výbor

Kardiocentrum v Trenčíne ošetrovalo ľudí s akútnymi stavmi. Dôvodom kolapsu kardiocentra má byť odvolanie primára kardiologického oddelenia Blaška, ktorý centrum vybudoval.

Problémy s fungovaním kardiocentra?

Po odvolaní Blaška mala podľa denníka Sme dať výpoveď prevažná väčšina jeho lekárov. Na oddelení je tak málo lekárov, ktorý nedokážu riadne pokrývať služby. Lekári sú buď vo výpovednej lehote, alebo si musia čerpať dovolenky. „Riaditeľ povedal, že proti mne nič nemá, ale že chce mať vo vedení kardiologického oddelenia svojho človeka,“ priblížil bývalý primár Blaško na margo dôvodov jeho odvolania. Bývalého primára vo funkcii od prvého júla nahradil lekár Miroslav Vytiska.

Oddelenie tak má byť nefunkčné a pacientov s infarktom budú prevážať do Nitry, Martina či Bratislavy, čím sa vzdialenosť z pol hodiny predĺži na hodinu alebo dve. Výpoveď na protest podal aj intervenčný kardiológ Jozef Podoba, aktuálne je vo výpovednej lehote. „Mám pocit, že toto sú päťdesiate roky,“ komentoval odvolanie Blaška. Ministerstvo zdravotníctva aj vedenie nemocnice popiera, že by malo kardiocentrum kolabovať.

Dôvodom Blaškovho odvolania mala byť podľa trenčianskej nemocnice vzájomná dohoda zainteresovaných. Nemocnica neznižovala počet lôžok a ani nezatvárajú operačnú sálu. „Zatvorenie intervenčnej sály kardiologického oddelenia nie je plánované,“ reagovala nemocnica. „FN TN má zabezpečený dostatočný počet lekárov a pokryté služby. Čerpanie dovolenky je zákonným nárokom zamestnancov,“ tvrdí nemocnica.

Rezort aj nemocnica odmietajú kolaps

Čo sa týka výpovedí lekárov, nemocnica vraj obdržala výpovede lekárov pracujúcich na čiastočný úväzok, čo úhrnne predstavuje 1,4 lekára. Lekárom plynie výpovedná lehota. „K 1. 7. už nastúpili na kardiologické centrum dvaja lekári na dohodu a jeden na pracovný pomer,“ dodala nemocnica s tým, že ďalší lekári majú prísť v auguste. Voči informáciám sa ohradil aj Dolinkovej rezort zdravotníctva. „Od prvého momentu vedenie FN TN o výpovediach lekárov informovalo vedenie MZ SR, ako aj o prijatých riešeniach na stabilizovanie tejto situácie,“ reagoval rezort s tým, že informácie považuje za zavádzajúce.

„Chceme ubezpečiť ako pacientov, tak i verejnosť, že vedenie FN TN situáciu intenzívne rieši a komunikuje s MZ SR o postupoch, ktoré majú jediný cieľ a to, aby bola zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť,“ dodal rezort. Od informácií sa po zverejnení článku dištancovala aj Fakultná nemocnica Trenčín. „Nesúhlasíme s vyvolávaním strachu u našich pacientov. Dôrazne sa ohradzujeme voči nepravdivému tvrdeniu redaktora, že „ľudia s ochorením srdca z Trenčína a jeho širšieho okolia sú v riziku ohrozenia života“ ako aj voči nepravdivému tvrdeniu, že „Vo Fakultnej nemocnici Trenčín totiž skolabovalo kardiocentrum.“ Uisťujeme našich pacientov, že chod kardiologického oddelenia a riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené,“ uviedla nemocnica na sociálnej sieti.

Nemocnica o situácii na kardiologickom oddelení priebežne komunikuje s rezortom zdravotníctva. „Chod kardiologického oddelenia je zabezpečený, starostlivosť o zdravie pacientov s akútnym koronárnym syndrómom nie je ohrozená a tak ako doposiaľ je poskytovaná zabehnutým systémom s pomocou vysoko špecializovaných pracovísk KC Nitra a SUSCH Banská Bystrica,“ dodala nemocnica.

Opozícia avizuje zvolanie mimoriadneho výboru

Ku kritike sa však pridali aj opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), KDH aj SaS. „Leto neznamená, že netreba pracovať, najmä keď státisíce obyvateľov Trenčianskeho kraja môžu prísť o akútnu zdravotnú starostlivosť,“ odkázal ministerke zdravotníctva podpredseda zdravotníckeho výboru Oskar Dvořák (PS). Dolinkovú vyzval, aby do konca týždňa predstavila plán, ako chce riešiť situáciu v trenčianskom kardiocentre, inak bude iniciovať zvolanie mimoriadneho rokovania výboru, kam chce predvolať ju aj riaditeľa nemocnice.

„V Trenčíne kolabuje špičkové kardiocentrum a priamu zodpovednosť má ministerka Dolinková. Jej nominant na čele nemocnice vyhodil primára, ktorý sa na Slovensko vrátil z Nemecka a pritiahol so sebou ďalších šiestich kardiológov. Ohrozené sú životy pacientov a Slovensko môže prísť aj o týchto odborníkov, ktorí už zvažujú odchod z krajiny,“ poznamenal Dvořák.

KDH Dolinkovú žiada, aby Plesníka odvolala z funkcie riaditeľa trenčianskej nemocnice, odvolanie Blaška považuje za neprimeraný politický zásah do odbornej činnosti tejto inštitúcie. „Namiesto toho, aby sme boli vďační, aby sme lekárom, ktorí prišli so skúsenosťami zo zahraničia rozprestreli červený koberec, my ich ideme otráviť typickou slovenskou ‚hrou o trónyʻ a pravidlami bezcharakterného biznisu. Je to smutná vizitka neodborných politických nominácií, na ktoré dopláca predovšetkým pacient,“ skonštatoval poslanec KDH Peter Stachura.

„Ministerka Dolinková na svojom poste dlhodobo zlyháva a, bohužiaľ, pacient je pre ňu na poslednom mieste. Plnú zodpovednosť za situáciu v trenčianskej nemocnici nesie pani ministerka,“ dodáva poslanec za KDH František Majerský. „Na pochybné nominácie ministerky zdravotníctva dlhodobo upozorňujeme, pretože prinášajú takéto riziká. Pre pacientov i zdravotníkov,“ skonštatoval poslanec SaS Tomáš Szalay. „Namiesto vysvetlenia, upokojenia a riešenia, ministerka ‚vysvetlilaʻ hroziaci kolaps kardiocentra útokom na médiá a kritikou novinára,“ uviedol. Szalay podobne ako PS a KDH Dolinkovú žiada, aby predstavila konkrétne kroky na odvrátenie kolapsu. „Ako ministerka musí prebrať zodpovednosť za kroky svojho nominanta na poste riaditeľa nemocnice,“ dodal.